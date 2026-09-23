Superstar des FC Barcelona wie entfesselt! Hansi Flicks genialer Schachzug lässt Rekorde purzeln

Der FC Barcelona hatte im vergangenen Transfersommer vor allem im Angriffszentrum großen Bedarf an Verstärkung. Der Grund: Mit den Abgängen von Robert Lewandowski (ablösefrei zu Chicago Fire) und Ferran Torres (für 48,5 Millionen Euro zu Paris Saint-Germain) verloren die Katalanen auf einen Schlag sowohl ihren etatmäßigen Mittelstürmer als auch dessen Backup. Die entstandene Lücke und die damit wegfallenden Tore sollte Julian Alvarez schließen. Der Argentinier von Ligakonkurrent Atletico Madrid galt als Wunschlösung der Barca-Verantwortlichen.

Dies erwies sich jedoch deutlich komplizierter als gedacht. Atletico machte dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung, lehnte Barcas Angebot ab und verwies unmissverständlich auf die vertraglich festgeschriebene Ausstiegsklausel von gewaltigen 500 Millionen Euro. Der Alvarez-Deal platzte, der Argentinier blieb in Madrid - und Barcelona musste sich nach einer Alternative umsehen. Was zunächst wie ein Rückschlag aussah, sollte sich im Nachhinein als jener Umweg erweisen, der Barca zum Glück zwang.

Denn die Lösung fand Hansi Flick ausgerechnet im eigenen Kader. Statt erneut auf dem Transfermarkt nach einem hochkarätigen und teuren Ersatz zu suchen, beorderte der Barca-Coach Raphinha vom Flügel ins Zentrum und gab dem Brasilianer eine deutlich freiere Rolle. Eine Maßnahme, die Erinnerungen an Pep Guardiola und Lionel Messi weckt: Guardiola zog Messi einst von der rechten Außenbahn ins Zentrum und machte ihn zum spielmachenden, zurückfallenden Angreifer - die Geburtsstunde der legendären "Falschen Neun".

Was zunächst wie eine Notlösung aussah, entpuppte sich auch bei Raphinha als Volltreffer. Der brasilianische Nationalspieler explodierte förmlich, trifft wie am Fließband und ist einer der Hauptgründe für Barcas aktuellen Höhenflug. Gleichzeitig blieb den Katalanen - zumindest erstmal - eine Ablösesumme im dreistelligen Millionenbereich erspart, die für Alvarez fällig gewesen wäre. Aus dem geplatzten Wunschtransfer wurde damit nicht nur ein taktischer Glücksfall - sondern auch ein finanzieller.

Getty Images

Historischer Start: Raphinha lässt auch Lionel Messi hinter sich

Dass Raphinha Tore erzielen und vorbereiten kann, ist wahrlich keine neuer Erkenntnis. Der 29-Jährige stellt seine offensive Klasse Saison für Saison aufs Neue unter Beweis. In der vergangenen Spielzeit etwa erzielte er in 33 Pflichtspielen für den FC Barcelona wettbewerbsübergreifend 21 Treffer und bereitete acht weitere vor. Noch beeindruckender waren seine Zahlen in der Saison 2024/25, der bis dahin besten Spielzeit seiner Karriere: In 57 Partien kam der Brasilianer auf 34 Tore und 26 Vorlagen - eine Ausbeute, die ihm am Ende sogar Platz fünf bei der Ballon-d'Or-Wahl 2025 einbrachte.

Dass Raphinha allerdings einen derart furiosen Start hinlegen und die Liga regelrecht auseinandernehmen würde, damit hätten wohl selbst die größten Optimisten im Barca-Lager nicht gerechnet. Der Brasilianer spielt derzeit in einer eigenen Liga, bricht einen Rekord nach dem anderen und steht nach sieben Spieltagen bei unglaublichen zwölf Toren und drei Vorlagen. Eine Ausbeute, die in der Geschichte des FC Barcelona ihresgleichen sucht: Kein anderer Barca-Spieler hatte zu diesem Zeitpunkt einer Saison jemals mehr Tore auf dem Konto - nicht einmal Vereinsikone Messi.

Und auch ligaweit bewegt sich Raphinha damit in historischer Gesellschaft. In der Geschichte der spanischen LaLiga haben nach sieben Spieltagen lediglich zwei Spieler zu Saisonbeginn mehr Treffer erzielt als der Brasilianer: Cristiano Ronaldo kam für Real Madrid in der Saison 2014/15 auf 13 Tore, Esteban Echevarria erzielte für Real Oviedo 1943/44 sogar 14 Treffer.

Getty Images

Raphinhas Torrausch sprengt alle Maßstäbe

Vor allem in den vergangenen beiden Partien lief Raphinha zur Höchstform auf. Sowohl beim 7:2-Erfolg gegen Racing Santander als auch beim 3:1-Sieg gegen den FC Sevilla schnürte der Brasilianer einen Dreierpack und unterstrich damit eindrucksvoll seine derzeitige Topform.

Seine Effizienz ist dabei geradezu erschreckend. Für seine zwölf Treffer benötigte Raphinha gerade einmal 17 Schüsse. Bezieht man zudem seine Vorlagen mit ein, kommt der 29-Jährige sage und schreibe alle 37 Minuten auf eine direkte Torbeteiligung. Ebenfalls beeindruckend: Raphinha ist der erste Barca-Spieler im 21. Jahrhundert, der in den ersten fünf Ligaspielen einer Saison jeweils mindestens einmal getroffen hat. Lediglich in einer der ersten sieben Partien blieb er ohne eigenen Treffer - beim 4:2-Sieg gegen Levante. Selbst dort hinterließ er jedoch seine Spuren und bereitete zwei Tore vor.

Und auch wettbewerbsübergreifend setzt Raphinha neue Maßstäbe. Zählt man den bisher einzigen Auftritt in der Champions League hinzu, stehen nach seinen ersten acht Pflichtspielen geradezu lächerliche 14 Tore zu Buche. Damit schrieb der Brasilianer Vereinsgeschichte und pulverisierte einen fast 80 Jahre alten Startrekord: Die bisherige Bestmarke von Barca-Legende Cesar Rodriguez aus der Saison 1948/49 gehört endgültig der Vergangenheit an.

Dass Barcelona parallel dazu selbst einen Traumstart hinlegt, ist angesichts dieser Offensivpower kaum überraschend. Nach sieben Spieltagen stehen erstmals in der Vereinsgeschichte 21 Punkte zu Buche - mehr als je zuvor. Auch die 31 erzielten Treffer bedeuten einen neuen vereinsinternen Bestwert zu diesem Zeitpunkt.

Im Zentrum dieses furiosen Starts steht ein Offensivtrio, das derzeit kaum zu stoppen ist. Raphinha, Lamine Yamal und Fermin Lopez schreiben dabei gemeinsam Klubgeschichte. Mit ihrer geradezu astronomischen Effizienz pulverisierten sie einen fast sieben Jahrzehnte alten Barca-Rekord aus dem Jahr 1958 und stellten Mitte September eine neue Bestmarke für die meisten direkten Torbeteiligungen dreier Spieler in den ersten Wochen einer Saison auf. Dazu kommen noch die stark aufspielenden Neuzugänge Karim Adeyemi und Anthony Gordon, die abwechselnd den linken Flügel beackern dürfen.

Getty Images

Der Messi-Kniff: Hansi Flick findet neue Rolle für Raphinha

Raphinhas Aufschwung ist eng mit Flicks taktischem Kniff verbunden, den Brasilianer aus seiner angestammten Rolle auf dem Flügel ins Zentrum zu ziehen. Der 61-Jährige erklärte nach der Umstellung nach dem Sevilla-Sieg selbst: "Es war meine Entscheidung, Raphinha als Stürmer aufzustellen. Ich habe vorher mit ihm gesprochen. Wir kennen seine Qualität und sind sehr glücklich mit ihm."

Die Idee hat bei Barca durchaus Tradition. Schon Pep Guardiola erkannte einst, dass Lionel Messi seine ganze Klasse noch besser entfalten konnte, wenn er nicht starr an die rechte Außenbahn gebunden war. Guardiola rückte den Argentinier ins Zentrum und gab ihm dort die Freiheit, sich zwischen den Linien zu bewegen, ins Mittelfeld abzutauchen und aus zentralen Räumen heraus selbst zum Abschluss zu kommen. Die daraus entstandene "Falsche Neun" revolutionierte Messis Spiel - und wurde zu einem Markenzeichen seiner erfolgreichsten Jahre.

Bei Raphinha geht es zwar nicht um eine Kopie dieser legendären Rolle, das Grundprinzip ist jedoch ähnlich: Mehr Freiheit, mehr zentrale Räume und damit mehr Möglichkeiten, das Spiel selbst zu beeinflussen. Statt auf dem Flügel zu verharren, bewegt sich der Brasilianer permanent zwischen Mittelfeld und Angriff, lässt sich fallen, lockt Gegenspieler aus der Abwehrkette und startet anschließend mit seinem enormen Tempo in die Tiefe.

Genau diese Dynamik macht Raphinha für gegnerische Abwehrreihen so schwer greifbar. Besonders gefährlich sind seine perfekt getimten Läufe hinter die letzte Linie.

In Kombination mit seiner eiskalten Chancenverwertung und Flicks intensivem Gegenpressing ist der Brasilianer dadurch so unberechenbar und torgefährlich wie nie zuvor. "Sein fußballerisches Niveau ist extrem hoch. Wir alle kennen seine Qualität vor dem Tor, aber was ihn wirklich außergewöhnlich macht, ist seine Arbeit ohne Ball. Er ist derjenige, der unser gesamtes Pressing von vorne anführt. Sein Hunger und seine Mentalität stecken die ganze Mannschaft an", schwärmte Flick von Raphinha, den er erst im August zum neuen Kapitän ernannt hatte.

Getty Images

Ballon d'Or 2026: Was sagt Raphinha zu seiner Nicht-Nominierung?

Und die Zahlen unterstreichen Flicks Worte eindrucksvoll. In LaLiga hat Raphinha seine Konkurrenz bereits deutlich distanziert: Auf seinen Mitspieler Yamal, derzeit Zweiter der Torschützenliste, hat er einen Vorsprung von fünf Treffern. Auch im Rennen um den Goldenen Schuh für Europas besten Knipser steht der Brasilianer aktuell an der Spitze. Zwar ist die Saison noch jung - doch Raphinha hat bereits früh ein Ausrufezeichen gesetzt.

Das gilt auch mit Blick auf den Ballon d'Or. Seine aktuellen Leistungen sind umso bemerkenswerter, wenn man bedenkt, dass der Barca-Star bei der Verleihung am 26. Oktober in London nicht einmal den Sprung auf die 30 Spieler umfassende Shortlist geschafft hatte. Ob diese Entscheidung zusätzlichen Antrieb liefert, lässt sich nur vermuten. Raphinha selbst hält sich jedenfalls bedeckt. Nach dem 5:1-Sieg in der Champions League gegen Feyenoord Rotterdam erklärte er: "Ich spreche nicht über den Ballon d'Or. Ich spreche über Barcelona, denn wir spielen eine spektakuläre Saison."



