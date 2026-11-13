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FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-BRIGHTONGetty Images
Falko Blöding

Superstar für die Liverpool-Abwehr? Florian Wirtz könnte einen prominenten neuen Mitspieler bekommen

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In der Defensive der Reds gibt es mittelfristig eine Menge Fragezeichen. Die Verantwortliche wollen daher offenbar bei einem PL-Rivalen zuschlagen.

Der FC Liverpool plant eine Verpflichtung des kroatischen Nationalspielers Luka Vuskovic vom Premier-League-Rivalen Brighton & Hove Albion. Dies berichtet Sky.

Demnach bemühen sich die Reds "konkret" um einen Transfer des 19 Jahre alten Innenverteidigers, der beim englischen Überraschungsteam eine hervorragende Saison spielt.

Auf dem Weg zu einem möglichen Wechsel an die Anfield Road gibt es aber noch mehrere Hürden. Zum einen sei ein Abschied aus Brighton nach dieser Saison keineswegs sicher. Zudem werde sich die Ablöse, sollte es zu einem Transfer im Sommer 2027 kommen, auf eine Summe in Höhe von mindestens 100 Millionen Euro belaufen. Und Vuskovics "ultimatives Ziel" bleibe perspektivisch der spanische Edelklub Real Madrid.

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Der Teenager verbrachte die Saison 2025/26 auf Leihbasis beim Hamburger SV und hinterließ beim damaligen Bundesligaaufsteiger einen glänzenden Eindruck. Gerne hätten die Hanseaten Vuskovic gehalten, aber das war nicht möglich. Stattdessen kehrte der Abwehrspieler zu seinem Stammklub Tottenham Hotspur zurück und wurde von diesem direkt für 54 Millionen Euro Ablöse an die Seagulls verkauft. In Brighton unterzeichnete Vuskovic einen bis 2031 gültigen Vertrag inklusive der Option auf ein weiteres Jahr.

Brighton & Hove Albion v Crystal Palace FC - Premier League 2026/27Getty Images

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Unter Trainer Fabian Hürzeler ist Vuskovic Stammspieler und Leistungsträger in der Innenverteidigung. Er absolvierte bislang 16 Pflichtspieleinsätze und steuerte dabei einen Treffer sowie zwei Assists bei. Vuskovic hat seinen Anteil daran, dass Brighton aktuell die Premier League aufmischt und als Tabellenzweiter erster Verfolger von Titelverteidiger Arsenal ist.

FC Liverpool: Verträge von Virgil van Dijk und Joe Gomez laufen aus

Liverpool rangiert nach dem zehnten Spieltag drei Punkte und zwei Plätze hinter Vuskovic und dessen Mannschaftskameraden. Beim Klub des deutschen Nationalspielers Florian Wirtz könnte sich in der Abwehr im nächsten Sommer einiges tun: Der Vertrag von Kapitän Virgil van Dijk (35) läuft aus, selbiges gilt auch für Joe Gomez (29). Dazu ist nicht sicher, wie es mit Barca-Leihgabe Ronald Araujo (27) weitergeht. Ein dickes Fragezeichen muss zudem hinter Giovanni Leoni (19) gesetzt werden. Der junge Italiener gilt zwar als riesiges Talent, allerdings zog er sich kurz nach seinem 30-Millionen-Euro-Transfer von Parma an die Anfield Road 2025 einen Kreuzbandriss zu und fällt seitdem aus.

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Bleibt einzig der junge Jeremy Jacquet (21) als Fixpunkt für die mittelfristige Zukunft in der Defensivzentrale von Trainer Andoni Iraola.

Im Falle eines Kaufs von Vuskovic für die von Sky skizzierte Ablöse wäre Vuskovic direkt unter den teuersten Liverpool-Transfers der Geschichte zu finden. Nur Alexander Isak (2025, 145 Millionen Euro Ablöse), Bradley Barcola (2026, 125 Millionen Euro) und Wirtz (2025, 125 Millionen Euro Ablöse) kosteten den 20-fachen englischen Meister jeweils mehr als 100 Millionen Euro.

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Außerdem wäre Vuskovic auch der teuerste Abwehrspieler der Geschichte. Das ist bislang sein Landsmann Josko Gvardiol (24). Für ihn überwies Manchester City 2023 90 Millionen Euro Ablöse an RB Leipzig.

Geschrieben vonFalko Blöding

Managing Editor GOAL DE / SPOX

📝 Bio: Eine glückliche Fügung führte mich während des Studiums im wunderschönen Münster zu GOAL, wo ich 2007 anheuerte und bis heute tätig bin. Damit bin ich ein echtes Urgestein in unserer Redaktion. Ich habe diverse (bzw so ziemlich alle) Positionen durchlaufen und durfte mich in unterschiedlichsten Rollen austoben. Seit 2022 bin ich Managing Editor und im Tagesgeschäft hauptsächlich als CvD im Einsatz.

Wie ich zum Fußball gekommen bin: Die Liebe zum Fußball kam mit Otto Rehhagels Werder Bremen. So mochte ich dann als junger Steppke nicht nur das runde Leder, sondern hatte praktischerweise auch gleich einen Lieblingsklub. International faszinierte mich früh Manchester United. Wir sprechen also von zwei Klubs, die in den vergangenen Jahren nur selten vergnügungssteuerpflichtig waren.

🎯 Ich beschäftige mich vor allem mit :

Allem, womit ein CvD zu tun hat.

🌟 Meine liebsten Fußball-Momente :

Werders 5:3 gegen Anderlecht nach 0:3-Pausenrückstand. Irre Nordderby-Wochen zwischen Werder und dem HSV 2009. Deutschland vs. Argentinien bei der WM 2006. Als John Terry im CL-Finale 2008 ausrutschte. Natürlich auch Götzes Tor im WM-Finale von Rio.

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