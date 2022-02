SV Sandhausen vs. Hamburger SV (HSV) live: Die 2. Bundesliga heute im TV und LIVE-STREAM sehen

In einer der Partien am 24. Spieltag in der 2. Bundesliga am Samstag um 13.30 Uhr empfängt der SV Sandhausen den Hamburger SV. Hierbei gastiert der Dritte beim Fünftletzten, wobei die Hartwälder und der HSV 24 und 40 Punkte mitnahmen. Im ersten Saisonduell gelang ein Heimsieg.

Die Bundesliga freitags und sonntags live sehen: Jetzt DAZN-Abo sichern!

Sandhausen verlor allerdings ausschließlich eines seiner bislang letzten sieben Meisterschaftsspiele. Überdies geschah das 0:3 gegen Jahn Regensburg von Mitte Januar zwischen drei Siegen. Danach holte der SVV zunächst Dreier gegen Aue sowie in Karlsruhe. Am Sonntag folgte eine Nullnummer in Ingolstadt.

Der Hamburger SV (HSV) feierte am Vortag mit einem 2:0 zuhause gegen den 1. FC Heidenheim den sechsten Sieg binnen neun Liga-Auftritten. Überdies fädelte das Team vom Tim Walter den dritten vollen Erfolg ein. Zuvor gelang ein Heimerfolg gegen den Stadtrivalen St. Pauli und ein Kantersieg in Darmstadt.

Heute um 13.30 Uhr kommt es in der 2. Bundesliga zum Spiel SV Sandhausen – Hamburger SV (HSV). GOAL bietet Euch alle Infos zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM, zu den Aufstellungen sowie zum LIVE-TICKER.

SV Sandhausen vs. Hamburger SV (HSV): Die Eckdaten zur Partie in der 2. Bundesliga auf einem Blick.

Spiel: SV Sandhausen vs. Hamburger SV (HSV) Datum: Samstag, 19. Februar 2022 Uhrzeit: 13.30 Uhr (live im STREAM bei Sky Ticket) Stadion: BWT-Stadion am Hardtwald (Sandhausen)

SV Sandhausen gegen Hamburger SV (HSV) heute live im TV anschauen: Die Übertragung der 2. Bundesliga bei Sky

Ihr könnt bei Sky sämtliche Begegnungen der 2. Bundesliga mitverfolgen. Genauer gesagt hält der Pay-TV-Sender an der überwiegenden Anzahl davon die Exklusivrechte. Und ausschließlich das Spiel, das samstags um 20.30 Uhr über die Bühne geht, läuft ebenso auf Sport1. Der Bezahlanbieter greift auf etliche Kanäle zurück, wobei Ihr für die Übertragung von Sandhausen vs. HSV auf Sky Sport Bundesliga 5 oder auf Sky Sport Bundesliga 9 schalten müsst. Zusätzlich könnt Ihr das Match in HD mitverfolgen. Eine halbe Stunde vor dem Anstoß und somit um 13.00 Uhr startet die Vorberichterstattung. Nachfolgend findet Ihr die Schlüsselinfos zum Kräftemessen im BWT-Stadion am Hardtwald:

Sender: Sky Sport Bundesliga 5 (HD), Sky Sport Bundesliga 9 (HD)

Sky Sport Bundesliga 5 (HD), Sky Sport Bundesliga 9 (HD) Vorberichte ab: 13.00 Uhr

13.00 Uhr Spielbeginn: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Kommentator: Hansi Küpper

Wenn Ihr auf die TV-Übertragung zugreifen möchtet, benötigt Ihr das Bundesliga-Paket. Hierbei stehen ein Einzelabo um 27 Euro und eine Kombi mit dem Sport-Paket um 32,50 Euro zur Auswahl. Auf der Webseite von Sky findet Ihr etliche Details dazu.

Die weiteren Spiele der 2. Bundesliga bei Sky in voller Länge und in der Konferenz anschauen

Zusätzlich zur Partie SV Sandhausen vs. Hamburger SV stehen heute um 13.30 Uhr zwei weitere auf dem Programm. Hierbei handelt es sich um die Duelle Werder Bremen vs. Ingolstadt sowie Holstein Kiel vs. Karlsruher SC. Daher könnt Ihr Euch zwischen einer Übertragung in voller Länge und einer Konferenz entscheiden. Wenn Euch die zweitgenannte Option mehr zusagt, liegt Ihr bei Sky Sport Bundesliga 3 (HD) und bei Sky Sport Bundesliga 7 (HD) goldrichtig.

SV Sandhausen – Hamburger SV (HSV) dank des LIVE-STREAMS mitverfolgen: Die Übertragung der 2. Bundesliga

Jedoch lohnt sich ein Abo selbst dann, wenn Ihr kein TV-Gerät zur Verfügung habt. Denn: Sky sendet sein komplettes Programm ebenso via LIVE-STREAM. Somit könnt Ihr Euch die Übertragung des Matches Sandhausen vs. HSV ebenso im Internet anschauen. Dafür stehen Euch zwei Alternativen zur Verfügung.

SV Sandhausen gegen Hamburger SV (HSV) im LIVE-STREAM über Sky Go

Bei der ersten davon, Sky Go, handelt es sich um das hauseigene Streaming-Portal. Grundsätzlich gestaltet sich die Bedienung sehr einfach und ich müsst Euch ausschließlich einloggen. Allerdings findet die Aktivierung nicht unmittelbar nach dem Vertragsabschluss statt. Jedoch könnt Ihr Euch schlimmstenfalls das Spiel SV Sandhausen vs. Hamburger SV in der Wiederholung ansehen. Ihr findet die diesbezüglichen Termine auf der Webseite.

Mit Sky Ticket die 2. Bundesliga im LIVE-STREAM schauen: SV Sandhausen gegen Hamburger SV (HSV)

Hingegen findet mit dem Sky Ticket die Freischaltung sofort statt. Außerdem ist damit keine Bindung notwendig. Wir schlagen Euch das Paket Supersport Monat um 29,99 Euro vor. Damit könnt Ihr auf zwei Geräten gleichzeitig das gesamte Sportangebot nützen.

Fußballfans kommen zusätzlich in den Genuss der Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League. Überdies könnt Ihr etwa die NHL, die ATP World Tour, die PGA-Tour und die Formel 1 mitverfolgen.

Zu SV Sandhausen vs. Hamburger SV (HSV) via LIVE-TICKER am Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Zudem könnt Ihr mithilfe des LIVE-TICKERS von GOAL zum Spiel Sandhausen gegen HSV im Bilde bleiben. Hierbei informieren Euch zu sämtlichen Treffern, weiteren Torchancen, Wechseln sowie Karten. Im Zuge dessen bekommt Ihr Push-Mitteilungen.

SV Sandhausen gegen Hamburger SV (HSV) im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 2. Bundesliga übertragen

Im Pay-TV: In voller Länge auf Sky Sport Bundesliga 5 (HD) und auf Sky Sport Bundesliga 9 (HD) In der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 3 (HD) und auf Sky Sport Bundesliga 7 (HD) Im LIVE-STREAM: Sky Ticket / Sky Go Im LIVE-TICKER: GOAL

SV Sandhausen vs. Hamburger SV (HSV): Die Aufstellungen zur 2. Bundesliga

Aufstellung Sandhausen: Drewes - Diekmeier, Dumic, Zhirov, Okoroji - Trybull - Zenga, Bachmann - Ajdini, Testroet, Berko. - Trainer: Schwartz

Aufstellung HSV: Heuer Fernandes - Heyer, Vuskovic, Schonlau, Muheim - Meffert - Reis, Kittel - Jatta, Glatzel, Alidou. - Trainer: Walter.