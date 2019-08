SV Atlas Delmenhorst vs. Werder Bremen: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER - Alles zur Übertragung des DFB-Pokals

Im DFB-Pokal muss Werder Bremen gegen den SV Atlas Delmenhorst ran. Wir verraten Euch, wie Ihr das Duell live im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

Es geht wieder los! DFB Pokal, Runde eins: Der SV Werder Bremen ist gegen den SV Atlas Delmenhorst gefordert. Das Duell wird am Samstagabend um 20.45 Uhr im Bremer Weser-Stadion angepfiffen.

Es ist ein Heimspiel - für beide Mannschaften. Offiziell ist der SV Atlas Delmenhorst der Gastgeber. Da das eigene Stadion des SV nicht den Ansprüchen des DFB genügt, sind die Delmenhorster ins größere und nächstgelegene Stadion umgezogen. Dieses liegt nur 15 Kilometer entfernt - das Bremer Weser-Stadion, in welchem der SV Werder seine Heimspiele austrägt.

Für das Pokalderby wurden bereits knapp 41.000 Tickets verkauft. Somit könnte die Partie zwischen dem Oberligisten aus Delmenhorst und einen Rekord brechen: Die bisher meisten Zuschauer einer Partie in der ersten Runde des DFB-Pokals waren 2010 im Kölner Rheinenergie-Stadion zwischen Germania Windeck und dem FC Bayern München - 41.100.

Gelingt dem SV Atlas die große Sensation? Oder meistert Werder Bremen die erste Runde ohne Mühe? Goal verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr das DFB-Pokalduell heute live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Außerdem informieren wir Euch über die Aufstellungen und unseren LIVE-TICKER.

SV Atlas Delmenhorst vs. Werder Bremen: Das DFB-Pokalduell im Überblick

: SV Atlas Delmenhorst vs. Werder Bremen heute live im TV verfolgen - Geht das?

Es könnte die Partie mit den meisten Zuschauern in der ersten DFB-Pokalrunde werden. Doch nicht nur in Bremen und Umgebung sorgt das Duell zwischen dem SV Atlas Delmenhorst und dem SV Werder Bremen für großes Interesse. Auch vor den Bildschirmen wird mitgefiebert. Wir verraten Euch in diesem Abschnitt, wer das Pokalderby live im TV überträgt.

Sky. ARD. Sport 1. Diese drei Sender haben sich die Rechte an der Übertragung des DFB-Pokals in dieser Saison gesichert. Das Rechtepaket ist dabei von Sender zu Sender unterschiedlich:

Sky: Der Bezahlsender zeigt alle 63 DFB-Pokalspiele live im Pay-TV - im Einzelspiel und in der Konferenz.

- im Einzelspiel und in der Konferenz. ARD: Das Erste zeigt neun ausgewählte Spiele live im Free-TV - von der ersten Runde bis zum Halbfinale. Das Endspiel im Berliner Olympiastadion ist ebenfalls im Übertragungspaket der ARD inklusive.

- von der ersten Runde bis zum Halbfinale. Das Endspiel im Berliner Olympiastadion ist ebenfalls im Übertragungspaket der ARD inklusive. Sport 1: Der Sportsender ist neu dabei und überträgt insgesamt vier ausgewählte Spiele von Runde eins bis zum Viertelfinale live im Free-TV.

Sowohl die ARD als auch Sport 1 haben sich in der ersten DFB-Pokalrunde für andere Partien entschieden. SV Atlas Delmenhorst vs. Werder Bremen wird damit nicht live im Free-TV übertragen.

Sky zeigt / überträgt SV Atlas Delmenhorst vs. Werder Bremen heute live im TV

Sky ist am Samstagabend Eure erste Anlaufstelle. Nur Sky zeigt Atlas Delmenhorst vs. Werder Bremen heute live im TV. Die Partie läuft ausschließlich im Pay-TV. Ihr benötigt ein Sky-Abonnement, welches Ihr im Vorfeld abschließen müsst, um das Spiel zu schauen. Detaillierte Informationen zu den verschiedenen Angeboten, Preisen und Vertragslaufzeiten findet Ihr auf der Sky-Website.

Seid Ihr im Besitz eines Sky-Abos? Dann aufgepasst: Ab 20.35 Uhr beginnt die Vorberichterstattung der Partie. Das Einzelspiel zwischen Atlas Delmenhorst und Werder Bremen läuft auf Sky Sport 3 und Sky Sport 3 HD. Kommentator Wolf Fuss begrüßt Euch aus dem Weser-Stadion und wird die gesamte Partie für Euch begleiten.

Ihr habt allerdings auch die Möglichkeit, das Pokalderby zwischen Atlas und Werder in der Konferenz (auch wenn es das einzige Spiel um 20.45 Uhr ist) zu schauen. Die Konferenzschaltung findet Ihr auf Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD. Moderiert wird die Konferenz von Britta Hofmann. Als Kommentator ist Holger Pfandt für Atlas vs. Werder im Einsatz.

Fußball pur an diesem DFB-Pokalsamstag. Welche anderen Partien der Bezahlsender heute überträgt, erfahrt Ihr in dieser Übersicht.

DFB-Pokal: SV Atlas Delmenhorst vs. Werder Bremen heute im LIVE-STREAM verfolgen - So geht's!

In diesem Abschnitt stellen wir Euch zwei weitere Optionen vor, wie Ihr SV Atlas Delmenhorst vs. Werder Bremen neben dem TV-Programm von Sky auch noch schauen könnt. Denn das Pokalderby wird zusätzlich im LIVE-STREAM gezeigt.

Sky Go zeigt / überträgt SV Atlas Delmenhorst vs. Werder Bremen heute im LIVE-STREAM

Wie schon im TV ist Sky auch in puncto LIVE-STREAM heute Abend eure erste Anlaufstelle. Der Bezahlsender überträgt SV Atlas Delmenhorst vs. Werder Bremen in voller Länge im LIVE-STREAM bei Sky Go. Dies ist der Online-Dienst von Sky. Doch auch Sky Go ist nicht kostenlos, die Nutzung setzt ein Abo beim Pay-TV-Sender voraus.

Seid Ihr im Besitz eines Sky-Abonnements, erhaltet Ihr einen Log-In, mit welchem Ihr euch bei Sky Go anmelden und die zahlreichen LIVE-STREAM genießen könnt.

Habt Ihr alle Voraussetzungen erfüllt, könnt Ihr SV Atlas Delmenhorst vs. Werder Bremen im LIVE-STREAM bei Sky Go in voller Länge erleben. Zudem bleiben alle Vorteile, die Euch im TV-Programm von Sky zur Verfügung stehen, auch bei Sky Go erhalten. Ihr könnt das Pokalderby am Samstagabend entweder live im Einzelspiel oder in der Konferenz verfolgen. Für beide Optionen steht jeweils ein LIVE-STREAM für Euch parat.

Laptop / Computer, Handy oder Tablet - Die kostenlose Sky-Go-App könnt Ihr Euch in den folgenden Portalen herunterladen:

Sky Ticket zeigt / überträgt SV Atlas Delmenhorst vs. Werder Bremen heute im LIVE-STREAM

Kein Bock auf ein langfristiges Sky-Abo? Und trotzdem Atlas Delmenhorst vs. Werder Bremen schauen? Kein Problem mit Sky Ticket. Das zusätzliche Angebot von Sky ermöglicht es Euch, Sky auch ohne lange Vertragslaufzeiten zu nutzen. Auch Sky Ticket zeigt SV Atlas Delmenhorst vs. Werder Bremen im LIVE-STREAM.

Das Sportpaket, welches die Übertragung des DFB-Pokals beinhaltet, bekommt Ihr im Monats- oder Tagesabo. Während Ihr für das Monatsticket im ersten Monat 9,99 Euro zahlt, bittet Euch Sky im Anschluss mit 29,99 Euro monatlich zur Kasse. Das Abo lässt sich allerdings monatlich kündigen. Das Tagesabo erhaltet Ihr dagegen für einmalig 9,99 Euro.

DFB-Pokal: SV Atlas Delmenhorst vs. Werder Bremen heute im LIVE-TICKER verfolgen

Keine Chance, SV Atlas Delmenhorst vs. Werder Bremen heute Abend live im TV bei Sky oder im LIVE-STREAM bei Sky Go / Sky Ticket zu verfolgen? Dann aufgepasst! Wir haben mit unserem LIVE-TICKER von Goal zu SV Atlas vs. Werder Bremen die perfekte Alternative für Euch parat.

Mit unserem LIVE-TICKER bleibt Ihr während der gesamten Partie stets auf Ballhöhe. Gewohnt detailliert versorgen wir Euch mit alle relevanten Fakten und Informationen zum Spielgeschehen. Ihr verpasst keine Chance, keinen Treffer und keine Entscheidung mit dem LIVE-TICKER von Goal.

Übrigens: Der LIVE-TICKER von Goal ist natürlich vollkommen kostenlos. Ihr findet unseren LIVE-TICKER unter www.goal.com. Oder Ihr ladet Euch die kostenlose Goal-App aus den folgenden Portalen herunter:

DFB-Pokal - SV Atlas Delmenhorst vs. Werder Bremen: Die Aufstellungen

Wer darf für den SV Atlas Delmenhorst im Weser-Stadion auflaufen? Mit welcher Anfangself geht Werder-Trainer Florian Kohfeldt in die Partie? Wenn beide Mannschaften knapp eine Stunde vor dem Anpfiff die Aufstellungen veröffentlichen, erfahrt Ihr die Startformationen an dieser Stelle.

