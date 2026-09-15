Sunderland gegen AZ Alkmaar: Spieldetails

Europa League - Spielwoche 1 16. Sept. 2026 - 15:00 Stadium of Light

Sunderland A.F.C. und AZ Alkmaar stoßen am 16. September 2026 um 19:00 Uhr GMT (15:00 Uhr EST / 20:00 Uhr BST / 21:00 Uhr SAST) an.

Der europäische Fußball kehrt nach Wearside zurück

Sunderland kehrt ins Stadium of Light zurück und eröffnet seine Ligaphasen-Kampagne in der UEFA Europa League gegen den niederländischen Klub AZ Alkmaar. Nach einer schwierigen Niederlage in der Premier League am Wochenende will das Team von Régis Le Bris unter Flutlichtbedingungen einen Neustart hinlegen und vor den eigenen Fans wichtige frühe Punkte holen. Für AZ Alkmaar bietet die Reise in den Nordosten Englands nach einem Remis in der Liga die Gelegenheit, seine europäische Klasse zu unterstreichen und auf dem Kontinent Schwung aufzunehmen.

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Sunderlands Rückschlag gegen Arsenal

Sunderland geht in die Partie am Mittwoch in dem Versuch, sich nach der 0:2-Heimniederlage gegen Arsenal in der Premier League am 4. Spieltag (12. September) zurückzumelden. Trotz einer torlosen ersten Halbzeit kassierte Sunderland in der 57. Minute einen Treffer von Bruno Guimarães, bevor ein später Elfmeter von Bukayo Saka den Sieg für die Gäste besiegelte. Das Ergebnis beendete eine ungeschlagene Woche, zu der ein 1:1 bei Brentford und ein 1:0 im EFL Cup gegen Hull City gehörten.

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Punkteteilung der Kaaskoppen im AFAS Stadion

AZ Alkmaar reist nach England, nachdem es am 6. Spieltag der Eredivisie (11. September) zuhause ein 1:1 gegen Willem II gegeben hat. Kapitän Jordy Clasie brachte AZ in der 32. Minute in Führung, doch Devin Haen glich in der 81. Minute für Willem II aus. Das Ergebnis folgt auf einen 3:2-Auswärtssieg gegen den SC Heerenveen und hält das Team von Maarten Martens vor dem Europapokal-Einsatz fest in der oberen Tabellenhälfte der Eredivisie.

Kann Sunderlands Heimpublikum den taktischen Schutzschild von AZ Alkmaar knacken?

Duelle zwischen englischen und niederländischen Teams stehen immer wieder für dynamische taktische Kontraste. Sunderlands physischer Mittelfeldblock und die Energie durch Granit Xhaka und Enzo Le Fée werden AZ' Spielaufbau unter Ballbesitz unter der Führung von Jordy Clasie und Calvin Stengs auf die Probe stellen. Gleichzeitig will Brian Brobbey Sunderlands Angriff gegen AZ' Defensivstruktur anführen. Da es am 1. Spieltag um maximalen Schwung in der Ligaphase geht, verspricht das Duell am Mittwoch vom Anpfiff an große Dramatik.

Mögliche Startaufstellungen

Sunderland: Roefs; Mukiele, Ballard, Danso, Reinildo; Xhaka, Sadiki; Angulo, Le Fee, Fofana; Brobbey

AZ Alkmaar: De Busser; Dijkstra, Goes, Schouten, Chavez; Clasie, Koopmeiners; Stengs, Kwakman, Daal; Meerdink

Teamnews & Kader

Regis Le Bris hat seine voraussichtliche Startelf vor diesem Europa-League-Duell noch nicht bestätigt, und der Klub hat bislang keine Informationen zu Verletzungen oder Sperren veröffentlicht. Weitere Updates zu den Teamnews werden hier ergänzt, sobald sie näher am Anpfiff verfügbar sind.

Auch bei AZ Alkmaar hat Cheftrainer Leeroy Echteld seine Kaderpläne für die Reise nach Wearside noch nicht offengelegt. Derzeit liegen für die Gäste keine Daten zu Verletzungen oder Sperren vor, und die neuesten Informationen werden hier eingepflegt, sobald sie bekannt werden.

Form

Sunderland geht mit einer Bilanz von W2 U1 N1 aus den vergangenen vier Pflichtspielen in diese Partie, wobei der jüngste Auftritt am 5. September mit einem 1:1 gegen Brentford in der Premier League endete. Davor gab es einen 1:0-Sieg gegen Fulham und eine 1:2-Niederlage gegen Ipswich Town. In den vergangenen fünf Spielen einschließlich der Vorbereitung haben die Black Cats fünf Tore erzielt und drei kassiert.

AZ Alkmaar reist in herausragender Form an und hat alle fünf der vergangenen fünf Spiele in der Eredivisie gewonnen. Das jüngste Ergebnis war ein 3:2-Auswärtssieg beim SC Heerenveen am 6. September, nach einem 5:2-Kantersieg gegen Go Ahead Eagles in der Woche zuvor. Das Team von Echteld zeigte sich torhungrig, und seine Ungeschlagen-Serie reicht bis zum Beginn der Saison zurück.

Direkter Vergleich

Für frühere Begegnungen zwischen Sunderland und AZ Alkmaar liegen keine Daten zum direkten Vergleich vor. Diese Partie steht für ein neues Kapitel zwischen den beiden Klubs auf europäischer Ebene.