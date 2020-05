SV Sandhausen vs. Jahn Regensburg: TV, LIVE-STREAM, Highlights und Co. - alles zur Übertragung der 2. Bundesliga heute

Die abstiegsbedrohten Sandhäuser treffen daheim auf Jahn Regensburg. Hier gibt's alle Infos zur Übertragung in TV und LIVE-STREAM.

Zweiter Spieltag nach der Corona-Pause: Der empfängt den SSV . Wir verraten Euch, wo die Partie heute im TV und LIVE-STREAM zu sehen ist.

Am 27. Spieltag der laufenden 2. Liga-Saison kommt es im Sandhäuser BWT-Stadion am Hardtwald zum Aufeinandertreffen zwischen Lokalmatador SV Sandhausen und den Gästen aus dem oberpfälzischen Regensburg. Anpfiff der Begegnung ist am Samstag, dem 27. Mai, um 13 Uhr .

Die Hausherren trennt nur ein Zähler vom Relegationsplatz, die Truppe von Coach Uwe Koschinat braucht also dringend Punkte gegen den Abstieg. Nachdem der Auftakt bei heimstarken Auern in die Hose ging (1:3-Niederlage), haben die Sandhäuser heute die nächste Möglichkeit, nach sieben sieglosen Partien endlich wieder dreifach zu punkten.

Der SSV Jahn hat mit 33 Punkten zwar noch ein kleines Polster auf die Abstiegszone, muss den Blick nach drei Niederlagen vor der Corona-Pause und dem Remis gegen Kiel (1:1) vergangene Woche aber nach unten richten. Mit einem Sieg am Hardtwald könnten die Regensburger ihre Position im Mittelfeld des Tableaus festigen.

In diesem Artikel sagen wir Euch, wo die Partie zwischen dem SV Sandhausen und Jahn Regensburg im TV und LIVE-STREAM verfolgt werden kann. Kurz vor Anpfiff zeigen wir Euch zudem die Aufstellungen.

SV Sandhausen vs. Jahn Regensburg heute live: Die Fakten im Überblick

Duell SV Sandhausen - SSV Jahn Regensburg Datum Samstag, 27. Mai Uhrzeit 13 Uhr Ort BWT-Stadion am Hardtwald Kapazität 15.414 Plätze

SV Sandhausen vs. Jahn Regensburg heute live im TV schauen

Für die Live-Übertragungen der 2. hat ausschließlich der Pay-TV-Sender Sky die Rechte erworben. Das heißt, dass alle Live-Ausstrahlungen lediglich über Sky zu sehen sind.

Dennoch bestehen verschiedene Möglichkeiten, die Übertragung zu verfolgen.

SV Sandhausen vs. Jahn Regensburg heute live im TV bei Sky schauen

Zunächst könnt Ihr Sandhausen gegen Regensburg als Einzeloption sehen.

Die Berichterstattung beim Bezahlsender startet am Samstag um 12.30 Uhr – und somit eine halbe Stunde vor Anpfiff – auf den Kanälen Sky Sport Bundesliga 5 HD sowie Sky Sport Bundesliga 5. Kommentator ist Heiko Mallwitz.

Sandhausen gegen Regensburg heute live in der Konferenz bei Sky

Da an diesem Samstag wie gewohnt drei Spiele der zeitgleich laufen, strahlt Sky diese zusätzlich in einer Konferenz aus. Richtige Adresse für die Konferenz ist Sky Sport Bundesliga 2 HD und Sky Sport Bundesliga 2. Übertragungsbeginn ist ebenfalls 12.30, Anstoß aller drei Spiele zur vollen Stunde um 13 Uhr .

gegen den und das Nordduell zwischen dem und lauten die anderen beiden Begegnungen. Peter Hardenacke wird Euch durch die Konferenz begleiten.

Egal, ob Ihr das Einzelspiel oder die Konferenz verfolgen wollt, für beide Optionen ist ein Abonnement bei Sky unabdingbar. Dieses ist in verschiedenen Paketen buchbar. Weiterführende Informationen erhaltet Ihr auf der Homepage von Sky.

Sandhausen vs. SSV Jahn Regensburg: 2. Liga im LIVE-STREAM

Zusätzlich zur Live-Übertragung im TV besteht die Möglichkeit, die Begegnung im LIVE-STREAM zu verfolgen. Dabei stehen Euch verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl.

Sandhausen vs. SSV Jahn Regensburg heute live im LIVE-STREAM von Sky Go

Einerseits besteht die Option, die Streaming-App von Sky mit dem Namen Sky Go zu nutzen. Die App kann sowohl auf dem Laptop als auch auf anderen mobilen Endgeräten wie Smartphone oder Tablet über folgende Adressen heruntergeladen werden:

Zuletzt könnt Ihr Euch ohne Vertragsbindung für Sky Ticket entscheiden und hierfür ein monatliches Abo abschließen. Mehr dazu erfahrt Ihr hier.

Sandhausen gegen Regensburg im LIVE-STREAM von OneFootball

Andererseits können dank einer Partnerschaft zwischen der Fußball-App OneFootball und Sky ab dieser Saison auch LIVE-STREAMS über die App von OneFootball verfolgt werden. Auf Pay-Per-View-Basis zahlt Ihr pro Spiel 3,99 Euro für den LIVE-STREAM und könnt die Partie anschließend in gesamter Länge verfolgen.

Weitere Informationen findet Ihr auf der offiziellen Homepage von OneFootball.

SV Sandhausen vs. Jahn Regensburg live: Die Aufstellungen

SV Sandhausen: Fraisl - Klingmann, Nauber, Zhirov, Paqarada - Taffertshofer, Kister, Linsmayer, Scheu, Biada - Behrens

Jahn Regensburg: Meyer - Hein, Correia, Knipping, Okoroji - Gimber, Besuschkow, Stolze, Makridis, Wekesser - Grüttner

SV Sandhausen gegen Jahn Regensburg: Highlights auf DAZN

Der Streamingdienst DAZN bietet Euch neben einer Vielzahl von Live-Sport-Übertragungen auch die Highlights diverser Events. Hierzu zählen unter anderem die 1. und 2. deutsche Bundesliga. Die Videos mit den Höhepunkten der Partien sind bereits 40 Minuten nach Abpfiff abrufbar.

Um die Videos anschauen zu können, benötigt Ihr ein laufendes Abonnement bei DAZN. Dieses kostet Euch nach dem kostenlosen Probemonat entweder 11,99 Euro pro Monat oder 119,99 Euro jährlich .

In diesem separaten Artikel halten wir Euch permanent über das Angebot an Fußball-LIVE-STREAMS bei DAZN auf dem Laufenden.

Sandhausen vs. Regensburg heute live im LIVE-TICKER

Wenn Ihr das Spiel nicht live verfolgen könnt, greifen wir Euch selbstredend unter die Arme: Goal bietet, wie Ihr es gewohnt seid, auch zu dieser Partie einen LIVE-TICKER an.

Dort versorgen wir Euch rechtzeitig vor Anpfiff mit allen wichtigen Fakten und halten Euch anschließend über das Spielgeschehen auf dem Laufenden. Verpassen werdet Ihr so garantiert nichts!