Olympique Lyon fordert laut Präsident 80 Millionen Euro für Tanguy Ndombele

Laut Lyon-Präsident Jean-Michel Aulas fordert sein Klub 80 Millionen Euro für Tanguy Ndombele, der von Tottenham umworben wird.

fordert 80 Millionen Euro für den Mittelfeldspieler Tanguy Ndombele. "Wenn wir noch ein paar Tage warten, kostet er 80 Millionen", sagte Präsident Jean-Michel Aulas RMC.

"Tottenham hat uns 45 Millionen Euro geboten", erklärte Aulas, der dieses Angebot ablehnte. "Er ist einer unserer besten Spieler. Wie viel ist er wert? Ich weiß es nicht, aber mehr als 45 Millionen Euro", stellte er klar.

Olympique Lyon: Geht nach Mendy auch Ndombele?

"Nicht ist entschieden, das kann ich garantieren", ergänzte der Lyon-Präsident, der nun auf eine weitere, verbesserte Offerte der Spurs wartet.

Der französische Verein verkaufte in dieser Transferperiode bereits Ferland Mendy an und habe laut Aulas keine Not, Ndombele nun ebenfalls zu verkaufen.