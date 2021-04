SV Sandhausen vs. HSV (Hamburger SV) heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Aufstellung, Highlights - Die Übertragung der 2. Bundesliga

Nahholspiel in der 2. Liga: Der SV Sandhausen empfängt den HSV. Goal liefert alle Infos zur Übertragung heute live im TV und im LIVE-STREAM.

Nachholspiel in der 2. Bundesliga! Der SV Sandhausen empfängt am heutigen Donnerstag, 22. April, den HSV. Das Spiel wird um 20.30 Uhr im Hardtwaldstadion angepfiffen.

Ursprünglich hätte die Partie bereits am vergangenen Wochenende stattfinden sollen. Einige positive Coronafälle beim SV Sandhausen machten aber eine Verschiebung notwendig. Sandhausen kehrte erst Anfang dieser Woche nach 14-tägiger Quarantäne in den Trainingsbetrieb zurück. Die Vorbereitung auf das heutige Spiel sollte also nicht die beste sein.

Aus der Ausgangssituation hat sich durch den späteren Spieltermin nichts verändert. Während Sandhausen um den Klassenerhalt kämpft, spielt der HSV um den Aufstieg in die Bundesliga.

Dieses Unterfangen geriet zuletzt ins Stocken. Zuerst verspielte der HSV gegen Hannover 96 eine klare Führung und holte so nur einen Punkt, dann setzte es sogar eine Heimpleite gegen Darmstadt 98. Mit 50 Punkten steht der HSV aber immer noch mit in der Spitzengruppe.

Sandhausen steht mit nur 25 Punkten auf dem 17. Tabellenplatz. In den nächsten Spielen müssen die Sandhäuser punkten, um den Abstieg in die 3. Liga noch zu verhindern.

SV Sandhausen vs. HSV (Hamburger SV): Goal liefert Euch alle Infos zur Übertragung der 2. Bundesliga im TV und im LIVE-STREAM. Zudem findet Ihr hier ca. eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellungen.

SV Sandhausen vs. HSV (Hamburger SV) heute live sehen: Das Spiel der 2. Bundesliga im Überblick

Begegnung SV Sandhausen - Hamburger SV Wettbewerb 2. Bundesliga, Nachholspiel vom 29. Spieltag Ort Hardtwaldstadion, Sandhausen Datum Donnerstag, 22. April, 20.30 Uhr

SV Sandhausen vs. HSV (Hamburger SV): Die 2. Bundesliga heute live im TV verfolgen

Im Vergleich zu vielen anderen Ligen gestaltet sich die Übertragungssituation in der 2. Bundesliga relativ einfach. Als exklusiver Rechteinhaber zeigt Sky alle Spiele live im TV und im LIVE-STREAM. Spiele im Free-TV aus der 2. Bundesliga gab und gibt es also auch in dieser Saison nicht mehr.

Auch das heutige Nachholspiel könnt Ihr beim Ihr nur beim Unterföhringer Bezahlsender sehen.

SV Sandhausen vs. HSV (Hamburger SV) heute live im TV: Sky überträgt das Spiel

Los geht die Übertragung heute bereits um 20 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und auf Sky Sport UHD. Kommentator des Spiels ist Stefan Hempel.

Voraussetzungen das Spiel sehen zu können, sind ein Sky-Abo und ein funktionstüchtiger Sky-Receiver.

Hier findet Ihr eine Übersicht über die verschiedenen Angebote!

Fünf Fakten zur morgigen Nachholpartie beim @SV_Sandhausen 5⃣



Wir haben wieder eine neue Ausgabe unseres Faktenchecks für euch 👉 https://t.co/8AVu20dtWC#nurderHSV #SVSHSV #Faktencheck — Hamburger SV (@HSV) April 21, 2021

SV Sandhausen vs. HSV (Hamburger SV) heute live: Die 2. Bundesliga heute im LIVE-STREAM verfolgen

Auch bei der Übertragung über das Internet ist Sky der einzige Rechteinhaber. Wenn Ihr das Hamburger Derby heute auf Eurem Tablet, Smartphone oder Laptop verfolgen wollt, bietet Euch der Bezahlsender zwei Alternativen.

SV Sandhausen vs. HSV (Hamburger SV): Die 2. Bundesliga heute live im STREAM mit Sky Go

Wenn Ihr ein Sky-Abo habt, ist Sky Go darin bereits im Preis mit inbegriffen. Alles was Ihr vor dem Genuss von Live-Fußball noch machen müsst, ist die kostenlose App im App Store oder im Play Store für Euer Endgerät downzuloaden.

Hier erhaltet Ihr Tipps für die Installation von Sky Go!

SV Sandhausen vs. HSV (Hamburger SV): Die 2. Bundesliga heute im LIVE-STREAM mit Sky Ticket

Ihr wollt Euch nicht ein Jahr lang mit einem Vertrag an Sky binden? In diesem Fall empfehlen wir das Sky Ticket. Das Streamingangebot bietet Euch die Möglichkeit, das Nachholspiel zu sehen, ohne einen langfristigen Vertrag einzugehen.

Dabei könnt Ihr aus verschiedenen Angeboten Euer passendes Paket auswählen. Los geht es bereits ab 9,99 Euro im Monat. Hier geht es zu den verschiedenen Angeboten!

SV Sandhausen vs. HSV (Hamburger SV) heute im LIVE-TICKER: Goal

Mit Goal bleibt Ihr auf dem Laufenden, wenn Ihr das Spiel nicht im TV oder im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Wie? Schaut einfach in unseren umfangreichen LIVE-TICKER.

Hier geht's zum LIVE-TICKER SV Sandhausen - HSV!

SV Sandhausen vs. HSV (Hamburger SV) heute live im TV und STREAM sehen: Die Aufstellung

Hier zeigen wir Euch etwa eine Stunde vor Spielbeginn die Aufstellungen des SV Sandhausen und des HSV.

SV Sandhausen vs. HSV (Hamburger SV): Die Highlights auf DAZN

Ihr konntet Sandhausen gegen den HSV nicht anschauen oder wollt noch einmal die Höhepunkte sehen? Bei DAZN findet Ihr alle Highlights der 1. und 2. Bundesliga ab 40 Minuten nach Abpfiff.

DAZN zeigt unter anderem ausgewählte Partien der Bundesliga und der Champions League sowie aus den europäischen Topligen. Das funktioniert aber alles nur mit einem Abo, welches Ihr zum Preis von 11,99 Euro im Monat (Monatsabo) oder einmalig 119,99 Euro (Jahresabo) erwerben könnt. Neukunden können DAZN 30 Tage lang kostenlos testen!

SV Sandhausen vs. HSV (Hamburger SV) heute live sehen: Die Übertragungen im Überblick