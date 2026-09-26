Tampa Bay Buccaneers gegen Minnesota Vikings live sehen: Stream, TV-Sender und Kickoff

Anstoßzeit: Tampa Bay Buccaneers gegen Minnesota Vikings

27. Sept. 2026 - 16:05 Raymond James Stadium

Die Tampa Bay Buccaneers empfangen die Minnesota Vikings im Raymond James Stadium (Tampa, Florida) in Woche 3 der NFL-Hauptrunde. Der Anpfiff erfolgt am Sonntag, 27. September, um 22:05 Uhr (CET).

So können Sie das Spiel Tampa Bay Buccaneers gegen Minnesota Vikings verfolgen

Der NFL Game Pass auf DAZN überträgt die Partie live.

Der NFL Game Pass auf DAZN ist der offizielle Weg, die NFL-Saison 2026/27 zu verfolgen, und bietet Zugang zu jedem Spiel – live und auf Abruf. Dazu gehören die Regular Season, die Playoffs und der Super Bowl LXI. Nutzer erhalten außerdem Zugriff auf NFL Redzone und das NFL Network. Sie können den NFL Game Pass als eigenständiges Paket kaufen, ohne ein reguläres DAZN-Abonnement zu brauchen.

DAZN bietet für die gesamte NFL-Saison zwei Haupttarife an: "Regular" und "Ultimate", mit der Option, den Betrag entweder auf einmal oder in monatlichen Raten zu bezahlen.

Abonnement-Stufe Einmaliger Vorauszahlungspreis Monatlicher Ratenzahlungsplan (12 Monate) Season Pro Regular €199.99* €19.99 / Monat Season Pro Ultimate €229.99** €23.99 / Monat

* Wenn Sie das Paket "Season Pro Regular" im Voraus kaufen, sparen Sie €39 im Vergleich zur monatlichen Zahlung über 12 Monate.

** Wenn Sie das "Season Pro Ultimate"-Paket im Voraus kaufen, sparen Sie €57 im Vergleich zur monatlichen Zahlung über 12 Monate.

Wer sich für das "Season Pro Ultimate"-Paket entscheidet, erhält außerdem folgende zusätzliche Funktionen:

Multiview-Bildschirmfreigabe : "Ultimate"-Abonnenten können bis zu vier Live-Spiele gleichzeitig auf einem Bildschirm verfolgen. Das ist praktisch an Sonntagabenden, wenn mehrere Partien parallel laufen.

Verbesserte Bild- und Tonqualität : Die "Ultimate"-Stufe bietet Videoqualität im High Dynamic Range (HDR)-Format und Dolby 5.1-Surround-Sound. Diese Verbesserungen gelten für Top-Übertragungen, darunter "Thursday Night Football", "Sunday Night Football", wichtige Playoff-Spiele und den Super Bowl.

Alternative Übertragungskanäle : Mit "Ultimate" erhalten Sie Zugang zu beliebten alternativen Kommentaren. Dazu gehören der "ManningCast" mit Peyton und Eli Manning sowie "TNF Prime Vision", das "Next Gen Stats" direkt in den Live-Feed einblendet.

Beschränkungen bei der gemeinsamen Nutzung des Kontos : Wenn Sie Ihr Konto mit Ihrer Familie teilen oder unterwegs schauen möchten, sind Sie im "Regular"-Tarif auf 2 Streams über genau dieselbe Internetverbindung (IP-Adresse) beschränkt. Der "Ultimate"-Tarif erweitert dies erheblich und ermöglicht bis zu 5 gleichzeitige Streams an 2 völlig unterschiedlichen physischen Standorten.

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Tampa Bay Buccaneers gegen Minnesota Vikings – Mannschaftsnews

Nach dem 0:2-Start wollen die Buccaneers sofort zurück auf die Siegerstraße und treffen auf die 2:0-Vikings, die im Angriff stark aufgerüstet haben.

Team-News zu den Minnesota Vikings

Das wichtigste Thema bei den Vikings ist die Rückkehr von Franchise-Quarterback Kyler Murray. Nachdem er sich zu Beginn des Saisonauftakts eine Gehirnerschütterung zugezogen hatte und Carson Wentz ihn ersetzte, hat Murray das Gehirnerschütterungsprotokoll offiziell durchlaufen und wird seinen Platz als Stamm-Quarterback zurückerobern. Dies sorgt für eine sofortige Verstärkung durch eine "Dual-Threat"-Offensive, die auf Superstar-Receiver Justin Jefferson abzielt.

Aaron Jones Sr. (RB) : Er hatte Anfang der Woche Knieprobleme, nahm aber am Freitag wieder voll am Training teil. Er steht im Spielplan und ist spielberechtigt.

Brett Thorson (P) : Fällt wegen einer Oberschenkelverletzung aus Woche 2 aus. Die Vikings verpflichteten Punter Johnny Hekker als Ersatz.

Nick Samac (C) : Fällt wegen einer Knieverletzung aus, nachdem er am Donnerstag und Freitag nicht trainieren konnte.

Jordan Mason (RB) : Die Vikings setzten ihn auf die Verletztenliste (IR), wodurch der Kader hinter Aaron Jones weiter dünn wird.

Team-News der Tampa Bay Buccaneers

Die Mannschaft von Cheftrainer Todd Bowles steht nach zwei Niederlagen gegen die Bengals und die Browns unter Druck. Ballverluste, Ineffizienz in der Red Zone und Probleme beim Passschutz, die sieben Sacks gegen Baker Mayfield verursachten, prägten die ersten Wochen. Zwei Rookie-Starter in der Verteidigung fallen aus, wodurch der Kader weiter geschwächt ist.

Rueben Bain Jr. (EDGE) : Fällt wegen einer Leistenverletzung aus. Die Defensive Line setzt daher auf Anthony Nelson und Al-Quadin Muhammad, um den bisher schwachen Pass-Rush gegen Murray zu stärken.

Josiah Trotter (LB) : Fällt wegen einer Schulterverletzung aus, was die Linebacker-Riege der Buccaneers weiter ausdünnt.

Baker Mayfield (QB) : Er ist gesund, steht aber unter Druck. Er muss einen Weg finden, das ligaweit führende, blitzlastige Defensivkonzept von Brian Flores zu meistern, das in dieser Saison bereits acht Sacks erzielt hat.



