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Wann ist Anstoß bei Werder Bremen gegen Gladbach?

Bundesliga - Spielwoche 11 27. Nov. 2026 - 14:30 Wohninvest WESERSTADION

Werder Bremen empfängt Borussia Mönchengladbach im Wohninvest Weserstadion. Es ist eine Bundesliga-Partie zwischen dem Tabellensechsten und dem Tabellenletzten.

Bremen hat sich zuletzt eindrucksvoll zurückgemeldet. Beim 4:0 gegen den Hamburger SV im Nordderby überzeugte die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune in allen Mannschaftsteilen.

Davor hatte es ein 0:1 gegen den VfB Stuttgart gegeben, doch die Heimbilanz mit Siegen gegen Hoffenheim und in Mainz spricht für ein stabiles Gerüst. Für Thioune ist die Verletztenliste mit sieben Namen dennoch lang.

Gladbach steckt dagegen tief im Abstiegskampf. Das 0:1 gegen Borussia Dortmund war die jüngste Enttäuschung, und die Debatte um eine verweigerte Elfmeterentscheidung dominierte danach die Gespräche am Niederrhein.

Trainer Alexander Blessin setzt im Tor inzwischen auf Daniel Batz. Auch in Bremen steht der 29-jährige Torhüter in der projizierten Startelf.

Die Fohlen brauchen dringend Punkte, Bremen will den Schwung aus dem Derby mitnehmen. Wo ihr die Partie verfolgen könnt, zeigen die folgenden Abschnitte.

Was war bei Werder Bremen und Gladbach zuletzt los?

Werder Bremen gewann drei der letzten fünf Pflichtspiele und verlor zwei, ein Unentschieden ist nicht dabei. Zuletzt gab es ein 4:0 gegen den Hamburger SV. Dazu kommen ein 2:0 gegen Hoffenheim und ein 3:2-Auswärtssieg in Mainz. Die Niederlagen datieren vom 0:1 in Stuttgart und vom 2:3 gegen Borussia Dortmund im DFB-Pokal. Bremen erzielte 11 Tore und kassierte 6.

Gladbach holte zwei Siege, ein Remis und kassierte zwei Niederlagen. Zuletzt unterlag das Team Borussia Dortmund mit 0:1, davor stand ein 1:3 gegen den Hamburger SV. Gewonnen wurde 2:0 im DFB-Pokal gegen den Karlsruher SC und im Test gegen Standard Lüttich mit 1:0. Gegen Paderborn gab es ein 0:0. Die Fohlen erzielten vier Tore und kassierten vier, dreimal blieben sie ohne Gegentor.

Wie könnten Werder Bremen und Gladbach aufstellen?

In welcher Form sind Werder Bremen und Gladbach?

Wie fällt die Bilanz der direkten Duelle aus?

Wo stehen Werder Bremen und Gladbach in der Tabelle?