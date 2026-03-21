Am heutigen Samstag (21. März) kommt es im Rahmen des 27. Spieltags der 2. Bundesliga zum Duell zwischen dem SV Elversberg und Arminia Bielefeld. Anstoß in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde (Elversberg) ist um 13 Uhr. Felix Bickel wird die Partie als Schiedsrichter begleiten.

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SV Elversberg vs. Arminia Bielefeld heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt die 2. Bundesliga am Samstag?

Ihr seht die Begegnung zwischen Elversberg und Bielefeld heute live und exklusiv bei Sky.

Auf Sky Sport Bundesliga 5 HD starten die Vorberichte ab 12.30 Uhr. Thorsten Kunde kommentiert das Spiel für Euch.

Fans der Konferenz sehen die Begegnung zudem auf Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga 2 HD und Sky Sport Bundesliga 7 HD. Hierbei übernimmt Thomas Wagner die Moderation.

Sky Go und WOW stehen Euch als Optionen für den Livestream bereit.

Um die 2. Bundesliga live bei Sky sehen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abo mit dem Bundesliga-Paket.

Anstoßzeit Elversberg gegen Arminia Bielefeld

Elversberg vs Arminia Bielefeld: Aufstellungen

Elversberg vs Arminia Bielefeld Voraussichtliche Aufstellungen Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer V. Wagner Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer M. Kniat

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über Elversberg

Der SV Elversberg musste im Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga am vergangenen Wochenende einen Rückschlag hinnehmen. Bei Greuther Fürth unterlag Elversberg mit 0:2.

Damit steht die Mannschaft von Trainer Wagner mit 48 Punkten auf Rang drei - einen Punkt hinter Darmstadt und drei hinter dem FC Schalke.

News über Arminia Bielefeld

Arminia Bielefeld ist von den Aufstiegsplätzen weit entfernt und kämpft um den Verbleib in der 2. Bundesliga. Mit 28 Punkten und Rang 15 beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz lediglich zwei Punkte. Zuletzt blieb die Arminia vier Spiele ohne Sieg. Mit Boakye, Corboz, Grodowski und Lannert gehen gleich mehrere Spieler mit vier Gelben Karten in das Duell mit Elversberg. Im Falle einer weiteren Verwarnung wären sie für ein Spiel im Abstiegskampf gesperrt.

Form

Bilanz direkte Duelle

ELV Letztes Spiel ABI 0 Siege 0 Unentschieden 1 Sieg Arminia Bielefeld 2 - 0 Elversberg 0 Erzielte Tore 2 Spiele über 2,5 Tore 0/1 Beide Teams haben getroffen 0/1

Elversberg vs Arminia Bielefeld: Die Tabellen

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