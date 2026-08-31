Swansea City gegen Wrexham: Spieldetails

England Championship - Spielwoche 5 5. Sept. 2026 - 15:00 Swansea.com Stadium

Swansea City und Wrexham werden am 5. September 2026 um 19:00 Uhr GMT (15:00 Uhr EST / 20:00 Uhr BST / 21:00 Uhr SAST) angepfiffen.

Brisantes rein walisisches Derby in Swansea

Swansea City kehrt nach Hause zurück und empfängt den Rivalen Wrexham im Swansea.com Stadium zum 5. Spieltag der EFL Championship. Nach einem ungeschlagenen Start in die Ligasaison wollen die Swans ihren Heimvorteil verteidigen und den frühen Schwung im oberen Tabellenbereich aufrechterhalten. Für Wrexham ist die intensive Auswärtsreise nach Südwales ein großer Test, denn das Team will den ersten Ligasieg der Saison 2026/27 einfahren.

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Der Schub am 3. Spieltag der Swans: Drei-Tore-Blitz im Pride Park

Swansea City geht voller Selbstvertrauen in den Samstag, nachdem das Team am 3. Spieltag (29. August) einen souveränen 3:0-Auswärtssieg gegen Derby County gefeiert hat. Joseph Opoku gab mit einem Tor in der 2. Minute sofort den Ton an, ehe Eom Ji-sung kurz vor der Halbzeit traf. Ronald setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt und machte den Kantersieg perfekt. Das Ergebnis baut auf dem 2:1-Auftaktsieg gegen Stoke City sowie dem torlosen Unentschieden gegen Sheffield United auf und bringt Swansea nach drei Ligaspielen auf 7 Punkte.Umfassende Spielvorschau auf Swansea City gegen Wrexham in der EFL Championship. Wir beleuchten die Ergebnisse des 3. Spieltags, die jüngste Form und die wichtigsten Geschichten vor diesem walisischen Derby am Samstagabend im Swansea.com Stadium.

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Die Frustration der Red Dragons am 3. Spieltag: Später Nackenschlag gegen Birmingham

Wrexham reist in den Süden und sucht Wiedergutmachung, nachdem das Team am 3. Spieltag (28. August) zu Hause eine 1:2-Niederlage gegen Birmingham City hinnehmen musste. Callum Doyle traf in der 54. Minute und brachte Wrexham zurück ins Spiel, doch ein Doppelpack von Birminghams Phil Neumann in der zweiten Halbzeit gab den Ausschlag. Nach zwei 1:1-Unentschieden gegen Cardiff City und Watford zum Auftakt steht Wrexham bei zwei Punkten und sucht nach defensiver Stabilität, um Swanseas variable Offensivreihe zu stoppen.

Derby-Stolz und wichtige frühe Punkte

Derbyspiele zwischen walisischen Rivalen bringen auf dem Platz immer intensive physische Duelle und schnelle Umschaltsituationen mit sich. Swanseas Offensivtrio aus Opoku, Eom und Ronald wird Wrexhams Abwehr mit Überzahlsituationen im Zentrum testen, während Wrexham auf das Zielspiel von Kieffer Moore und Nathan Broadhead setzen wird, um Konter einzuleiten. Mit lokalem Prestigerecht und den Tabellenpositionen auf dem Spiel verspricht das Duell am Samstag hohe Dramatik vom Anpfiff an.

Teamnews & Kader

Swansea City wird von Vitor Matos trainiert. Für die Heimmannschaft liegen derzeit keine bestätigten Informationen zu Verletzungen oder Sperren vor, und es wurde noch keine voraussichtliche Aufstellung veröffentlicht. Aktualisierungen werden näher am Anpfiff hinzugefügt.

Wrexham wird von Phil Parkinson trainiert. Auch für die Gäste liegen keine bestätigten Details zu Verletzungen oder Sperren vor, und es wurde keine voraussichtliche Aufstellung veröffentlicht. Schaut wieder vorbei, um die neuesten Teamnews vor dem Spiel zu erhalten.

Form

Swansea City hat in den vergangenen fünf Spielen in allen Wettbewerben drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Der jüngste Auftritt war ein 3:0-Auswärtssieg in der Championship bei Derby County am 29. August, nach einem torlosen Unentschieden gegen Sheffield United am 22. August. Swansea gewann außerdem am 15. August auswärts mit 2:1 gegen Stoke City. Die einzige Niederlage in diesem Lauf setzte es gegen Birmingham City im Carabao Cup. In den fünf Spielen erzielte Swansea sechs Tore und kassierte zwei.

Wrexham hat drei seiner vergangenen fünf Spiele in allen Wettbewerben verloren, eines unentschieden gespielt und keines gewonnen. Das jüngste Ergebnis war eine 1:2-Heimniederlage in der Championship gegen Birmingham City am 28. August. Davor spielte das Team am 22. August 1:1 gegen Watford und am 17. August 1:1 gegen Cardiff City. Wrexham hat in jedem seiner vergangenen vier Spiele Gegentore kassiert und wartet in dieser Saison noch auf den ersten Sieg in einem Pflichtspiel.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Teams fand am 13. März 2026 statt, als Wrexham Swansea City in einem Championship-Spiel mit 2:0 besiegte. Davor gewann Swansea das Rückspiel am 19. Dezember 2025 zu Hause mit 2:1. In den zwei jüngsten Pflichtduellen hält jede Mannschaft einen Sieg. Die Teams trafen auch in den unteren Ligen aufeinander, mit früheren Duellen in League Two und League One, verteilt über die frühen 2000er-Jahre.