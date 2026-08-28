Atletico Madrid hat mit scharfen Worten im Streit um Julian Alvarez gegen den FC Barcelona nachgelegt. Zum wiederholten Mal äußerten sich die Atletico-Verantwortlichen zum Wechselwunsch des argentinischen Stürmers, den der während der WM überraschend öffentlich geäußert hatte. Barca bemüht sich seit Monaten intensiv um Alvarez - doch die Rojiblancos haben einen Transfer zu den Katalanen kategorisch ausgeschlossen.

Das tat auch Atletico-CEO Miguel Angel Gil Marin am Donnerstagabend am Rande der Champions-League-Auslosung. "Wenn Alvarez nicht bei Atletico bleiben will, schauen wir uns nach Alternativen um. Aber Barcelona wird niemals eine Option sein - niemals", bekräftigte er bei Movistar.

Die Atletico-Verantwortlichen werfen Barca vor, dem Stürmer den Kopf verdreht zu haben, damit dieser einen Transfer zu den Blaugrana erzwingt. Die Stimmung bei den Atleti-Fans hat sich bereits gegen Alvarez gekehrt, der am vergangenen Wochenende nach seiner Einwechslung gnadenlos ausgepfiffen wurde. In der laufenden Woche meldete er sich krank vom Training ab. "Julian Alvarez geht es tatsächlich sehr schlecht, denn Leute haben es für sinnvoll gehalten, ihn zu täuschen und zu verwirren", sagte Gil Marin.

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Wer diese Leute sind, machte er danach klar: "Wir werden unter keinen Umständen mit Barcelona verhandeln. Wir sind angewidert von den Täuschungen und ihrer fehlenden Moral."

Was macht der FC Barcelona auf der Suche nach einem Mittelstürmer?

Barcelona ist nach den Abgängen von Robert Lewandowski und Ferran Torres auf der Suche nach einem Mittelstürmer. Julian Alvarez war und ist der Wunschkandidat der Katalanen, die aber mit ihrem Werben allem Anschein nach keinen Erfolg haben werden. Deshalb hat sich der Klub nach Alternativen umgesehen, um doch noch vor dem Schließen des Transferfensters am Dienstag einen Neuner präsentieren zu können.