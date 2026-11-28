So seht Ihr Sunderland gegen Tottenham Hotspur mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet). Serverstandort wählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Mit dem Server verbinden . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Sender aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

Anmelden und Stream finden. Erstellt ein Konto beim offiziellen Sender oder meldet Euch dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

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Spielvorschau

Premier League - Spielwoche 12 29. Nov. 2026 - 09:05 Stadium of Light

Sunderland empfängt Tottenham Hotspur am Sonntag im Stadium of Light zu einem Premier-League-Spiel zwischen einer Mannschaft, die am Tabellenende kämpft, und einer, die sich aus dem Tabellenmittelfeld nach oben arbeiten will.

Das Team von Regis Le Bris geht nach einem 1:1 gegen Jagiellonia Bialystok in der Europa League am Donnerstag in das Wochenende. Timur Tuterov brachte Sunderland in der 47. Minute in Führung, doch Jozwiak glich fünf Minuten später aus.

Zuvor hatte Sunderland in der Premier League torlos gegen Aston Villa gespielt und Chelsea mit 1:0 besiegt. Der Klub steht auf Rang 18 und will aus Unentschieden zu Hause Siege machen.

Tottenham reist nach einem 2:0-Sieg gegen Ipswich Town am vergangenen Wochenende in besserer Verfassung an. Der Teenager Luca Williams-Barnett traf bei seinem ersten Startelfeinsatz in der Premier League und bereitete das zweite Tor von Dominic Solanke vor. Dafür erhielt er Lob von Roberto De Zerbi.

Tottenham steht auf Rang zehn, doch Verletzungen haben den Kader ausgedünnt. Savio, der gegen Ipswich nach muskulären Problemen zurückgekehrt war, steht erneut auf der Verletztenliste. De Zerbi bezeichnete diesen Rückschlag als das Schlimmste an dem Sieg.

Sunderland gewann dieses Duell auch im April zu Hause mit 1:0. Tottenham dürfte also genau wissen, was die Mannschaft auf Wearside erwartet.

Hier findet Ihr vor dem Spiel alles Wissenswerte zu Übertragung, Anstoßzeit, Personal und jüngster Form.

Offizielle Informationen zur Übertragung von Sunderland gegen Tottenham Hotspur liegen derzeit nicht vor. Angaben zum TV-Sender und Livestream werden ergänzt, sobald sie bestätigt sind.

Personal und Kader