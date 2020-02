Super Bowl 2020, Highlights: San Francisco 49ers vs. Kansas City Chiefs - so seht Ihr im Anschluss die Höhepunkte

Super Bowl 2020, das Duell zwischen den San Francisco 49ers und den Kansas City Chiefs steht an. Goal erklärt, wie Ihr die Highlights seht.

Der Super Bowl 2020 ist die insgesamt 54. Ausgabe der NFL-Finals und wird in diesem Jahr in Miami ausgetragen. In der Nacht von 2. auf 3. Februar blicken Millionen von Menschen ins Hard Rock Stadium, in dem die San Francisco 49ers gegen die Kansas City Chiefs ranmüssen.

Die San Francisco 49ers und auch die Kansas City Chiefs wollen sich einen packenden Fight liefern und anders als im vergangenen Jahr die Patriots und die Rams Punkte en masse liefern. Im vergangenen Jahr gewannen die Patriots mit 13:3.

Das Problem vieler Deutschen ist jedoch die Zeit für den Kick-off, die in der Nacht von Sonntag auf Montag um 0.30 Uhr angesiedelt ist.

Wie seht Ihr die besten Szenen des Super Bowls 2020, wenn Ihr das ganze NFL-Match zuvor verpasst habt? Goal verrät, wie Ihr die Highlights von San Francisco 49ers vs. Kansas City Chiefs anschauen könnt. Außerdem: So könnt Ihr sogar den ganzen Super Bowl anschauen - im Re-Live.

Super Bowl 2020: San Francisco 49ers vs. Kansas City Chiefs

Spiel San Francisco 49ers vs. Kansas City Chiefs Datum und Kickoff Montag, 03. Februar 2020, 0.30 Uhr Ort Hard Rock Stadium, Miami Zuschauer 65.326 Zuschauer

Super Bowl 2020: Die Highlights von 49ers vs. Chiefs auf DAZN sehen

Ihr habt zahlreiche Optionen, wie Ihr den Super Bowl 2020 live im deutschen Fernsehen oder aber im LIVE-STREAM seht. Goal hat diese in einem separaten Artikel zusammengefasst.

DAZN ist eine Option, wie Ihr das ganze Match in Miami live sehen könnt. Um 0.30 Uhr noch auf den Beinen zu sein ist allerdings nicht jedermanns Sache, sodass wir eine gute Nachricht für Euch haben.

DAZN zeigt / überträgt die Highlights vom Super Bowl 2020 - und das schon kurze Zeit nach dem Ende der Begegnung im Hard Rock Stadium. Auf DAZN könnt Ihr die Begegnung in voller Länge im Re-Live nochmals ansehen, falls Ihr die Partie in der Nacht von Sonntag auf Montag verpasst haben solltet und Euch die Highlights nicht ausreichen.

Um den ganzen Super Bowl 2020 nochmals sehen zu können, braucht Ihr ein Abonnement bei DAZN. Dieses kostet Euch erstmals nichts, denn der Sender schenkt Euch einen Gratismonat.

Super Bowl 2020: Highlights und Re-Live auf DAZN gratis sehen - mit dem Probemonat

DAZN hat die NFL im Angebot, dementsprechend kommt auch der Super Bowl 2020 zwischen den 49ers und den Chiefs live im Stream auf DAZN. Doch auch, wenn Ihr die ganze Action auf dem Grün im Hard Rock Stadium verpasst habt, dann könnt Ihr Bilder sehen.

DAZN zeigt / überträgt nämlich einerseits die Highlights des Matches und auch das ganze Duell im Re-Live. Zahlen müsst Ihr dafür nichts, denn DAZN schenkt Euch als Neukunde einen Gratismonat. ist dieser beendet, dann kostet der Service 11,99 Euro pro Monat bzw. 119,99 Euro im Jahr.

Super Bowl 2020: Das waren die Sieger der letzten zehn Jahre

2010: Super Bowl XLIV - Paarung: New Orleans Saints - Indianapolis Colts Sieger: New Orleans Saints 31:17 2011: Super Bowl XLV - Paarung: Green Bay Packers - Pittsburgh Steelers Sieger: Green Bay Packers 31:25 2012: Super Bowl XLVI - Paarung: New York Giants - New Patriots Sieger: New York Giants 21:17 2013: Super Bowl XLVII - Paarung: Baltimore Ravens - San Francisco 49ers Sieger: Baltimore Ravens 34:31 2014: Super Bowl XLVIII - Paarung: Seattle Seahawks - Denver Broncos Sieger: Seattle Seahawks 43:8 2015: Super Bowl XLIX - Paarung: New England Patriots - Seattle Seahawks Sieger: New England Patriots 28:24 2016: Super Bowl L - Paarung: Denver Broncos - Carolina Panthers Sieger: Denver Broncos 24:10 2017 Super Bowl LI - Paarung: New England Patriots - Atlanta Falcons Sieger: New England Patriots 34:28 (Overtime) 2018: Super Bowl LII - Paarung: New England Patriots - Philadelphia Eagles Sieger: Philadelphia Eagles 41:33 2019: Super Bowl LIII - Paarung: New England Patriots - Los Angeles Rams Sieger: New England Patriots 13:3 2020: Super Bowl LIV - Paarung: San Francisco 49ers - Kansas City Chiefs Sieger: ?

