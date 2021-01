SV Meppen gegen 1. FC Saarbrücken: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER und Aufstellungen - alle Infos zur Übertragung der 3. Liga

Der SV Meppen erwartet den 1. FC Saarbrücken am 18. Spieltag der 3. Liga. Wie Ihr die Partie heute live im TV und LIVE-STREAM seht, erfahrt Ihr hier.

Abstiegskämpfer gegen Aufstiegsaspiranten: Vor der Saison hätte man diese Titel wahrscheinlich noch jeweils der anderen Mannschaft zugeschrieben. Im Januar 2021 ist der Aufsteiger 1. FC Saarbrücken aber näher am Sprung in die 2. als der SV Meppen. Und das obwohl die Emsländer vor der Corona-Pause selbst noch mit dem Sprung in die höhere Klasse liebäugelten.

Nach einem dürftigen Saisonauftakt hat sich der SV Meppen gefangen und konnte im Dezember zehn dringend benötigte Punkte sammeln. So konnte die Mannschaft von Thorsten Frings über dem Strich in die verkürzte Winterpause gehen.

Die Saarländer waren dagegen fulminant in die -Runde gestartet, blieben aber in den letzten sechs Spielen ohne Sieg. Trotzdem dürfte die Aufholjagd gegen den 04 am letzten Spieltag, bei der ein 1:3-Rückstand noch in ein Unentschieden verwandelt werden konnte, auch bei Trainer Lukas Kwasniok ein gutes Gefühl hinterlassen haben.

Mehr Teams

Der SV Meppen gegen den 1. FC Saarbrücken heute live: Wir verraten Euch wie das Spiel im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

SV Meppen vs. 1. FC Saarbrücken: Das Spiel auf einen Blick

Wettbewerb 18. Spieltag, 3. Liga Begegung SV Meppen (13. Platz) - 1. FC Saarbrücken (4. Platz) Ort Hänsch-Arena, Meppen Anpfiff Samstag, 09.01.2021, 14 Uhr

SV Meppen gegen 1. FC Saarbrücken: Das Spiel der 3. Liga heute live im TV und LIVE-STREAM

Die Fans beider Mannschaften dürfen sich freuen, denn das Spiel wird live im Free-TV übertragen. Gleich drei dritte Kanäle strahlen das Aufeinandertreffen des SV Meppen und dem 1. FC Saarbrücken aus. Sowohl der Saarländische Rundfunk (SR), der Norddeutsche Rundfunk (NDR) und der Südwestrundfunk (SWR) haben die Partie in ihrem Programm.



Quelle: Getty Images

SV Meppen vs. 1. FC Saarbrücken: Die 3. Liga bei MagentaTV mit MagentaSport

Auch der kostenpflichtige Streaming-Dienst MagentaTV zeigt die Partie live. Der Anbieter hat im Gegensatz zu den dritten Sendern nicht nur ausgewählte Partien, sondern alle 308 Spiele der 3. Liga im Programm. Seid Ihr bereits Kunde der Telekom, ist MagantaSport für Euch im ersten Jahr sogar kostenlos! Ist man kein Kunde der Telekom, kann man die Spiele trotzdem sehen.

Dann allerdings muss man ein Abonnement beim Anbieter abschließen. Alles weitere dazu erfahrt Ihr hier.

SV Meppen gegen 1. FC Saarbrücken: Die 3. Liga im LIVE-STREAM

Ihr seid unterwegs oder könnt das Spiel aus anderen Gründen nicht zu Hause sehen? Natürlich gibt es SV Meppen gegen den 1. FC Saarbrücken auch im LIVE-STREAM zu sehen. Während der SR und SWR erst zwei Minuten vor der Partie mit der Übertragung beginnen, startet der Stream im NDR um 13.55 Uhr. Zu den Streams kommt Ihr über die jeweiligen Mediatheken der Sender.

Selbstverständlich bietet auch MagentaTV einen LIVE-STREAM an. Um diesen sehen zu können, müsst Ihr Euch die App von MagentaTV herunterladen und auf Eurem Gerät installieren. Die App ist sowohl für Android, als auch für Apple erhältlich. Alles weitere erfahrt Ihr auf der Homepage des Anbieters.

SV Meppen vs. 1. FC Saarbrücken: Der LIVE-TICKER von Goal

Falls Ihr nicht die Möglichkeit habt das Spiel live zu verfolgen, bieten wir euch hier eine gute Alternative. Mit dem LIVE-TICKER von Goal verpasst Ihr keine Chance, kein Tor oder spielentscheidende Szene. Klick Euch mal rein!

SV Meppen gegen 1. FC Saarbrücken: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen des Spiels veröffentlicht werden, könnt Ihr sie hier an dieser Stelle finden. Also schaut am besten vor Anpfiff nochmal hier vorbei!