So seht ihr Tai Po gegen Adelaide United mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und ladet die Anwendung auf euer Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet). Serverstandort auswählen. Wählt einen VPN-Server in einem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Mit dem Server verbinden . Aktiviert das VPN und verbindet euch mit dem ausgewählten Server, um euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet euch mit dem ausgewählten Server, um euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

Tai Po empfängt Adelaide United in der AFC Champions League Two. Für die beiden Teams, die sich im Wettbewerb bislang schwergetan haben, geht es um ihre Platzierung in Gruppe F.

Der Klub aus Hongkong steht in der Gruppe auf Platz vier und musste am 21. November in der 1. Division eine 1:2-Niederlage gegen Kitchee hinnehmen. Zuvor hatte Tai Po Anfang des Monats auswärts mit 3:1 gegen Eastern District gewonnen.

Auf internationaler Bühne lief es für Tai Po zuletzt schlecht. Die beiden jüngsten Partien in der Champions League Two gegen BG Pathum United gingen mit 1:4 und 0:3 verloren. Ein Erfolgserlebnis zu Hause ist daher wichtig.

Adelaide United steht in Gruppe F auf Platz drei, reist aber mit wenig Selbstvertrauen an. Das australische Team verlor am 20. November in der A-League Men mit 2:4 gegen die Western Sydney Wanderers.

Auch international waren die jüngsten Ergebnisse enttäuschend. Adelaide unterlag den Lion City Sailors am 5. November mit 0:5 und demselben Gegner am 29. Oktober mit 0:2.

Im September besiegten die Gäste Tai Po allerdings mit 3:0. Das macht das erneute Aufeinandertreffen zusätzlich interessant.

Hier findet ihr alles Wissenswerte zum Spiel, von der Anstoßzeit über die Mannschaftsnews bis zur Form beider Teams.

Team-News und Kader