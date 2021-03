Werder Bremen, News und Gerüchte: Jascha Brandt verlängert, Spekulationen um Peretz-Transfer - die News zum SVW

Werder Bremen, Gerüchte: Kommt Dor Peretz von Maccabi Tel Aviv?

Werder Bremen sucht für die neue Saison nach einer Verstärkung für das defensive Mittelfeld. Der israelische TV-Sender Sport1 vermeldet nun ein angebliches Interesse der Norddeutschen an Dor Peretz von Maccabi Tel Aviv. Der 25-jährige israelische Nationalspieler wäre im Sommer ablösefrei zu haben.

Werder-Legende Andreas Herzog äußerte sich gegenüber der Bild über Peretz, den er bereits als Nationaltrainer Israels coachte. "Ein absoluter Top-Spieler ist für mich Dor Peretz. Er kann auf der Sechs, Acht oder in der Innenverteidigung spielen. Wenn der in Deutschland spielen würde, wäre er 20 Millionen wert. Als Trainer würde ich mir den sofort holen“, schwärmte der 52-Jährige.

Auch bei seinem aktuellen Klub liefert der Mittelfeldmann gute Werte. In der Liga kam Peretz in dieser Saison für Maccabi zu 25 Einsätzen, schoss sechs Tore und lieferte zwei Assists. In der Europa League sammelte Peretz ebenfalls Erfahrung und erzielte ein Tor in acht Spielen. Sein Marktwert wird laut transfermarkt.de aktuell auf 1,4 Millionen Euro geschätzt. Werder soll Peretz auch bei den anstehenden WM-Qualifikationsspielen beobachten.

Werder Bremen, Transfers: Jascha Brandt verlängert seinen Vertrag

Abwehrjuwel Jascha Brandt hat seinen Vertrag bei Werder Bremen vorzeitig verlängert. "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Jascha Brandt ein großes Talent langfristig an uns binden können", sagte der Leiter des Werder-Nachwuchsleitungszentrum, Björn Schierenbeck auf werder.de über die Verlängerung.

"In den letzten Jahren hat er sich hervorragend entwickelt. Er nahm bereits an Trainingseinheiten der Bundesliga-Mannschaft teil und ist für die neue Spielzeit fest für unseren U23-Kader vorgesehen“, kommentierte Schierenbeck weiter. In der Werder-Reserve soll der Bruder von BVB-Star Julian Brandt in der Regionalliga Nord weiter Erfahrungen sammeln.

📝 Vertrag verlängert: Jascha #Brandt trägt auch weiterhin das #Werder -Trikot & freut sich auf die kommende Zeit.



"Ich verspüre sehr große Lust auf die nächsten Jahre", sagt der 18-Jährige.



👉 https://t.co/nYgS9LtUm5 #WerderU23 pic.twitter.com/ctmJ1pGxqI — WERDER LZ & Frauenfußball (@WERDER_LZ) March 24, 2021

Auch der 18 Jährige blickt euphorisch in die Zukunft. "Es freut mich extrem, dass mir Werder Bremen weiterhin das Vertrauen schenkt. Ich verspüre sehr große Lust auf die nächsten Jahre und darauf meine Entwicklung beim SVW fortzusetzen“, sagte der linke Verteidiger.

Da die Saison in der U19-Bundesliga coronabedingt unterbrochen wurde, kommt Brandt bisher nur auf vier Einsätze in der A-Jugend. Dabei gelangen dem Abwehrspieler jedoch bereits ein Treffer und eine Torvorlage.

Werder Bremen, News: Martin Harnik fehlt "ein Aushängeschild wie Max Kruse"

Ex-Werder-Spieler Martin Harnik äußert hat sich im Interview mit der Deichstube über die Lage bei den Hanseaten geäußert. "Mir fehlt in der Mannschaft einfach ein echtes Aushängeschild, eine Identifikationsfigur. So wie es ein Max Kruse lange war", erklärte der Österreicher.

"Das sind alles tolle, liebe Jungs, die meisten kenne ich ja noch sehr gut. Aber als Fan würde ich mich schon fragen: Von wem soll ich mir ein Trikot kaufen? Mir geht es gar nicht darum, dass irgendwelche Stars verpflichtet werden müssen. Mir fehlen einfach diese besonderen Charaktere. Die Mannschaft ist mir insgesamt zu glatt", führte der 33-Jährige weiter aus.

Als Ausnahme im Kader der Bremer sieht Harnik allenfalls noch Niclas Füllkrug: "Das ist schon so ein Charakter. Aber wie viele Spiele hat 'Fülle' in dieser Saison gemacht? Zehn? Er kann diese Rolle leider nur selten einnehmen."

In Milot Rashica sieht Harnik einen "auffälligen Fußballer", der jedoch eher "in der zweiten Reihe" steht: "Er polarisiert nicht, macht auch nie eine Ansage".

Der Österreicher rät den Bremer Verantwortlichen, bei der Kaderplanung auch darauf zu achten, extrovertiertere Spieler zu verpflichten: "Auch solche Typen kann man scouten".

