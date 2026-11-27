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Wo und wann spielen Austria Lustenau und Rapid Wien?

Österreich 1. Bundesliga - Spielwoche 14 28. Nov. 2026 - 13:30 Sun Minimeal Arena

Austria Lustenau empfängt in der österreichischen Bundesliga Tabellenführer Rapid Wien. Gespielt wird in der Sun Minimeal Arena in Lustenau.

Für die Gastgeber ist es eine schwere Aufgabe. Lustenau steht auf Rang sieben und hat zuletzt vier der letzten fünf Pflichtspiele und Testspiele gewonnen.

Trainer Markus Mader kann auf Selbstvertrauen bauen. Zuletzt gewann sein Team 1:0 bei WSG Tirol und 2:1 gegen Grazer AK. Im Pokal setzte sich Lustenau mit 3:2 gegen Sturm Graz durch.

Rapid reist mit einer makellosen Bilanz an. Das Team von Johannes Hoff Thorup gewann alle fünf zurückliegenden Partien und kassierte dabei kein einziges Gegentor.

Beim jüngsten Auftritt siegte Rapid mit 3:0 bei Grazer AK. Zuvor hatte der Tabellenführer Wolfsberger AC mit 6:0 geschlagen.

Die Erinnerung an das letzte Duell dürfte in Lustenau noch frisch sein. Ende Oktober gewann Rapid zu Hause 5:1.

Wie Sie die Partie verfolgen können und was zu Anstoßzeit und Übertragung bekannt ist, lesen Sie hier.

Wie lief es zuletzt für Austria Lustenau und Rapid Wien?

Austria Lustenau holte aus den letzten fünf Spielen vier Siege bei einer Niederlage und kein Unentschieden. Zuletzt gewann das Team mit 1:0 bei WSG Tirol. Zuvor setzte es ein 5:1 bei RB Salzburg, dem einzigen Rückschlag der Serie. Lustenau erzielte insgesamt neun Tore und kassierte ebenfalls neun.

Rapid Wien gewann alle fünf Partien, zuletzt mit 3:0 bei Grazer AK. Dazu kamen ein 6:0 gegen Wolfsberger AC und ein 2:0 bei Austria Wien. Rapid erzielte 17 Tore und blieb in jedem Spiel ohne Gegentreffer.

Wie stellen Austria Lustenau und Rapid Wien auf?

In welcher Form sind Austria Lustenau und Rapid Wien?

Wie sieht die Bilanz der direkten Duelle aus?

Wo stehen beide Teams in der Tabelle?