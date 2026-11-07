So sehen Sie Sunderland gegen Chelsea mit einem VPN

Möchten Sie Ihren gewohnten Streamingdienst sicherer nutzen oder von einem anderen Teil der Welt aus darauf zugreifen, wo geografische Beschränkungen gelten könnten? Hier kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

NordVPN ab 3,49 €/Mo. Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen. 10 Geräte gleichzeitig abgesichert 10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten Dedizierte IP-Adresse Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.

Besorgen Sie sich ein zuverlässiges VPN . Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet).

. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Wählen Sie einen Serverstandort. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Verbinden Sie sich mit dem Server . Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern.

. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Besuchen Sie den offiziellen Rechteinhaber. Rufen Sie die Website auf oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

Anmelden & Stream finden. Erstellen Sie ein Konto beim offiziellen Rechteinhaber oder melden Sie sich dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

Premier League - Spielwoche 10 8. Nov. 2026 - 09:00 Stadium of Light

Sunderland empfängt Chelsea am Sonntag im Stadium of Light zu einem Premier-League-Spiel, in dem der Tabellenletzte auf ein Team trifft, das einen Platz unter den ersten vier anstrebt.

Sunderland unter Regis Le Bris steckt in einer schwierigen Lage. Das Team hat zwei seiner letzten drei Ligaspiele verloren und steht am Tabellenende. Xabi Alonso räumte allerdings in dieser Woche ein, dass Sunderland mehr Punkte verdient hätte, als der Tabellenplatz vermuten lässt.

Chelsea reist nach einem 2:0-Sieg in der Premier League gegen Manchester United in den Norden. Durch das Ergebnis rückte das Team mit 16 Punkten aus neun Spielen auf Platz vier vor. Romeo Lavia absolvierte bei diesem Sieg die vollen 90 Minuten und stand in dieser Saison bislang an jedem Spieltag im Kader, nachdem er seit seinem Wechsel von Southampton eine lange Serie von Verletzungen durchgemacht hatte.

Cole Palmer wird mitreisen, obwohl Thomas Tuchel ihn nicht in Englands Kader für die Nations League berufen hat. Xabi Alonso bestätigte in dieser Woche, dass er und Palmer über die Rote Karte gesprochen haben, die der Angreifer gegen Tottenham erhalten hatte. Der Chelsea-Trainer machte jedoch deutlich, dass sein Fokus weiterhin auf den Angelegenheiten des Vereins liegt.

Emiliano Martinez, der sich von einem Kieferbruch erholt, trainiert wieder mit einer Schutzmaske und kommt für die Startelf infrage. Alonso wird erst kurz vor dem Anpfiff entscheiden, ob der Torhüter spielt. Auch Moises Caicedo steht unter Beobachtung, nachdem er zu Beginn der Woche einen Teil des Trainings verpasst hatte.

Im Folgenden erfahren Sie alles, was Sie zur Live-Übertragung von Sunderland gegen Chelsea wissen müssen.

Teamnews & Kader