Supertalent des FC Bayern erzielt sieben Tore in zwei Spielen für Deutschland

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Bastian Assomo gilt als eines der größten Talente Deutschlands. Er unterstreicht das mit einer außergewöhnlichen Torausbeute bei den Junioren des DFB.

Bastian Assomo stand im Sommer beim FC Bayern weit oben in der Gunst von Vincent Kompany. Nun zeigt er sich auch in der U17-Nationalmannschaft in Torlaune.

Beim 4:0 (3:0) in der EM-Qualifikation gegen Litauen erzielte der 16-Jährige am Samstag auf dem DFB-Campus in Frankfurt einen Hattrick (6./12./45.+3, per Foulelfmeter). Schon drei Tage zuvor hatte er mit einem Viererpack nach Halbzeit-Einwechslung beim 7:0 gegen Aserbaidchan auf sich aufmerksam gemacht.

Assomo ist eines der spannendsten Stürmertalente im deutschen Fußball. Der 1,90 m große gebürtige Berliner mit kameruanischen Wurzeln spielt derzeit hauptsächlich für die Zweitvertretung und U19 der Bayern, gehört aber zum erweiterten Teil der Profimannschaft.

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"Er ist schon brutal für sein Alter. Wie er die Bälle festmacht", schwärmte Nationalspieler Tom Bischof im Rahmen der Münchner Asienreise im Sommer über Assomo.

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Auch Trainer Vincent Kompany soll dem 16-Jährigen, der sich als einer der heimlichen Sommer-Gewinner entpuppte, während der Trainingseinheiten mit den Profis besondere Aufmerksamkeit geschenkt haben.

Laut einem Bericht der Bild von damals soll Kompany besonders von Assomos Abschluss und seiner Beweglichkeit sowie seiner körperlichen Präsenz beeindruckt sein. Im Rahmen eines Trainings spielte Kompany sogar mit und nahm sich der Aufgabe, Assomo zu verteidigen, selbst an. Schon beim Testspiel-Auftakt gegen Wehen Wiesbaden war zu erkennen, dass Kompany ein besonderes Auge auf Assomo geworfen hat. Der 40-Jährige begleitete den 16-Jährigen aufmerksam und suchte mehrfach das direkte Gespräch mit dem Nachwuchsstürmer.

Getty Images

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Die deutsche U17 führt die Tabelle nach zwei Spielen souverän an. Am Dienstag geht es für das Team von DFB-Trainer Michael Prus zum Abschluss gegen Nordirland, im Frühjahr findet dann die zweite Qualifikationsrunde statt, in der die sieben Teilnehmer für die Endrunde in Lettland (24. Mai bis 6. Juni) ermittelt werden.