SV Meppen vs. Viktoria Köln heute live: TV, LIVE-STREAM, Highlights – die Übertragung der 3. Liga

Die Begegnung zwischen dem SV Meppen und dem FC Viktoria Köln am Montag um 19.00 Uhr schließt die 16. Runde in der 3. Liga ab. Auf den ersten Blick empfängt der Drittplatzierte in der Hänsch-Arena den Tabellen-13. Die andere Seite der Medaille ist, dass die beiden Kontrahenten nur fünf Punkte auseinander liegen.

Meppen gewann vier seiner letzten fünf Meisterschaftsspiele. Der einzige Punktverlust der Blau-Weißen seit Anfang Oktober, ein 2:3 zuhause gegen Magdeburg, fiel zwischen ein 1:0 in Duisburg und ein 4:3 bei Wehen Wiesbaden. Danach gab es für das Team von Rico Schmitt zwei 1:0-Siege gegen Türkgücü München und am 6. November bei Borussia Dortmund II.

Einen Tag zuvor fädelte Viktoria Köln mit einem 2:1 bei Türkgücü den dritten Sieg in Folge ein. Damit sind die Domstädter seit sechs Drittliga-Spielen ungeschlagen. Für die von Olaf Janßen betreuten Gäste begann der Vormonat mit zwei 1:1 in Wiesbaden und zuhause gegen die Würzburger Kickers. Danach gelangen zunächst zwei 1:0 vor eigenem Publikum gegen Magdeburg sowie in Dortmund.

SV Meppen vs. Viktoria Köln heute live: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: SV Meppen vs. FC Viktoria Köln Datum: Montag, 22. November 2021 Uhrzeit: 19.00 Uhr Stadion: Hänsch-Arena (Meppen)

SV Meppen gegen Viktoria Köln heute live im TV anschauen: Die Übertragung der 3. Liga

Die Drittsender der ARD verfügen über Ausstrahlungsrechte für die 3. Liga. Dadurch könnt Ihr an jedem Spieltag einige Übertragungen im Free-TV mitverfolgen. Da stellt sich natürlich die Frage: Wie steht es um jene der Partie des SV Meppen gegen den FC Viktoria Köln?

SV Meppen vs. Viktoria Köln heute nicht live im Free-TV: Das ist der Grund

Wenn Ihr Fans von Meppen oder Viktoria Köln sein solltet, hat GOAL hinsichtlich der Übertragung des Matches im Free-TV nichts Gutes zu berichten. Und zwar, weil Magenta Sport die alleinigen Rechte für das Kräftemessen zwischen den Blau-Weißen und den Domstädtern besitzt. Der Pay-TV-Sender bietet hierbei die Ausstrahlung im TV und im LIVE-STREAM an.

Bezüglich der Ausstrahlungen der 3. Liga durch die Sender der ARD gilt die Faustregel, dass Ihr damit samstags um 14.00 einige Begegnungen anschauen könnt. Und selbst für die meisten Begegnungen mit dieser Anstoßzeit verfügt Magenta Sport über die Exklusivrechte.

SV Meppen vs. Viktoria Köln heute live im TV bei Magenta Sport

Ihr benötigt also für das Mitverfolgen der Übertragung des Montagsspiels in der 3. Liga SV Meppen gegen Viktoria Köln ein Abonnement. Hierbei muss der Vertragsabschluss vor dem Anpfiff erfolgen. Bei Magenta Sport besteht die Auswahl zwischen einem Monats- und einem Jahresabo, deren Preise für Telekom-Kunden günstiger sind. Genauer gesagt legt Ihr 9,95 Euro für einen Monatsvertrag und um die 60 Euro für einen Jahresvertrag auf den Tisch. Nicht-Telekom-Kunden bezahlen hingegen 16,95 Euro für ein Monatsabo und 120 Euro für ein Jahresabo.

Generell bindet Ihr Euch mit einem Deal über zwölf Monate natürlich für längere Zeit, aber dafür müsst Ihr pro Monat weniger Geld berappen. Hier könnt Ihr Euch alle Infos zu den Abonnements durchlesen. Als Kunden des Pay-TV-Anbieters könnt Ihr Euch mindestens einen Monat lang unter anderem alle Partien der 3. Liga ansehen. Nachdem samstags um 14.00 Uhr mehrere davon zeitgleich stattfinden, bietet Euch Magenta Sport überdies eine Konferenz pro Spieltag. Doch notiert Euch nun die Eckdaten zur Übertragung von Meppen – FC Viktoria Köln:

SV Meppen gegen Viktoria Köln heute im LIVE-STREAM sehen

Dann kann es selbstverständlich sein, dass Ihr kein TV-Gerät zur Verfügung habt. Es gibt jedoch im Prinzip auch dafür eine Lösung, denn Magenta Sport strahlt alle Sportereignisse ebenso im LIVE-STREAM aus. Und das gilt folgerichtig ebenso für das Drittliga-Spiel Meppen vs. Viktoria Köln. Und Ihr braucht für diese Option nicht zwingend ein Abo, denn der Pay-TV-Sender kooperiert mit OneFootball. Das bedeutet für Euch: Wenn Ihr die Applikation der Fußball-Plattform installieren solltet, könnt Ihr Euch für 2,99 Euro pro Spiel Übertragungen der 3. Liga ansehen.

SV Meppen vs. Viktoria Köln: Die 3. Liga heute im LIVE-TICKER

Außerdem kann es vorkommen, dass Ihr keine passende Internetverbindung zur Hand habt oder dass Ihr aus terminlichen Gründen nicht Fußball schauen könnt. Insbesondere in diesen Fällen hilft Euch GOAL mit dem LIVE-TICKER zu Meppen – Viktoria Köln auf die Sprünge. Damit bekommt Ihr alle Infos hinsichtlich der Treffer, der Torchancen, der Ein- und Auswechslungen, der Verwarnungen und der Ausschlüsse. Hierbei müsst Ihr nicht ständig auf den Bildschirm schauen, denn GOAL sendet Euch Push-Benachrichtigungen.

SV Meppen gegen FC Viktoria Köln im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 3. Liga übertragen

Im Pay-TV: Magenta Sport Im LIVE-STREAM: Magenta Sport / OneFootball Im LIVE-TICKER: GOAL

SV Meppen vs. Viktoria Köln heute live: Die Aufstellungen zur 3. Liga

