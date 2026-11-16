So sehen Sie Tansania gegen Nigeria mit einem VPN

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. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VP-Dienstanbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Wählen Sie einen Serverstandort. Wählen Sie einen VPN-Server in einem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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Verbinden Sie sich mit dem Server . Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern.

. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Rufen Sie den offiziellen Sender auf. Besuchen Sie die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportübertragungsanbieters, der die Rechte hält.

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Spielvorschau

Tansania empfängt Nigeria in der Qualifikation für den Afrika-Cup. Nigeria reist nach Ostafrika und will an die jüngsten Erfolge in der Gruppe anknüpfen.

Die Mannschaft von Eric Chelle ist in guter Form. Nigeria gewann das Hinspiel am 13. November gegen Tansania mit 3:1 und feierte zuvor in der Qualifikation Siege gegen Madagaskar. Damit hat sich das Team in Gruppe L eine solide Ausgangslage verschafft.

Tansania steht zu Hause unter Druck. Die Mannschaft von Miguel Gamondi hat keines ihrer letzten drei Pflichtspiele gewonnen. In der Qualifikation verlor sie gegen Guinea-Bissau und Nigeria und spielte gegen Madagaskar unentschieden. Eine Heimniederlage würde ihre Chancen auf ein Weiterkommen erheblich schmälern.

Nigerias Qualifikation verlief nicht ohne Rückschläge. Die 0:3-Niederlage gegen Guinea-Bissau bleibt ein Makel in der Bilanz, und Chelle weiß, dass es auf Beständigkeit über die gesamte Gruppenphase hinweg ankommt.

Tansania kann aus der Unterstützung der eigenen Fans Zuversicht schöpfen, doch die jüngsten direkten Duelle geben Nigeria kaum Anlass zur Sorge. Nigeria hat drei der letzten vier Begegnungen zwischen den beiden Teams gewonnen.

Alles, was Sie zur Übertragung von Tansania gegen Nigeria wissen müssen, einschließlich Livestream-Möglichkeiten und Anstoßzeit, erfahren Sie im Folgenden.

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