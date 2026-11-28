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Wann wird SC Freiburg gegen RB Leipzig angepfiffen?

Bundesliga - Spielwoche 11 29. Nov. 2026 - 09:30 Europa-Park Stadion

Der SC Freiburg empfängt am Sonntag, 29. November, RB Leipzig im Europa-Park Stadion. Es ist ein Bundesliga-Duell zwischen dem Tabellendritten und dem Tabellenvierten.

Freiburg kommt mit Rückenwind aus der Woche. Das Team von Julian Schuster hat seine jüngsten fünf Pflichtspiele gewonnen, zuletzt am Donnerstag 2:1 in der Conference League gegen Twente Enschede.

Leipzig ist ebenfalls gut in Form. Unter Trainer Martin Demichelis siegten die Sachsen zuletzt 3:1 in der Champions League gegen Lens und 5:1 bei Union Berlin.

Im Zentrum steht bei den Gästen Antonio Nusa. Der 21-Jährige kommt in der Bundesliga auf fünf Tore und sieben Vorlagen in zehn Spielen und gilt als Schlüsselfigur der Leipziger Offensive.

Freiburg hat in den vergangenen Wochen dagegen von seiner Konstanz gelebt. Hinzu kommt die Erinnerung an den 4:1-Heimsieg gegen Leipzig im Mai, der die Breisgauer zusätzlich beflügeln dürfte.

Wer die Partie verfolgen will, findet im Folgenden alle Informationen zu Anstoßzeit, TV-Sender und Live-Stream.

Was war in dieser Woche bei Freiburg und Leipzig los?

Der SC Freiburg hat seine letzten fünf Pflichtspiele gewonnen (5-0-0). Zuletzt siegte das Team 2:1 gegen Twente Enschede in der Conference League, davor 1:0 bei Elversberg und 2:0 gegen Union Berlin. Insgesamt erzielte Freiburg acht Tore und kassierte zwei.

RB Leipzig kommt auf drei Siege und zwei Niederlagen (3-0-2). Zuletzt gewannen die Sachsen 3:1 gegen Lens in der Champions League, zuvor 5:1 bei Union Berlin. Dazwischen verlor Leipzig ein Freundschaftsspiel gegen Mlada Boleslaw 4:5 und die Champions-League-Partie bei Manchester City 2:3. Die Bilanz über fünf Spiele lautet 19 erzielte und 12 kassierte Tore.

Mit welchen Aufstellungen gehen Freiburg und Leipzig ins Spiel?

In welcher Form sind Freiburg und Leipzig?

Wie sieht die Bilanz der direkten Duelle aus?

Wo stehen Freiburg und Leipzig in der Tabelle?