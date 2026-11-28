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Wann ist Anstoß bei FC Thun gegen FC St. Gallen?

Schweiz Super League - Spielwoche 15 29. Nov. 2026 - 10:30 Arena Thun

In der Super League empfängt FC Thun den FC St. Gallen. Gespielt wird in der Arena Thun.

Für die Gastgeber kommt die Partie nach einer schwierigen Woche. FC Thun verlor in der Conference League mit 0:4 gegen Ajax Amsterdam und davor in der Liga mit 2:3 gegen die Young Boys.

Trainer Gian-Luca Privitelli will die Mannschaft nun wieder in die Spur bringen. In der Tabelle steht Thun auf Rang 9.

FC St. Gallen reist als Tabellenvierter an. Das jüngste Ligaspiel endete mit einem 2:2 beim FC Zürich.

Davor gewann die Mannschaft von Enrico Maassen mit 5:0 gegen den FC Lugano und mit 2:1 gegen Servette. Gegen die Young Boys gab es zuvor eine 0:2-Niederlage.

Das bisher letzte Duell der beiden Teams lieferte sieben Tore. Wer das Spiel verfolgen will, findet unten die Informationen zur Übertragung.

Wie lief die Woche bei FC Thun und FC St. Gallen?

FC Thun holte aus den letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen. Zuletzt setzte es ein 0:4 gegen Ajax Amsterdam in der Conference League. Zuvor gab es ein 3:3 gegen den FC Basel und ein 3:1 gegen Heart of Midlothian. Thun erzielte insgesamt 13 Tore und kassierte 15.

FC St. Gallen bleibt in den letzten fünf Spielen ohne Sieg gegen schwächere Resultate nicht ganz ungeschlagen: Die Bilanz lautet zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Zuletzt spielte das Team 2:2 beim FC Zürich, davor gab es ein 3:3 im Testspiel gegen den FC Wil und ein 5:0 gegen den FC Lugano. St. Gallen erzielte 12 Tore und kassierte 8.

Mit welchen Aufstellungen treten Thun und St. Gallen an?

In welcher Form sind Thun und St. Gallen?

Wie sieht die Bilanz der direkten Duelle aus?

Wo stehen beide Teams in der Tabelle?