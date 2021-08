Supercup 2021: Warum findet BVB vs. FC Bayern München in Dortmund statt?

Im Supercup treffen der BVB (Borussia Dortmund) und der FC Bayern München aufeinander. Goal erklärt, wieso der Titel in Dortmund ausgespielt wird.

Vor wenigen Tagen ging es in der besten deutschen Liga los, schon wenige Tage danach steht das erste Ausrufezeichen der neuen Saison an. Im nationalen Supercup treffen der FC Bayern München und der BVB (Borussia Dortmund) aufeinander.

Anstoß im Signal-Iduna-Park ist heute um 20.30 Uhr. Das Prinzip des Supercups unterscheidet sich stark von anderen Wettbewerben: Es gibt nur ein Spiel, also können auch nur zwei Mannschaften eine Chance auf den Titel haben.

In diesem Jahr sind diese beiden Mannschaften der Meister der Bundesliga ( FC Bayern München ) und der DFB-Pokalsieger ( Borussia Dortmund ). Wir bekommen also früh in der Spielzeit eine Neuauflage des Klassikers zu sehen.

Ein wichtiges Spiel, ganz früh in der Saison - was will das Herz der Anhänger:innen mehr? Goal fasst alle Informationen rund um den Supercup zusammen.

BVB vs. FC Bayern München heute LIVE: Der Supercup findet im Signal-Iduna-Park statt

Begegnung BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München Datum Dienstag, 17. August 2021 Uhrzeit 20.30 Uhr Ort Signal-Iduna-Park

Supercup 2021: Darum findet BVB vs. FC Bayern München in Dortmund statt

Der Supercup 2021 findet also in Dortmund statt: Der Signal-Iduna-Park, oft auch noch Westfalenstadion genannt, ist der Austragungsort für den deutschen Clasico am heutigen Dienstag.

Warum ausgerechnet Dortmund den Supercup austragen darf, ist durch die DFL festgelegt: Seit 2011 findet das Spiel eigentlich im Stadion des Pokalsiegers bzw. des Vizemeisters statt.

Ausnahmen bestätigen die Regel: Auch Augsburg war schon Austragungsort

Dortmund als amtierender DFB-Pokalsieger ist heute also rechtmäßige Heimmannschaft. Es gab allerdings bereits Ausnahmen: So trug der FC Bayern München in der vergangenen Saison den Supercup in der Allianz Arena aus, obwohl der BVB als Vizemeister eigentlich am Zug gewesen wäre.

Auch so kann sich Borussia Dortmund nicht beschweren, dass der Supercup nie im Signal-Iduna-Park stattfindet: In den letzten neun Jahren fand der Supercup sechsmal in Dortmund statt!

Übrigens: Zwischen 1996 und 2010 gab es keinen offiziellen Supercup. Im ersten Jahr nach der Wiedereinführung fand das Spiel noch auf neutralem Boden statt: 2:0 gewann der FC Bayern München 2010 gegen Schalke in der "impuls arena" (heute WWK-Arena) in Augsburg.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München heute LIVE: Der Supercup im TV und LIVE-STREAM

In Dortmund erwartet uns heute ein echtes Spitzenspiel: Duelle zwischen den Bayern und der Borussia aus Dortmund sind immer interessant, das wird auch in der kommenden Saison so bleiben.

Logisch, dass bei einem solchen Spiel viele Anhänger:innen zuschauen wollen. Gute Nachrichten für alle Fans: Privatsender Sat1 überträgt die Begegnung heute LIVE im Free-TV!

Mit den Neuzugängen Matthias Opdenhövel und Wolff Fuss: Das ist die Sat1-Übertragung des Supercups

Beginn der Übertragung : 19 Uhr

: 19 Uhr Anstoß : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Sender : Sat1

: Sat1 Moderation : Matthias Opdenhövel

: Matthias Opdenhövel Kommentar : Wolff-Christoph Fuss

Supercup im Pay-TV: Auch Sky zeigt BVB vs. FC Bayern München

Nicht nur Sat1 überträgt heute den SuperCup: Auch Sky darf das Top-Spiel LIVE zeigen. Der Pay-TV-Sender beginnt mit der Übertragung eine Stunde später als Sat1 - los geht es auf Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Bundesliga 1 (HD) um 20 Uhr.

Im Gegensatz zu Sat1 ist Sky nicht kostenlos, dafür hat der Sender allerdings weit mehr Fußball und Sport im Angebot. Das vollständige Sportprogramm zu jeder Uhrzeit findet ihr hier . Ihr habt weitere Fragen zu einem Sky-Abonnement? Hier entlang.

Sky überträgt den Supercup: So läuft die LIVE-Übertragung ab

Beginn der Übertragung : 20 Uhr

: 20 Uhr Anstoß : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Sender : Sky Sport Bundesliga 1 (HD) / Sky Sport Bundesliga UHD

: Sky Sport Bundesliga 1 (HD) / Sky Sport Bundesliga UHD Kommentar : Martin Groß

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München heute im LIVE-STREAM: Der Supercup im Internet

Die Übertragung im TV ist selbstverständlich nicht die einzige Möglichkeit, das Spiel zu verfolgen - im Jahr 2021 werden schließlich immer mehr digitale Inhalte als LIVE-STREAMS gesendet. Auch heute ist das der Fall - sowohl Sat1 als auch Sky übertragen den Supercup heute im (kostenlosen) LIVE-STREAM.

Der Blick geht als erstes zu Sat1 : Der Fernsehsender überträgt BVB vs. FCB im Internet, die richtige Adresse ist an dieser Stelle ran.de . Ran ist der Name der Sendung, mit welcher Pro7, Sat1 etc. ihr Sportprogramm ausstrahlen - hier gibt es dazu den passenden LIVE-STREAM. Dazu müsst ihr nur auf ran.de gehen oder die passende kostenlose App aufsuchen.

BVB vs. FC Bayern München im Internet: So übertragen Sky Ticket und Sky Go

Wie bereits erwähnt überträgt auch Sky den Supercup im Internet. Nicht nur das heutige Event wird über andere Plattformen als das klassische Fernsehen zu sehen sein - generell lassen sich alle Sky-Inhalte mit Sky Go und dem Sky Ticket empfangen.

Sky Go ist für alle Zuschauer:innen, die schon ein Abonnement bei Sky haben und gerne das Programm auf weiteren Geräten verfolgen wollen, ohne mehr bezahlen zu müssen. Das Sky Ticket hingegen ist weitaus flexibler . Alle Informationen dazu findet ihr hier.

Sky Ticket, ran, Sky Go: Die wichtigen Links zur Übertragung des Supercups

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München heute LIVE: Die Übertragung des Supercups im Überblick