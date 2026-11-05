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Sunderland vs. Dinamo Zagreb: Anstoßzeit

Europa League - Spielwoche 4 5. Nov. 2026 - 15:00 Stadium of Light

Das Spiel zwischen Sunderland und Dinamo Zagreb beginnt am 05.11.2026, 21:00.

Sunderland vs. Dinamo Zagreb heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Die Partie ist live auf RTL+ zu sehen. Nachfolgend findet ihr alle Sender und Streaming-Optionen im Überblick.

Themen der Woche: Was war bei Sunderland und Dinamo Zagreb los?

Sunderland kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt setzte es eine 1:3-Niederlage gegen Coventry City in der Premier League. Zuvor gewann die Mannschaft mit 3:2 gegen Brentford im Carabao Cup. Insgesamt erzielte Sunderland in diesen fünf Spielen sieben Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

Dinamo Zagreb kommt auf drei Siege und zwei Niederlagen in den vergangenen fünf Pflichtspielen. Der jüngste Auftritt endete mit einer 0:1-Niederlage gegen Rudes in der kroatischen Liga. In der Europa League schlug Dinamo dagegen RSC Anderlecht mit 1:0 und verlor gegen Nijmegen mit 2:4. Über die fünf Spiele hinweg erzielte Dinamo neun Tore und kassierte sechs.

Sunderland vs. Dinamo Zagreb: Aufstellungen

Sunderland vs. Dinamo Zagreb: Form

Sunderland vs. Dinamo Zagreb: Bilanz direkte Duelle

Sunderland vs. Dinamo Zagreb: Die Tabellen