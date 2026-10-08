Die Tage von Vincenzo Montella als Trainer der türkischen Nationalmannschaft sind offenbar gezählt. Ein Nachfolger soll schon bereitstehen.

Nach den erschreckenden Auftritten in der Nations League soll die Entlassung Montellas dem Vernehmen nach am Freitag verkündet werden. Wie die Gazzetta dello Sport und mehrere türkische Medien berichten, haben die Türken auch schon einen Nachfolger für den Italiener gefunden: Superstar Arda Turan.

Turan ist 100-facher türkischer Nationalspieler und gehörte lange zu den großen Aushängeschildern des Landes. Mit Atletico Madrid und dem FC Barcelona wurde er einst Meister in Spanien.

Wo arbeitete Arda Turan bislang als Trainer?

Nach seinem Karriereende - 2022 bei Galatasaray Istanbul - schlug Turan eine Laufbahn als Trainer ein. Von 2023 bis 2025 trainierte er Eyüpspor, wurde Zweitliga-Meister und landete nach dem Aufsteiger in der Süper Lig auf einem starken sechsten Platz. Anschließend unterschrieb der heute 39-Jährige bei Shakhtar Donezk. Die Ukrainer führte er in der vergangenen Spielzeit zur Meisterschaft und bis ins Halbfinale der Conference League, wo gegen den späteren Sieger Crystal Palace Schluss war.

Turan gehört zu den größten Trainer-Talenten des Landes. Allerdings ist fraglich, ob er seinen Posten in Donezk permanent aufgibt. Angeblich soll der türkische Verband (TFF) deshalb sogar dazu bereit sein, ihm eine Doppelfunktion als Vereins- und Nationaltrainer anzubieten.

Die Türkei hatte zuletzt alle vier Spiele in der Nations League verloren, darunter zwei deutliche Niederlagen gegen Italien (1:4 und 1:3). Montellas Job hatte bereits nach der WM auf der Kippe gestanden, bei der sein Team nach Pleiten gegen Australien und Paraguay bereits in der Gruppenphase ausgeschieden war.