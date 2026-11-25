So seht ihr Tadschikistan U17 gegen Senegal U17 mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und ladet die Anwendung auf euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort wählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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Mit dem Server verbinden . Aktiviert das VPN und verbindet euch mit dem ausgewählten Server, um euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet euch mit dem ausgewählten Server, um euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Sender aufrufen. Besucht die Website des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält, oder öffnet dessen offizielle Streaming-App.

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Spielvorschau

Tadschikistan U17 trifft in der Gruppe F der U17-WM auf Senegal U17. Beide Teams wollen ihre Gruppenspiele mit einem Erfolg abschließen.

Senegal geht als das Team ins Spiel, das es zu schlagen gilt. Nach einem 9:0 gegen Kuba U17 am 23. November führt Senegal die Gruppe F an. Drei Tage zuvor hatte das Team 1:1 gegen Kroatien U17 gespielt.

Der deutliche Sieg gegen Kuba gibt Senegal viel Rückenwind. In den vergangenen fünf Spielen holte das Team drei Siege und ein Unentschieden bei nur einer Niederlage. Dabei kassierte es lediglich zwei Gegentore.

Tadschikistan steht auf Platz drei der Gruppe und hatte eine schwierigere Woche. Am 23. November verlor das Team 0:4 gegen Kroatien U17, drei Tage nachdem es sich in einem torreichen Spiel gegen Kuba U17 durchgesetzt hatte.

Der Sieg gegen Kuba zeigte, dass Tadschikistan Tore erzielen kann, und bietet eine Grundlage für das nächste Spiel. Gegen eine so stabile Abwehr wie die Senegals muss das Team das eigene Tor besser schützen als gegen Kroatien.

Hier findet ihr alle Informationen zur Anstoßzeit sowie zu den TV- und Livestream-Optionen für Tadschikistan U17 gegen Senegal U17.

Offizielle Informationen zur TV- und Livestream-Übertragung von Tadschikistan U17 gegen Senegal U17 liegen derzeit nicht vor. Wir aktualisieren diese Seite, sobald die Übertragungsdetails bestätigt sind.

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