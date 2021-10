SV Meppen vs. 1. FC Magdeburg live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Aufstellung - die Übertragung der 3. Liga

In der 3. Liga treffen heute Nachmittag der SV Meppen und der 1. FC Magdeburg aufeinander. Goal verrät alles rund um die Übertragung live im TV.

Der Spitzenreiter der 3. Liga gibt sich am heutigen Samstag die Ehre! Der 1. FC Magdeburg gastiert am 16. Oktober 2021 um 14 Uhr beim SV Meppen, der im Mittelfeld der Tabelle steht. Gespielt wird in der Meppener Hänsch-Arena.

Elf Spieltage sind schon wieder Geschichte, der FCM hat mit 22 Punkten eine Bilanz von zwei Zählern pro Spiel auf dem Konto. Zwei Zähler trennen die Gäste vom Tabellenzweiten aus Dortmund, drei sind es gar auf Waldhof Mannheim. Kann man heute den nächsten Schritt in Richtung Aufstieg machen?

Sicherlich etwas dagegen hat der SV Meppen. Der SVM hat seit drei Spielen nicht mehr verloren und holte sogar in Saarbrücken und auch in Osnabrück jeweils einen Auswärtssieg. Der Tabellenführer ist also gewarnt.

SV Meppen vs. 1. FC Magdeburg heute live im TV und LIVE-STREAM sehen? Das klappt, da es zu jedem Spiel der 3. Liga in Deutschland eine Übertragung gibt. So auch für den heutigen Showdown um 14 Uhr - hier erfahrt Ihr alles Wissenswerte.

SV Meppen vs. 1. FC Magdeburg: Die 3. Liga auf einen Blick

Duell SV Meppen vs. 1. FC Magdeburg Wettbewerb 3. Liga (Deutschland), 12. Spieltag Datum 16. Oktober 2021, 14 Uhr Ort Hänsch-Arena (Meppen)

SV Meppen vs. 1. FC Magdeburg heute live im TV sehen: Die Übertragung der 3. Liga

Deutscher Fußball, Übertragungslage live im Fernsehen und im Internet - eine von vielen Fragen, nach denen die Fans des Fußballsports googeln. Wir haben hier in diesem Artikel nicht nur die Info, wie Ihr das Spiel SV Meppen vs. 1. FC Magdeburg heute live seht, sondern verraten Euch auch ein paar generelle Dinge zu den Rechten der 3. Liga.

Im Grunde ist es so: Pro Wochenende der 3. Liga gibt es zwei bis drei Spiele, die immer live im Free-TV gezeigt / übertragen werden. Dafür sind dann die dritten Sender der ARD zuständig, heißt MDR, SWR, BR, usw. Die anderen Spiele laufen allesamt live im Pay-TV bei Magenta Sport, dem Sender, der nun schon seit geraumer Zeit für Fußball aus dieser Liga zuständig ist.

Für jedes Spiel am Wochenende stellt sich also im Grunde die Frage, ob die vollen 90 Minuten live im Free-TV übertragen werden oder ob es nur bei Magenta Sport zu sehen ist.

SV Meppen vs. 1. FC Magdeburg heute live im Free-TV?

Gute Nachrichten für alle Fans der heutigen Kontrahenten: SV Meppen vs. 1. FC Magdeburg läuft im Free-TV! Das MDR hat sich das Spiel zwischen dem Tabellenführer und dem Tabellenzwölften gesichert und überträgt den ganzen Kick im TV.

Zahlen müsst Ihr dafür nichts, einzig und allein solltet Ihr vorab prüfen, ob Ihr den MDR empfangen könnt.

Übertragungsbeginn : 14 Uhr

: 14 Uhr Anpfiff : 14 Uhr

: 14 Uhr Übertragung aus : Meppen

: Meppen Teaser: Der Tabellenführer aus Magdeburg gewann zuletzt mit 4:0 gegen Türkgücü München. Magdeburgs Top-Scorer Baris Atik erzielte ein Tor selbst und legte einen Treffer auf.

Neben diesem Spiel laufen auch noch zwei weitere Spiele des heutigen Tages aus der 3. Liga im TV.

Eintracht Braunschweig - Borussia Dortmund II (NDR / WDR)

1860 München - Waldhof Mannheim (BR / SWR)

Wie oben bereits angedeutet, ist der jeweilige Free-TV-Sender am Samstag nicht die einzige Option, wenn Ihr eine bestimmte Partie sehen wollt.

SV Meppen vs. 1. FC Magdeburg heute live im TV: Die Übertragung auf Magenta Sport

Der Pay-TV-Sender Magenta Sport zeigt ebenfalls Fußball live auf seinen Kanälen. Auch andere Sportarten laufen zudem live im TV auf Magenta Sport. An diesem 12. Spieltag kommen wieder ALLE Spiele der 3. Liga live und in voller Länge auf Magenta Sport.

Wenn Ihr kein Abonnement bei Telekom habt, könnt Ihr dennoch im Fernsehen mitfiebern, wenn Meppen gegen Magdeburg antritt. Mit einem entsprechenden Abonnement bei der Telekom, wird eine Mitgliedschaft bei Magenta noch billiger - hier jedoch mal die Preise davon ausgehend, dass Ihr noch kein Kunde seid:

JAHRESABO MONATSABO 9,95€ monatlich

Laufzeit: 12 Monate

Kündigungsfrist: 2 Monate

Alle Sportarten live und auf Abruf 16,95€ monatlich

Flexible Laufzeit

Kündigungsfrist: Monatlich kündbar

Alle Sportarten live und auf Abruf

Hier könnt Ihr Euch durch die verschiedenen Angebote klicken und dann direkt Euer Abonnement abschließen.

Ach ja: Die Übertragung zum Spiel SV Meppen vs. 1. FC Magdeburg beginnt bereits um 13.45 Uhr - es gibt also einen kleinen Countdown, ehe das Spiel angepfiffen wird. Zudem gibt es auf einem Parallelkanal eine Konferenz. Genaue Details zur Übertragung folgen.

SV Meppen vs. 1. FC Magdeburg heute im LIVE-STREAM erleben: So funktioniert's

Wenn Ihr unterwegs seid und Euch nicht im Fernsehen das Spiel der 3. Liga anschauen wollt, gibt es auch im Internet zwei Optionen, live in Meppen mit dabei zu sein.

SV Meppen vs. 1. FC Magdeburg heute im LIVE-STREAM des MDR kostenlos sehen

Das MDR ist der heutige Free-TV-Sender für die Übertragung von SV Meppen vs. 1. FC Magdeburg. Dementsprechend bietet der Kanal auch einen LIVE-STREAM an, der das TV-Bild auf Euer mobiles Endgerät bringt.

Hier gelangt Ihr direkt zum kostenfreien MDR-LIVE-STREAM am Samstag.

3. Liga bei Magenta Sport: SV Meppen vs. Magdeburg im LIVE-STREAM sehen

Gleichzeitig laufen auch bei Magenta Sport LIVE-STREAMs ab - zu allen Spielen der 3. Liga, die an diesem Samstagnachmittag stattfinden. Beim Pay-TV-Sender könnt Ihr mit einem gültigen Abonnement Fußball heute live schauen.

Das Match zwischen Meppen und dem 1. FCM könnt Ihr sogar einzeln oder in der Konferenz sehen.

Konferenzschaltung

Beginn der Übertragung: 14 Uhr

Moderation: Martin Piller

Kommentiert von: Alexander Kunz

Einzelspiel

Beginn der Übertragung: 13.45 Uhr

Moderation: Kamila Benschop

Kommentiert von: Stefan Fuckert

SV Meppen vs. 1. FC Magdeburg im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung in der Übersicht

Free-TV MDR Pay-TV Magenta Sport (Einzelspiel & Konferenz) LIVE-STREAM Magenta Sport (Einzelspiel & Konferenz), MDR LIVE-TICKER Goal (kostenlos)

3. Liga im kostenlosen LIVE-TICKER: SV Meppen vs. 1. FC Magdeburg

Ihr habt kein Abonnement bei Magenta Sport und wollt dennoch wissen, wie Ihr SV Meppen vs. 1. FC Magdeburg heute live verfolgen könnt. Bilder seht Ihr im TV und LIVE-STREAM ohne Abonnement nicht, Goal beschreibt das ganze Spiel allerdings in einem LIVE-TICKER.

Mit diesem könnt Ihr die vollen 90 Minuten begleiten und verpasst damit keine einzige Sekunde des Spiels. Um 13.30 Uhr steigt der Tickerer in die Vorberichterstattung ein und beschreibt die Ausgangslage in der Hänsch-Arena.

SV Meppen vs. 1. FC Magdeburg: Die Aufstellung zur 3. Liga

Gegen 13 Uhr erscheinen hier an dieser Stelle die beiden Teams von Meppen und Magdeburg. Wie stellen beide Coaches auf, wir sind gespannt!