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Spektakulär setzt sich das DFB-Team am letzten Spieltag der Nations League gegen die Niederlande durch. Der Bundestrainer erklärt, wie es dazu kommen konnte.

Nach dem Sieg gegen die Niederlande hat Jürgen Klopp verraten, wie ein taktischer Kniff für den glanzvollen Sieg des DFB-Teams sorgte.

"Heute war es intensiv auf eine ganz andere Art. Das hat man gesehen. Beide Mannschaften wollten hoch pressen. Beide Mannschaften haben sich den Gefallen nicht getan, sondern haben sich die Bälle über den Kopf geschossen. Wir haben auch versucht, es einfach zu halten. Also außer wenn es schnell gehen konnte, dann wollten wir rausspielen", erklärte der Bundestrainer im Anschluss an den 5:0 (1:0)-Sieg seiner Mannschaft.

Hinsichtlich dessen dürfe man sich nicht "verrückt machen lassen", schließlich habe man gerade mal "zwei Trainingseinheiten" Zeit gehabt, in denen die Abläufe einstudiert werden konnten. "Und dann perfekter Spielaufbau gegen hohes Pressing? Da habe ich gedacht: Das können wir auch lassen. Das machen wir irgendwann mal, wenn wir zwei Wochen Zeit haben", so Klopp.

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Stattdessen habe das DFB-Team einen etwas pragmatischeren Ansatz im Spiel mit dem Ball gewählt. "Wir wollten lang gehen auf Kai (Havertz), auf die zweiten Bälle gehen und die Holländer hatten den gleichen Plan, die haben sie auf (Cody) Gakpo geschlagen", erklärte Klopp. Die Niederländer wiederum hätten der deutschen Elf vor allem dann Probleme bereitet, "wenn der Ball am Boden war, weil Reijnders auf der Zehn war und Malen hat die beiden Innenverteidiger beschäftigt hat. Dann haben sie uns laufen lassen."

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Stattdessen habe das DFB-Team einen etwas pragmatischeren Ansatz im Spiel mit dem Ball gewählt. "Wir wollten lang gehen auf Kai (Havertz), auf die zweiten Bälle gehen und die Holländer hatten den gleichen Plan, die haben sie auf (Cody) Gakpo geschlagen", erklärte Klopp. Die Niederländer wiederum hätten der deutschen Elf vor allem dann Probleme bereitet, "wenn der Ball am Boden war, weil (Tijjani) Reijnders auf der Zehn war und (Donyell) Malen die beiden Innenverteidiger beschäftigt hat. Dann haben sie uns laufen lassen."

Getty Images

Wie geht es für das DFB-Team in der Nations League nun weiter?

Insgesamt zeigte sich der Bundestrainer äußerst zufrieden mit dem Gesamtauftritt seiner Spieler. Die "super Tore" werde er sich "heute Nacht und in den nächsten Wochen und Monaten" immer wieder anschauen. "Das ist eine ganz spezielle Gruppe im Moment", sagte Klopp über seine Auswahl, in die er schon im Frühherbst "schockverliebt" gewesen sei.

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"Jeder geht mit einem Lächeln nach Hause und stellt zumindest drei, vier Monate die Nationalmannschaft nicht in Frage, sondern denkt: Das kann was werden", ergänzte Klopp. Er habe "wundervolle Fußballer, großartige Charaktere" in seinem Team: "Die Jungs überraschen sich selber auch immer noch."

Durch den deutlichen Sieg gegen die Elftal eroberte das DFB-Team am letzten Spieltag der Nations League noch Tabellenplatz eins der Gruppe 2 und qualifizierte sich damit für das Viertelfinale. Als mögliche Gegner kommen dort nach aktuellem Stand Belgien, Spanien, Dänemark, Portugal oder Norwegen in Frage.