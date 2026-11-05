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Europa League
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Sunderland vs. Dinamo Zagreb heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Sunderland - Dinamo Zagreb
Sunderland
Dinamo Zagreb
Europa League

In der Europa League spielt Sunderland gegen Dinamo Zagreb. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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Sunderland vs. Dinamo Zagreb: Anstoßzeit

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Europa League - Spielwoche 4
Stadium of Light

Das Spiel zwischen Sunderland und Dinamo Zagreb beginnt am 05.11.2026, 21:00.

Sunderland vs. Dinamo Zagreb heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Die Partie ist live auf RTL+ zu sehen. Nachfolgend findet ihr alle Sender und Streaming-Optionen im Überblick.

Themen der Woche: Was war bei Sunderland und Dinamo Zagreb los?

Sunderland kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt setzte es eine 1:3-Niederlage gegen Coventry City in der Premier League. Zuvor gewann die Mannschaft mit 3:2 gegen Brentford im Carabao Cup. Insgesamt erzielte Sunderland in diesen fünf Spielen sieben Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

Dinamo Zagreb kommt auf drei Siege und zwei Niederlagen in den vergangenen fünf Pflichtspielen. Der jüngste Auftritt endete mit einer 0:1-Niederlage gegen Rudes in der kroatischen Liga. In der Europa League schlug Dinamo dagegen RSC Anderlecht mit 1:0 und verlor gegen Nijmegen mit 2:4. Über die fünf Spiele hinweg erzielte Dinamo neun Tore und kassierte sechs.

SUN

SUN - Form

BOU
N2-0
LCH
U1-1
LEE
U0-0
BRE
S3-2
COV
N3-1
Tor erzielt (kassiert)
5/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
DZG

DZG - Form

AND
S1-0
SLA
S1-5
NEC
N2-4
RJK
S2-1
RUD
N1-0
Tor erzielt (kassiert)
10/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Sunderland vs. Dinamo Zagreb: Aufstellungen

Sunderland vs Dinamo Zagreb Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • R. Le Bris

Sunderland vs. Dinamo Zagreb: Form

SUN

SUN - Form

BOU
N2-0
LCH
U1-1
LEE
U0-0
BRE
S3-2
COV
N3-1
Tor erzielt (kassiert)
5/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
DZG

DZG - Form

AND
S1-0
SLA
S1-5
NEC
N2-4
RJK
S2-1
RUD
N1-0
Tor erzielt (kassiert)
10/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Sunderland vs. Dinamo Zagreb: Bilanz direkte Duelle

Sunderland vs. Dinamo Zagreb: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Olympiakos PiräusOlympiakos PiräusOLY
431041+310
U
S
S
S
2
BenficaBenficaBEN
3300102+89
S
S
S
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
S
S
S
4
BournemouthBournemouthBOU
330081+79
S
S
S
5
FerencvarosFerencvarosFTC
330093+69
S
S
S
6
Royale Union Saint-GilloiseRoyale Union Saint-GilloiseGIL
321081+77
S
U
S
7
Juventus FCJuventus FCJUV
321093+67
U
S
S
8
BeşiktaşBeşiktaşBJK
321095+47
U
S
S
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
U
S
S
10
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
S
S
N
11
Omonia NikosiaOmonia NikosiaOMO
320154+16
N
S
S
12
RennesRennesREN
413043+16
U
U
S
U
13
LyonLyonOL
320156-16
N
S
S
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
S
U
N
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
U
N
S
16
Sp. PragSp. PragSPP
311153+24
N
U
S
17
PFK Levski SofiaPFK Levski SofiaLES
31113304
S
U
N
18
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
311134-14
N
S
U
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
S
N
U
20
NijmegenNijmegenNEC
311158-34
S
U
N
21
RB SalzburgRB SalzburgSAL
311136-34
U
N
S
22
RSC AnderlechtRSC AnderlechtAND
310243+13
S
N
N
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
S
N
N
24
AC MailandAC MailandMIL
310245-13
N
S
N
25
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
S
N
N
26
OFI KretaOFI KretaOFI
310234-13
N
N
S
27
BialystokBialystokJAG
310246-23
N
S
N
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
N
N
S
29
NK CeljeNK CeljeCEL
301227-51
U
N
N
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
N
N
U
31
LilleströmLilleströmLIL
301229-71
N
U
N
32
Lech PosenLech PosenLCH
301219-81
U
N
N
33
Viktoria PilsenViktoria PilsenVPL
300327-50
N
N
N
34
MarseilleMarseilleOM
300316-50
N
N
N
35
Celtic GlasgowCeltic GlasgowCEL
300339-60
N
N
N
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
N
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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