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Julian AlvarezGetty Images
Daniel Buse

"Täuschen und verwirren": Atletico Madrid erneuert Vorwürfe gegen FC Barcelona wegen Julian Alvarez

La Liga
Atletico Madrid
Julián Álvarez
FC Barcelona

Julian Alvarez wird nicht zum FC Barcelona wechseln - das machte der Atletico-Boss unmissverständlich klar.

Atletico Madrid hat mit scharfen Worten im Streit um Julian Alvarez gegen den FC Barcelona nachgelegt. Zum wiederholten Mal äußerten sich die Atletico-Verantwortlichen zum Wechselwunsch des argentinischen Stürmers, den der während der WM überraschend öffentlich geäußert hatte. Barca bemüht sich seit Monaten intensiv um Alvarez - doch die Rojiblancos haben einen Transfer zu den Katalanen kategorisch ausgeschlossen.

Das tat auch Atletico-CEO Miguel Angel Gil Marin am Donnerstagabend am Rande der Champions-League-Auslosung. "Wenn Alvarez nicht bei Atletico bleiben will, schauen wir uns nach Alternativen um. Aber Barcelona wird niemals eine Option sein - niemals", bekräftigte er bei Movistar.

Die Atletico-Verantwortlichen werfen Barca vor, dem Stürmer den Kopf verdreht zu haben, damit dieser einen Transfer zu den Blaugrana erzwingt. Die Stimmung bei den Atleti-Fans hat sich bereits gegen Alvarez gekehrt, der am vergangenen Wochenende nach seiner Einwechslung gnadenlos ausgepfiffen wurde. In der laufenden Woche meldete er sich krank vom Training ab. "Julian Alvarez geht es tatsächlich sehr schlecht, denn Leute haben es für sinnvoll gehalten, ihn zu täuschen und zu verwirren", sagte Gil Marin.

Julian AlvarezGetty Images

Wer diese Leute sind, machte er danach klar: "Wir werden unter keinen Umständen mit Barcelona verhandeln. Wir sind angewidert von den Täuschungen und ihrer fehlenden Moral."

Was macht der FC Barcelona auf der Suche nach einem Mittelstürmer?

Barcelona ist nach den Abgängen von Robert Lewandowski und Ferran Torres auf der Suche nach einem Mittelstürmer. Julian Alvarez war und ist der Wunschkandidat der Katalanen, die aber mit ihrem Werben allem Anschein nach keinen Erfolg haben werden. Deshalb hat sich der Klub nach Alternativen umgesehen, um doch noch vor dem Schließen des Transferfensters am Dienstag einen Neuner präsentieren zu können.

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Häufig gestellte Fragen

Der FC Barcelona wurde am 29. November 1899 gegründet.

Der FC Barcelona gehört seinen Mitgliedern. Der Klub ist ein eingetragener Verein und wird von den sogenannten "Socios" getragen. Der aktuelle Präsident ist Joan Laporta.

Das Stadion des FC Barcelona wird "Camp Nou" genannt.

Aktuell passen rund 45.000 Zuschauer ins "Camp Nou". Nach abgeschlossenen Renovierungsarbeiten wird es voraussichtlich rund 105.000 Zuschauer fassen können.

Der FC Barcelona hat insgesamt 110 Titel gewonnen. Darunter befinden sich vier Champions-League-Titel sowie ein Sieg im Europapokal der Landesmeister. Auf internationaler Ebene kommen außerdem fünf UEFA-Supercups, vier Europapokalsiege der Pokalsieger und drei Titel bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft hinzu.

Der FC Barcelona hat 29 Mal die spanische La Liga gewinnen können.

Lionel Messi ist mit 778 Pflichtspielen der Rekordspieler des FC Barcelona.

Der beste Torschütze in der Geschichte ist Lionel Messi mit 672 Pflichtspieltoren.

Berühmte Stars des FC Barcelona waren unter anderem: Lionel Messi, Johan Cruyff, Xavi, Andres Iniesta, Ronaldinho, Samuel Eto'o, Rivaldo, Romario, Neymar, Diego Maradona, Zlatan Ibrahimovic, Carles Puyol, Gerard Pique, Ronald Koeman.

Der FC Barcelona hatte im Laufe seiner Geschichte einige legendäre Trainer, wie z.B.: Johan Cruyff, Frank Rijkaard, Luis Enrique oder Pep Guardiola.

Der bekannteste Spitzname des FC Barcelona lautet "Barca". Außerdem wird der Klub oft - in Anlehnung an die blau-roten Vereinsfarben - "Blaugrana" genannt.

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