Supercup 2019: TV, LIVESTREAM und Co. - so wird das Duell BVB vs. FC Bayern München übertragen

Die erste Trophäe der Saison wird vergeben. Der BVB empfängt den FC Bayern im Dortmunder Signal-Iduna-Park. Hier gibt's alle Infos zum Supercup 2019.

Der erste Titel der Saison 2019/20 wird vergeben: Im DFL-Supercup 2019 trifft der BVB auf den deutschen Meister und Pokal-Sieger . Dass der Supercup vor Beginn der neuen Saison in Dortmund stattfinden wird, bestätigte die DFL bereits Anfang Juni .

Durch Münchens Double in der abgelaufenen Spielzeit nimmt Dortmund als Vizemeister am Supercup teil. Im Normalfall ermitteln der Meister und der Pokalsieger den ersten Titelgewinner der neuen Saison.

In diesem Artikel bekommt Ihr alle Informationen zum deutschen Giganten-Duell - auch, wo vs. FC Bayern München live im TV und LIVESTREAM zu sehen sein wird.

Supercup 2019, Termin und Co. - wann findet BVB vs. FC Bayern München statt?

Gemeinsam mit der Bekanntgabe des Austragungsortes gab die DFL auch den Termin und die genaue Anstoßzeit preis: BVB vs. FC Bayern München wird demnach am Samstag, den 3. August 2019, stattfinden und um 20.30 Uhr angepfiffen.

Damit steigt das Duell zwischen Meister und Pokalsieger (oder wie auch in diesem Jahr, wenn ein Team das Double gewonnen hat, zwischen Meister und Vizemeister) vor Beginn der neuen -Saison. Im letzten Jahr fand der DFL-Supercup am 12. August statt. Damals kam Eintracht Frankfurt gegen den FC Bayern München böse unter die Räder .

Am Supercup nehmen in der Regel der Deutsche Meister sowie der Gewinner des DFB-Pokals der vorangegangenen Spielzeit teil. Ist, wie in diesem Jahr der Fall, der Deutsche Meister gleichzeitig auch der Gewinner des DFB-Pokals, nimmt der Vizemeister am Supercup teil.

Spiel Borussia Dortmund gegen FC Bayern München Datum Samstag, 3. August 2019 | Anpfiff: 20.30 Uhr Ort Signal-Iduna-Park, Dortmund Kapazität 81.365 Plätze

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München heute im LIVESTREAM verfolgen

Es ist das Highlight vor dem Bundesliga-Start: der Supercup 2019. In diesem Jahr duellieren sich keine geringeren Teams als Borussia Dortmund und der FC Bayern München. Zur besten Sendezeit am Samstagabend um 20.30 Uhr treffen die wohl beiden besten deutschen Mannschaften aufeinander. Kein Wunder, dass das Zuschauerinteresse in ganz am Supercup 2019 riesig ist. Wir verraten Euch, wie Ihr das Duell zwischen dem BVB und dem FCB heute im LIVESTREAM verfolgen könnt

DAZN zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München heute im LIVESTREAM

DAZN bringt Euch den Supercup 2019 auf Eure Bildschirme und überträgt Borussia Dortmund vs. FC Bayern München in voller Länge im LIVESTREAM . Mit dem Stream bei DAZN seid Ihr hautnah dabei und verpasst keine Sekunde des packenden Duells.

Bereits um 20 Uhr beginnt DAZN mit der Vorberichterstattung zum Supercup. In der halben Stunde bis zum Anpfiff versorgt Euch der Streamingdienst mit den relevantesten Informationen und den spannendsten Clips zum Kracher zwischen dem BVB und dem FC Bayern. Für den Supercup am Samstagabend schickt DAZN folgendes Trio in den Signal-Iduna-Park:

DAZN zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München heute KOSTENLOS im LIVESTREAM - So geht's!

Wenn Ihr bereits bei DAZN registriert seid, wisst Ihr wie es funktioniert: Öffnet einfach die DAZN-App oder ruft den Online-Dienst über Euren Browser unter www.dazn.de auf und startet den LIVESTREAM zu BVB vs. FC Bayern München. Sollte Ihr noch nicht bei DAZN angemeldet sein und noch kein Abo besitzen, dann aufgepasst: Ihr könnt den Supercup 2019 zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München heute Abend völlig kostenlos anschauen! Das einzige, was Ihr dafür tun müsst, ist, Euch einen kostenlosen Probemonat bei DAZN zu sichern. Mit diesem genießt Ihr sowohl den Supercup 2019 sowie die komplette DAZN-Programmvielfalt im LIVESTREAM.

Vier Wochen lang könnt Ihr ohne Verpflichtungen DAZN mit seinen zahlreichen Live-Events zu den unterschiedlichsten Sportarten nutzen. Bei DAZN bekommt Ihr alles, was das Sportherz begehrt. DAZN ist in dieser Saison wieder einmal die Heimat des Spitzenfußballs. Neben dem Supercup 2019 überträgt DAZN weiterhin die Champions League und Europa League sowie Europas Top-Ligen wie die Serie A , LaLiga und viele weitere Wettbewerbe in voller Länge im LIVESTREAM. Doch damit nicht genug: Ab dieser Saison ist die Bundesliga bei DAZN zuhause. Der Streamingdienst hat sich die Rechte für 45 Bundesliga-Spiele inklusive Supercup und Relegation gesichert und bringt Euch das deutsche Fußball-Oberhaus auf Eure Bildschirme. Welche BL-Spiele DAZN konkret im Programm hat, erfahrt Ihr in unserem Übersichtsartikel .

Hat Euch der Probemonat überzeugt, bezahlt Ihr nach Ablauf der vier Probewochen 11,99 Euro monatlich und könnt das Abo jederzeit monatlich kündigen. Hat Euch DAZN bereits so gut gefallen, dass Ihr den Streamingdienst ohnehin das ganze Jahr nutzen wollt, dann ist die DAZN-Jahreskarte genau das richtige Angebot für Euch. Für diese zahlt Ihr einmalig 119,99 Euro und spart damit 24 Euro .

ZDF zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München heute im LIVESTREAM bei www.ZDFsport.de

Eine weitere Möglichkeit, das Duell zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München zu verfolgen, stellt das ZDF dar. Der Sender überträgt den Supercup 2019 ebenfalls im LIVESTREAM . Den Stream des ZDF findet Ihr unter www.ZDFsport.de . Das ZDF beginnt um 20.15 Uhr mit der Vorberichterstattung, welche Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein und Experte Oliver Kahn übernehmen. Kommentiert wird der BVB gegen den FC Bayern von Bela Rethy . Der LIVESTREAM des ZDF ist kostenlos.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München heute live im TV verfolgen - so geht's

Ihr wisst bereits, welchen LIVESTREAM Ihr nutzen müsst, wenn Ihr den Supercup 2019 im Internet sehen wollt. Nun verraten wir Euch, wie Ihr Borussia Dortmund vs. FC Bayern München live im TV sehen könnt.

DAZN zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München auf Eurem Smart-TV

Über das reguläre TV-Programm könnt Ihr DAZN zwar nicht nutzen, dafür bietet der Streamingdienst eine Alternative. Wenn Ihr Borussia Dortmund vs. FC Bayern München auf Eurem Fernsehen schauen möchtet, müsst Ihr bei DAZN nicht darauf verzichten. DAZN zeigt / überträgt den Supercup 2019 zwischen dem BVB und dem FC Bayern im LIVESTREAM auf Eurem Smart-TV.

Ladet Euch einfach die kostenlose DAZN-App auf Euren Smart-TV . Anschließend registriert Ihr Euch und genießt den LIVESTREAM zum Supercup auf Eurem Fernseher. Mehr Infos hierzu findet Ihr in einem unserer Übersichtsartikel .

ZDF zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München live im Free-TV

Eine weitere Option bietet das ZDF. Das ZDF überträgt den Supercup 2019 zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München live und in voller Länge im Free-TV.

Wie bereits im Abschnitt zum LIVESTREAM erläutert, beginnt auch die TV-Übertragung um 20.15 Uhr mit der Vorberichterstattung. Das ZDF-Trio, das Euch durch den Abend begleitet, bleibt auch im TV gleich.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München: So seht Ihr die Highlights

Spiel verpasst? Nicht so schlimm. Denn bei DAZN seid Ihr genau richtig. Der Streamingdienst ist in puncto Highlights Eure erste Anlaufstelle. DAZN bringt Euch die Zusammenfassung des Supercup 2019 zwischen dem BVB und Bayern München bereits wenige Minuten nach dem Abpfiff auf Eure Bildschirme.

Lange Geduld ist dabei also nicht gefragt und verpassen tut Ihr mit den Highlights bei DAZN ohnehin nichts. Der Streamingdienst zeigt Euch in der kurzen Zusammenfassung alle wichtigen Szenen, alle Treffer und natürlich alle spielentscheidenden Ereignisse der Partie.

Auf welchem Gerät Ihr DAZN nutzen wollt, bleibt dabei Euch überlassen. Der Streamingdienst ist sowohl auf Eurem Computer / Laptop unter www.dazn.de als auch auf nahezu allen mobilen Geräten verfügbar. Ladet Euch einfach die kostenlose DAZN-App aus den gängigen Downloadportalen herunter, beginnt mit dem Log-In und genießt die zahlreichen LIVESTREAMS und Highlights bei DAZN:

Eine weitere Möglichkeit, das Spiel im LIVE-STREAM zu sehen, ist die Mediathek des ZDF . Dort ist das komplette lineare Programm des Zweiten Deutschen Fernsehen auch im Stream zu sehen.

Supercup 2019: Die bisherigen Duelle zwischen dem BVB und dem FC Bayern

Das Duell am Samstag ist bereits das siebte Aufeinandertreffen beider Klubs in der Historie des deutschen Supercups. Die Bilanz in den bisherigen sechs Duellen ist dabei ausgeglichen: Dreimal gewann der FC Bayern (2012, 2016 und 2017), in den Jahren 1989, 2013 und 2014 ging der BVB siegreich aus diesem Duell hervor.

Bei der letzten Auflage dieser Paarung im DFL-Supercup musste das Elfmeterschießen entscheiden, wer als Sieger vom Platz geht - das bessere Ende 2017 erwischte der FC Bayern München.

In der folgenden Tabelle könnt Ihr alle Aufeinandertreffen zwischen den aktuell beiden erfolgreichsten deutschen Mannschaften auf einen Blick sehen.

JAHR BUNDESLIGA-MEISTER POKALSIEGER / VIZEMEISTER ERGEBNIS 2017 FC Bayern München Borussia Dortmund 5:4 i.E. 2016 FC Bayern München Borussia Dortmund 2:0 2014 FC Bayern München Borussia Dortmund 0:2 2013 FC Bayern München Borussia Dortmund 2:4 2012 Borussia Dortmund FC Bayern München 1:2 1989 FC Bayern München Borussia Dortmund 3:4

Die Daten zum letzten Supercup zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern in der Übersicht:

Aufstellung BVB: Bürki – Piszczek, Sokratis, Bartra, Zagadou (77. Passlack) – Sahin – Dahoud (46. Rode), Castro – Dembele, Pulisic (90. Philipp) – Aubameyang

Bürki – Piszczek, Sokratis, Bartra, Zagadou (77. Passlack) – Sahin – Dahoud (46. Rode), Castro – Dembele, Pulisic (90. Philipp) – Aubameyang Aufstellung FC Bayern München: Ulreich – Kimmich, Javi Martínez (60. Süle), Hummels, Rafinha – Tolisso (84. Renato Sanches), Rudy, Vidal – T. Müller (67. Coman), Ribéry – Lewandowski

Ulreich – Kimmich, Javi Martínez (60. Süle), Hummels, Rafinha – Tolisso (84. Renato Sanches), Rudy, Vidal – T. Müller (67. Coman), Ribéry – Lewandowski Tore: 1:0 Pulisic (12.), 1:1 Lewandowski (18.), 2:1 Aubameyang (71.), 2:2 Bürki (88., Eigentor)

1:0 Pulisic (12.), 1:1 Lewandowski (18.), 2:1 Aubameyang (71.), 2:2 Bürki (88., Eigentor) Elfmeterschießen: Lewandowski, Ribéry, Rudy, Vidal, Süle treffen für Bayern; Dembelé, Philipp, Aubameyang, Castro für Dortmund; Kimmich (Bayern), Rode, Bartra (BVB) verschießen.

Lewandowski, Ribéry, Rudy, Vidal, Süle treffen für Bayern; Dembelé, Philipp, Aubameyang, Castro für Dortmund; Kimmich (Bayern), Rode, Bartra (BVB) verschießen. Zuschauer: 81.360 (ausverkauft) in Dortmund

81.360 (ausverkauft) in Dortmund Schiedsrichter: Felix Zwayer

Supercup: FC Bayern München und Borussia Dortmund ganz vorne - das sind die Rekordsieger