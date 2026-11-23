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Sven Ulreich hat in einem Interview ausführlich über seine Pläne gesprochen - und zudem zurückgeblickt. Mit einem bestimmten Spiel und einem verpassten Turnier hadert der langjährige Ersatzkeeper des FC Bayern bis heute.

Mit einer einjährigen Unterbrechung (Saison 2020/21 beim Hamburger SV) gehört Ulreich seit 2015 dem Torwartteam des FC Bayern an. Lange war er erster Vertreter von Manuel Neuer. Seit der Verpflichtung von Jonas Urbig fungiert Ulreich als Nummer drei. Aktuell deutet vieles darauf hin, dass der aktuell mal wieder verletzte Neuer im kommenden Sommer nach Ablauf seines Vertrags mit dann 41 Jahren seine aktive Karriere beendet - und es ihm der zwei Jahre jüngere Ulreich gleichtut.

"Ich werde in nächster Zeit mit dem FC Bayern darüber sprechen, wie es weitergeht, was der Klub möchte", sagte Ulreich dem Kicker. "Ich kann nicht für Manu reden, was nach der Saison passiert, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da alles von ihm abhängig mache." Es sei "möglich", dass er auch bei einem Karriereende Neuers nochmal seinen Vertrag verlängert. "Solange ich mich gut und gesund und fit fühle. Das ist im Moment der Fall. Ich habe aber auch gelernt, dass sich das schnell ändern kann."

Als designierter Stammkeeper der Zukunft ist Urbig eingeplant, der wegen Neuers zahlreichen Verletzungen bereits viele Einsätze gesammelt hat. Aktuell fehlt Neuer wegen eines Sehnenteilrisses. Ulreich traut Urbig die Rolle als Stammkeeper zu, "weil er für mich einen sehr aufgeräumten Eindruck macht, im Training immer top performt und schon sehr gut gespielt hat. Er wird seinen Weg machen."

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Zukunft beim FC Bayern? Sven Ulreich erklärt seine Pläne

Dem Vernehmen nach sucht der FC Bayern bereits nach einem neuen erfahrenen Ersatzkeeper, der letztlich Ulreichs Rolle einnehmen soll. Gehandelt werden unter anderem Loris Karius (FC Schalke 04), Bernd Leno (FC Fulham) und Oliver Baumann (TSG Hoffenheim). "Ich weiß nicht, ob sie wieder so einen wie mich finden", scherzte Ulreich.

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Nach seinem Karriereende wolle er "auf jeden Fall" weiterhin in München leben, "auf jeden Fall im Fußball tätig bleiben" und das "super gerne" beim FC Bayern. "Das ist ein Weltklub. Wenn man hier nach seiner Karriere weiter tätig sein kann und auch was mit aufbauen oder helfen kann, den Verein noch besser zu machen, dann ja, sehr gerne." Grundsätzlich sehe sich Ulreich, der bereits Sportmanagement studiert hat, künftig "eher strategisch als täglich auf dem Platz, da war ich dann lange genug. Vielleicht merke ich ja nach ein paar Jahren, dass das Strategische nichts für mich ist und ich doch den Rasen riechen möchte."

Sven Ulreich hadert mit dem CL-Halbfinale 2018 und der verpassten WM

Ulreich absolvierte bisher 103 Spiele für den FC Bayern. Welches er davon gerne nochmal spielen würde? "Das Halbfinale bei Real Madrid 2018", erwiderte Ulreich, der damals entscheidend patzte, woraufhin die Münchner knapp scheiterten.

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"Ich hatte diese sehr unglückliche Aktion beim entscheidenden Gegentor, als ich über den Ball geschlagen habe. Auch Jahre danach ist nicht erklärbar, warum das passiert ist. Wenn der Torhüter eine Millisekunde nicht die richtige Entscheidung trifft, dann fällt oft ein Tor, das war in dem Fall leider so, deswegen würde ich das gerne noch mal spielen. Also eigentlich nicht das ganze Spiel, denn bis dahin lief es sehr, sehr gut, ich habe auch zwei, drei gute Bälle gehalten. Aber diese eine Aktion würde ich gerne noch mal erleben und anders lösen."

In jener Saison 2017/18 stand Ulreich monatelang im Münchner Tor, weil Neuer wegen eines Mittelfußbruches ausfiel. Trotz überwiegend guter Leistungen schaffte es Ulreich letztlich nicht in den Kader der deutschen Nationalmannschaft bei der WM in Russland. "Ich glaube, da hätte ich es auch verdient gehabt, mit zur WM zu fahren", sagte Ulreich. "Das wäre natürlich schön gewesen."