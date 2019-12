SV Darmstadt 98 vs. VfB Stuttgart: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER und Co. - alle Infos zur Übertragung der 2. Bundesliga

Darmstadt 98 empfängt am 17. Spieltag der 2. Bundesliga den VfB Stuttgart. Hier bekommt Ihr alle Infos zur Übertragung live im TV und im LIVE-STREAM.

Am Montagabend beschließen der SV und der den 17. Spieltag und damit die Hinrunde der 2. . Anstoß der Begegnung ist am Montag, den 16. Dezember, um 20.30 Uhr im Stadion am Böllenfalltor in Darmstadt.

Die Mission Wiederaufstieg kam beim VfB Stuttgart zuletzt ins Stocken. Gegen Mitabsteiger Nürnberg gab es zwar in der letzten Woche einen 3:1-Sieg, die Schwaben warten jedoch bereits seit Ende September auf einen Auswärtssieg. Vor dem 17. Spieltag findet sich der VfB hinter dem HSV und Arminia Bielefeld auf dem dritten Tabellenplatz wieder.

Darmstadt 98 steht derweil mit fünf Punkten Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz auf Platz 14. Nachdem die Lilien bereits am ersten Spieltag einen Punkt aus Hamburg entführen konnten, wollen sie nun auch den VfB ärgern. Dabei kann sich Trainer Dimitrios Grammozis über drei Rückkehrer freuen. So stehen ihm Fabian Schnellhardt, Felix Platte und Braydon Manu nach Verletzungen wieder im Kader der Darmstädter.

In diesem Artikel erfahrt Ihr alles, was ihr zum Montagsspiel der zwischen dem SV Darmstadt 98 und dem VfB Stuttgart wissen müsst. Im Folgenden erhaltet Ihr alle Informationen zur Übertragung live im TV, im LIVE-STREAM und im LIVE-TICKER. Zudem erfahrt Ihr hier die Aufstellungen beider Mannschaften, sobald diese bekannt sind.

SV Darmstadt 98 vs. VfB Stuttgart: Das Bundesliga-Duell auf einen Blick

SV Darmstadt 98 vs. VfB Stuttgart heute live im TV verfolgen

Zunächst gibt es für die Fans der Lilien und des VfB schlechte Nachrichten: Das Montagsspiel der 2.Bundesliga wird nicht im Free-TV übertragen. Weder ARD und ZDF noch RTL , Sport1 und Co. konnten sich die Übertragungsrechte für das Spiel zwischen Darmstadt 98 und dem VfB Stuttgart sichern.

Wenn Ihr die Begegnung trotzdem nicht verpassen wollt, müsst ihr auf das Pay-TV zurückgreifen. Das Bezahlfernsehen ist Eure einzige Möglichkeit, wenn Ihr die Bundesliga am Samstag live und in voller Länge erleben wollt.

Sky zeigt / überträgt SV Darmstadt 98 vs. VfB Stuttgart heute live im TV

Um das letzte Hinrundenspiel zwischen Darmstadt 98 und dem VfB Stuttgart sehen zu können, müsst Ihr Sky einschalten. Nur Sky zeigt SV Darmstadt 98 vs. VfB Stuttgart live im TV .

Dafür benötigt ihr jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement beim Bezahlsender. Alle Informationen zu den verschiedenen Angeboten entnehmt Ihr am besten der offiziellen Homepage von Sky.

SV Darmstadt 98 vs. VfB Stuttgart heute live im TV bei Sky:

Sender: Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD

Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD Start der Übertragung: 20.00 Uhr

20.00 Uhr Kommentator: Klaus Veltmann

SV Darmstadt 98 vs. VfB Stuttgart heute im LIVE-STREAM verfolgen

Wenn Ihr das Spiel zwischen Darmstadt 98 und dem VfB Stuttgart bequem am PC, Laptop, Tablet oder Smartphone verfolgen wollt, ist Sky analog zum TV Eure einzige Möglichkeit. Der Sender aus Unterföhring bietet zwei Möglichkeiten, um die 2. Bundesliga im LIVE-STREAM zu sehen.

Sky Go zeigt / überträgt SV Darmstadt 98 vs. VfB Stuttgart heute im LIVE-STREAM

Wenn Ihr bereits im Besitz eines Sky-Abos seid, könnt Ihr SV Darmstadt 98 - VfB Stuttgart auf einem Gerät kostenlos auf Sky Go verfolgen. Die Log-In-Daten für Skys Online-Service erhaltet Ihr bereits beim Abschluss Eures Abonnements.

Solltet ihr noch über kein Sky-Abonnement verfügen, könnt Ihr diesen Service jedoch nicht nutzen. Um nicht in die Röhre gucken zu müssen, bietet Euch der Pay-TV-Sender mit dem Sky Ticket eine Alternative, die Ihr auch ohne langfristige Vertragsbindung nutzen könntet. Wie Sky Ticket funktioniert, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

Handy, Tablet, Laptop/Computer und Co. - Die kostenlose Sky-Go-App könnt Ihr Euch hier herunterladen:

Sky Ticket zeigt / überträgt SV Darmstadt 98 vs. VfB Stuttgart heute im LIVE-STREAM

Wenn Ihr kein Sky-Kunde seid, empfehlen wir Euch Sky Ticket , um das Montagsspiel der 2. Bundesliga zwischen dem SV Darmstadt 98 und dem VfB Stuttgart heute live zu verfolgen.

Sky Ticket zeigt / überträgt SV Darmstadt 98 vs. VfB Stuttgart in voller Länge im LIVE-STREAM. Den Service von Sky gibt es sowohl im Monats- als auch im Tagesabo. So müsst ihr Euch nicht langfristig binden und könnt flexibel Eure Wunschspiele verfolgen. Um die Bundesliga im LIVE-STREAM bei Sky Ticket sehen zu können, benötigt Ihr das Sportpaket .

Sky Ticket: Die Kosten des Sportpakets im Überblick

Das Monatsticket: 9,99 Euro im ersten Monat // danach 29,99 Euro monatlich // Abo jederzeit monatlich kündbar

9,99 Euro im ersten Monat // danach 29,99 Euro monatlich // Abo jederzeit monatlich kündbar Das Tagesticket: einmalig 9,99 Euro / 24 Stunden nutzbar

SV Darmstadt 98 vs. VfB Stuttgart: So seht Ihr die Highlights

Ihr habt SV Darmstadt 98 gegen den VfB Stuttgart verpasst? Kein Problem: Bei DAZN seht Ihr die Highlights der Partie nach Abpfiff auf Abruf.

Bereits 40 Minuten nach Abpfiff der Partie findet Ihr die Zusammenfassung der Partie bei DAZN. So könnt Ihr Euch alle Tore und alle kritischen Szenen noch einmal im Nachhinein in Ruhe ansehen.

Doch nicht nur Darmstadt vs. Stuttgart seht Ihr bei DAZN in der Zusammenfassung. Der Streamingdienst Eures Vertrauens zeigt alle Highlights der 1. und 2. Bundesliga bereits wenige Minuten nach Abpfiff.

Das Abo bei DAZN erhaltet Ihr als Neukunden dank dem Gratismonat in den ersten vier Wochen lang kostenlos . So erlebt Ihr alle Highlights der 2. Bundesliga sowie weitere Spitzensport-Highlights aus den europäischen Topligen live u

Sichert Euch dafür einfach einen kostenlosen Probemonat bei DAZN und genießt die komplette Programmvielfalt des Streamingdienstes 30 Tage lang gratis.

Habt Ihr noch Fragen zu DAZN?

Hier gibt's die kostenlose DAZN-App:

Hier folgen zirka eine Stunde vor Anpfiff der Begegnung die Aufstellungen des SV Darmstadt 98 und des VfB Stuttgarts.

SV Darmstadt 98 vs. VfB Stuttgart heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr habt keine Möglichkeit, Darmstadt vs. Stuttgart im TV oder im LIVE-STREAM zu verfolgen? Goal lässt Euch nicht im Stich: Mit unserem kostenlosen LIVE-TICKER bleibt Ihr immer auf Ballhöhe.

Unser Tickerer beschreibt Euch das Spielgeschehen detailliert und in Echtzeit, sodass Ihr keine kritische Szene verpasst. Egal ob Tor, Rote Karte oder Elfmeter: Dank Goal bleibt Ihr auf dem Laufenden.

Der LIVE-TICKER von Goal ist natürlich kostenlos. Entweder Ihr schaut dafür auf der Website von Goal vorbei oder Ihr ladet Euch die kostenlose Goal-App hier herunter:

SV Darmstadt 98 vs. VfB Stuttgart: Die Bilanz

SV Darmstadt 98 insgesamt 10 Partien VfB Stuttgart 2 Siege 5 3 Remis 3 5 Niederlagen 2 14 Tore 25

SV Darmstadt 98 vs. VfB Stuttgart: Die Übertragung in der Übersicht