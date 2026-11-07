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Sunderland gegen Chelsea: Alles Wissenswerte zum Premier-League-Spiel

Sunderland - FC Chelsea
Sunderland
FC Chelsea
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M. Rogers

Ausführliche Vorschau auf das Premier-League-Spiel zwischen Sunderland und Chelsea im Stadium of Light. Kann Tabellenschlusslicht Sunderland gegen Chelsea etwas Zählbares holen?

Premier-League-Vorschau: Sunderland gegen Chelsea

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Premier League - Spielwoche 10
Stadium of Light

Sunderland empfängt Chelsea am Sonntag, dem 8. November, um 10:00 Uhr EST und 14:00 Uhr GMT im Stadium of Light zu einem Premier-League-Spiel. Kann das Tabellenschlusslicht Sunderland gegen ein stärker werdendes Chelsea seine Saison in Schwung bringen?

Sunderland gerät unter Druck

Die Mannschaft von Regis Le Bris verlor ihr jüngstes Premier-League-Spiel gegen Coventry City mit 1:3 und holte aus den letzten drei Ligapartien nur zwei Punkte. Auch Niederlagen gegen Bournemouth und Brighton stehen zu Buche. Noch ist es kein Grund zur Panik, doch für Sunderland läuft in dieser Saison bislang nicht alles nach Plan.

Sunderland AFC v GNK Dinamo - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

Chelsea sorgt immer für Unterhaltung

Nach einem 2:0-Sieg gegen Manchester United an der Stamford Bridge reist Chelsea selbstbewusst in den Norden. Durch das Ergebnis rückte die Mannschaft von Xabi Alonso auf Platz vier der Premier-League-Tabelle vor. Romeo Lavia bereitete den Führungstreffer von Morgan Rogers vor, ehe Cole Palmer per Elfmeter zum Endstand traf und die Punkte sicherte.

Chelsea FC v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images

Wie schlägt sich Chelsea im Norden?

Das Stadium of Light war für Chelsea in der Vergangenheit ein schwieriges Pflaster. Das jüngste Heimspiel gegen Chelsea gewann Sunderland. Das gibt der Mannschaft von Le Bris guten Grund zur Zuversicht.

Sunderland AFC v GNK Dinamo - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

Wichtige Statistiken & Verletzungsnews

  • Sunderland muss wegen einer Sperre auf Omar Alderete verzichten. Romaine Mundle und Daniel Ballard fallen weiterhin verletzt aus.
  • Reece James, Joao Pedro, Maxence Lacroix, Jamie Gittens und Jorrel Hato fehlen Chelsea allesamt verletzungsbedingt. Emiliano Martinez soll dagegen ins Tor zurückkehren.

Voraussichtliche Startaufstellungen

Sunderland (4231): Roefs; Hume, Mukiele, O'Nien, Reinildo; Xhaka, Sadiki; Rigg, Le Fee, Angulo; Brobbey.

Chelsea (4231): Penders; Acheampong, Fofana, Colwill, Palestra; Henderson, Lavia; Estevao, Palmer, Rogers; Neto.

Personalnews & Kader

Sunderland vs FC Chelsea Voraussichtliche Aufstellungen

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Sunderland
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Aufstellung
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FC Chelsea
CHE
4-2-3-1
R. RoefsR. RoefsN. MukieleN. MukieleL. O'NienL. O'NienT. HumeT. HumeReinildoReinildoN. SadikiN. SadikiE. Le FeeE. Le FeeG. XhakaG. XhakaT. MeunierT. MeunierN. AnguloN. AnguloB. BrobbeyB. BrobbeyE. MartinezE. MartinezJ. AcheampongJ. AcheampongP. ChavarriaP. ChavarriaL. ColwillL. ColwillW. FofanaW. FofanaJ. HendersonJ. HendersonC. PalmerC. PalmerR. LaviaR. LaviaEstevaoEstevaoM. RogersM. RogersP. NetoP. Neto
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FC Chelsea
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Sunderland

Startelf

FC Chelsea

Trainer

  • R. Le Bris
  • X. Alonso

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