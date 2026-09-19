Tampa Bay Buccaneers gegen Cleveland Browns live sehen: Stream, TV und Anstoßzeit

Anstoßzeit: Tampa Bay Buccaneers gegen Cleveland Browns

20. Sept. 2026 - 13:00 Raymond James Stadium

Die Tampa Bay Buccaneers empfangen die Cleveland Browns im Raymond James Stadium (Tampa, Florida) in Woche 2 der NFL-Hauptrunde. Der Anpfiff erfolgt am Sonntag, 20. September, um 19:00 Uhr (CET).

So können Sie das Spiel Tampa Bay Buccaneers gegen Cleveland Browns verfolgen

Der NFL Game Pass auf DAZN überträgt die Partie live.

Der NFL Game Pass auf DAZN ist der offizielle Weg, die NFL-Saison 2026/27 zu verfolgen, und gibt Zugriff auf jedes Spiel – live und auf Abruf. Dazu gehören die Regular Season, die Playoffs und der Super Bowl LXI. Nutzer erhalten außerdem Zugang zu NFL Redzone und dem NFL Network. Interessierte können den NFL Game Pass als eigenständiges Paket buchen, ohne ein reguläres DAZN-Abonnement.

DAZN bietet für die gesamte NFL-Saison zwei Haupttarife an: "Regular" und "Ultimate", mit der Option, den Betrag entweder auf einmal oder in monatlichen Raten zu bezahlen.

Abonnement-Stufe Einmaliger Vorauszahlungspreis Monatlicher Ratenzahlungsplan (12 Monate) Season Pro Regular €199.99* €19.99 / Monat Season Pro Ultimate €229.99** €23.99 / Monat

* Wenn Sie das Paket "Season Pro Regular" im Voraus kaufen, sparen Sie €39 im Vergleich zur monatlichen Zahlung über 12 Monate.

** Wenn Sie das "Season Pro Ultimate"-Paket im Voraus kaufen, sparen Sie €57 im Vergleich zur monatlichen Zahlung über 12 Monate.

Wer sich für das "Season Pro Ultimate"-Paket entscheidet, erhält außerdem folgende zusätzliche Funktionen:

Multiview-Bildschirmfreigabe : Ultimate-Abonnenten können bis zu vier Live-Spiele gleichzeitig auf einem Bildschirm verfolgen. Das ist praktisch an Sonntagabenden mit mehreren parallelen Partien.

Verbesserte Bild- und Tonqualität : Die "Ultimate"-Stufe bietet Videoqualität im High Dynamic Range (HDR)-Format sowie Dolby 5.1-Surround-Sound. Diese Verbesserungen gelten für Top-Übertragungen, darunter "Thursday Night Football", "Sunday Night Football", wichtige Playoff-Spiele und den Super Bowl.

Alternative Übertragungskanäle : Der "Ultimate"-Tarif gibt Zugriff auf beliebte alternative Kommentare wie den "ManningCast" mit Peyton und Eli Manning sowie "TNF Prime Vision", bei dem "Next Gen Stats" direkt in den Live-Feed eingeblendet werden.

Beschränkungen bei der gemeinsamen Nutzung des Kontos : Wenn Sie Ihr Konto mit Ihrer Familie teilen oder unterwegs zuschauen möchten, beschränkt der "Regular"-Tarif Sie auf 2 Streams über genau dieselbe Internetverbindung (IP-Adresse). Der "Ultimate"-Tarif erweitert diese Möglichkeit erheblich und erlaubt bis zu 5 gleichzeitige Streams an 2 völlig unterschiedlichen physischen Standorten.

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Tampa Bay Buccaneers gegen Cleveland Browns – Mannschaftsnachrichten

Team-News der Tampa Bay Buccaneers

Cheftrainer Todd Bowles bestätigte, dass der Kader vor dem Sonntagsspiel weitgehend fit ist; kein Spieler gilt als fraglich.

Jalen McMillan (WR) (Knie) – fraglich : Nachdem er Woche 1 verpasst hatte, nahm McMillan die ganze Woche über voll am Training teil. Bowles erklärte, dass das Team erst kurz vor Spielbeginn entscheidet, ob er zum Einsatz kommt, doch seine Entwicklung sei sehr ermutigend.

Miles Killebrew (S) (Gehirnerschütterung) – fraglich : Er trainierte gegen Ende der Woche weiterhin nur eingeschränkt, da er sich noch im Gehirnerschütterungsprotokoll der NFL befindet.

Jacob Parrish (CB) (Rücken) – fraglich : War im Training gegen Ende der Woche nur eingeschränkt einsatzfähig.

A’Shawn Robinson (DL) : Er fehlte wegen eines geplanten Ruhetags für erfahrene Spieler, hat aber keinen Verletzungsstatus.

Team-News der Cleveland Browns

Die Browns unter Cheftrainer Todd Monken verwalten einen etwas komplexeren Verletzungsbericht.

Tyson Campbell (CB) (Knöchel) – fraglich : Campbell sorgte für Unruhe, als er plötzlich auf der Verletztenliste stand und am Donnerstag nicht trainierte. Am Freitag kehrte er auf den Platz zurück, wodurch seine Chancen stiegen, am Sonntag in der Verteidigung zu spielen.

Teven Jenkins (RG) (Rücken) – Ausgefallen/Fraglich : Jenkins verpasste unter der Woche mehrere Trainingseinheiten wegen anhaltender Rückenprobleme, wodurch auf der rechten Seite der Offensive Line eine Schwachstelle entsteht.

Dawand Jones (OT) (Kopf) : Er steigerte sich im Laufe der Woche von einer eingeschränkten zu einer vollständigen Teilnahme am Training und ist bereit, Deshaun Watson zu schützen.

Jerry Jeudy (WR) (Handgelenk) & G Zion Johnson (Knie) : Beide Offensiv-Starter nahmen voll am Training teil und unterliegen keinen Einschränkungen für das Spiel.



