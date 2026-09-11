Sunderland gegen Arsenal: Spieldetails

Premier League - Spielwoche 4 12. Sept. 2026 - 15:00 Stadium of Light

Sunderland und Arsenal stoßen am 12. September 2026 um 19:00 GMT an (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST).

Premier-League-Action am Samstagabend im Nordosten

Sunderland kehrt nach Hause zurück und empfängt im Stadium of Light am 4. Spieltag der Premier-League-Saison 2026/27 den Titelkandidaten Arsenal. Nach einem hart erkämpften Auswärtsremis wollen die Black Cats ihre Heimstärke gegen eines der formstärksten Teams der Liga unter Beweis stellen. Arsenal kommt derweil nach einer Champions-League-Reise unter der Woche und mit einer perfekten nationalen Bilanz, für das Team ist ein Auswärtsdreier entscheidend, um den Schwung an der Tabellenspitze zu halten.

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Die Widerstandskraft der Black Cats am 3. Spieltag: Le-Fée-Elfmeter rettet Punkt in Brentford

Sunderland geht nach einem soliden 1:1 auswärts gegen Brentford im Gtech Community Stadium am 3. Spieltag (5. September) in den Samstag. Nach dem Gegentor durch Vitaly Janelt in der 56. Minute kämpfte sich Sunderland zurück in die Partie und bekam in der 81. Minute einen Elfmeter zugesprochen, den Mittelfeldspieler Enzo Le Fée souverän verwandelte. Das Ergebnis baut auf dem 1:0-Heimsieg gegen Fulham am 2. Spieltag auf und beschert der Mannschaft von Régis Le Bris vier Punkte aus den ersten drei Premier-League-Partien.

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Arsenals Triumph am 3. Spieltag: Havertz und Ødegaard führen Derby-Comeback an

Arsenal reist mit viel Selbstvertrauen nach Tyne and Wear, nachdem das Team am 3. Spieltag (6. September) im Emirates Stadium einen dramatischen 2:1-Heimsieg gegen den Londoner Rivalen Chelsea gefeiert hat. Trotz des frühen Gegentors durch Morgan Rogers in der zweiten Minute reagierte die Mannschaft von Mikel Arteta mit Nachdruck. Kai Havertz glich in der 24. Minute aus, bevor Kapitän Martin Ødegaard früh in der zweiten Halbzeit traf und Arsenal mit neun Punkten aus drei Spielen makellos hielt.

Stadium of Light atakes: Heimischer Low Block gegen Titelkandidaten

Historisch gesehen stellen Auswärtsspiele im Stadium of Light die reisenden Teams vor eine physische Herausforderung. Sunderlands Defensivverbund mit Kevin Danso und Granit Xhaka soll Arsenals zentrales Aufbauspiel stören. Arsenal wiederum wird auf die kreativen Bewegungen von Martin Ødegaard und Bukayo Saka setzen, um Lücken zu finden. Da schon früh in der Saison wichtige Ligapositionen auf dem Spiel stehen, verspricht das Duell am Samstag vom Anpfiff an ein intensiver Schlagabtausch zu werden.

Mögliche Startelfs

Sunderland: Roefs; Mukiele, Ballard, Danso, Reinildo; Xhaka, Sadiki; Angulo, Le Fee, Fofana; Brobbey

Arsenal: Raya; White, Konsa, Gabriel, Calafiori; Lewis-Skelly, Rice; Saka, Odegaard, Tzolis; Havertz

Teamnews & Kader

Regis Le Bris hat vor der Partie weder bestätigte Verletzungs- noch Sperrensorgen, und Sunderland hat zu diesem Zeitpunkt noch keine voraussichtliche Aufstellung veröffentlicht. Weitere Updates werden näher am Anpfiff erwartet.

Arsenal muss verletzungsbedingt auf Jurrien Timber und William Saliba verzichten. Mikel Arteta hat noch keine wahrscheinliche Startelf bestätigt, und die Teamnews werden aktualisiert, sobald sie verfügbar sind.

Form

Sunderland geht mit einer Bilanz von drei Siegen und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen in die Partie, dazu kommt ein weiterer Sieg in einem Freundschaftsspiel in diesem Lauf. Das jüngste Ergebnis war ein 1:0-Sieg in der Premier League gegen Fulham am 30. August, außerdem wurde Rennes in einem Testspiel der Saisonvorbereitung mit 2:1 geschlagen. Die Niederlage setzte es gegen Ipswich Town, das am 22. August mit 2:1 im Stadium of Light gewann.

Arsenal hat die letzten fünf Partien in allen Wettbewerben allesamt gewonnen, dabei zehn Tore erzielt und nur eines kassiert. Der jüngste Auftritt war ein 1:0-Sieg bei Aston Villa am 31. August. Außerdem besiegte das Team zum Saisonauftakt Coventry City mit 3:0 und Manchester City im Community Shield mit 3:0. Zu dieser Formserie gehören auch zwei Premier-League-Spiele in Folge ohne Gegentor.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Teams fand am 7. Februar 2026 statt, als Arsenal Sunderland im Emirates Stadium in der Premier League mit 3:0 besiegte. Davor trennten sich die Teams im November 2025 im Stadium of Light 2:2. In den letzten fünf verzeichneten Duellen hat Arsenal drei Siege geholt, bei einem Unentschieden und einer Niederlage, und dabei 14 Tore erzielt, Sunderland kam auf vier.