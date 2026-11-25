So seht Ihr Sunderland gegen Jagiellonia Bialystok mit einem VPN

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. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (Eure IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Anbieter aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportanbieters, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

Europa League - Spielwoche 5 26. Nov. 2026 - 15:00 Stadium of Light

Sunderland empfängt Jagiellonia Bialystok in der Europa League im Stadium of Light. Vor den eigenen Fans will der Klub an seine bisherige europäische Debütsaison anknüpfen.

Die Mannschaft von Regis Le Bris steht auf Platz elf der Ligaphasen-Tabelle. Zuletzt spielte sie am 21. November in der Premier League gegen Aston Villa 0:0.

Davor hatte Sunderland Chelsea mit 1:0 besiegt, zuvor aber in diesem Wettbewerb mit 0:2 gegen Dinamo Zagreb verloren. Aus den letzten fünf Spielen in allen Wettbewerben holte Sunderland fünf Punkte.

Das von Adrian Siemieniec trainierte Jagiellonia reist als Tabellen-29. an. Der polnische Klub verlor am selben Tag, an dem Sunderland gegen Villa unentschieden spielte, in der Ekstraklasa bei Cracovia mit 1:3.

Zu den jüngsten Ergebnissen gehört eine 0:1-Niederlage gegen Levski Sofia in diesem Wettbewerb. Ende Oktober feierte Jagiellonia allerdings auch einen deutlichen 6:0-Sieg gegen Lechia Gdansk im Pokal.

Die unterschiedliche Form und Tabellenposition versprechen einen interessanten Europapokalabend in Sunderland. Hier findet Ihr alles Wissenswerte zur TV-Übertragung, zum Livestream und zur Anstoßzeit.

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