Sunderland gegen Arsenal: Spieldetails

Premier League - Spielwoche 4 12. Sept. 2026 - 15:00 Stadium of Light

Sunderland und Arsenal stoßen am 12. September 2026 um 19:00 Uhr GMT an (15:00 Uhr EST / 20:00 Uhr BST / 21:00 Uhr SAST).

Premier-League-Action am Samstagabend im Nordosten

Sunderland kehrt nach Hause zurück und empfängt den Titelkandidaten Arsenal im Stadium of Light zum 4. Spieltag der Premier-League-Saison 2026/27. Nach einem hart erkämpften Auswärtsremis wollen die Black Cats ihre Heimstärke gegen eines der formstärksten Teams der Liga unter Beweis stellen. Arsenal reist nach einer Champions-League-Reise unter der Woche an und hat national eine makellose Bilanz. Drei Punkte in der Fremde sind entscheidend, um das Momentum an der Tabellenspitze aufrechtzuerhalten.

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Die Widerstandskraft der Black Cats am 3. Spieltag: Le-Fée-Elfmeter rettet Punkt in Brentford

Sunderland geht nach einem soliden 1:1 bei Brentford im Gtech Community Stadium am 3. Spieltag (5. September) in den Samstag. Nach dem Gegentor durch Vitaly Janelt in der 56. Minute kämpfte sich Sunderland zurück in die Partie und erhielt in der 81. Minute einen Elfmeter, den Mittelfeldspieler Enzo Le Fée souverän verwandelte. Das Ergebnis baut auf dem 1:0-Heimsieg gegen Fulham am 2. Spieltag auf und beschert dem Team von Régis Le Bris vier Punkte aus den ersten drei Premier-League-Partien.

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Arsenals Triumph am 3. Spieltag: Havertz & Ødegaard führen Derby-Comeback an

Arsenal reist mit viel Selbstvertrauen nach Tyne and Wear, nachdem am 3. Spieltag (6. September) im Emirates Stadium ein dramatischer 2:1-Heimsieg gegen den Londoner Rivalen Chelsea gelungen ist. Trotz des frühen Gegentors von Morgan Rogers in der zweiten Minute antwortete das Team von Mikel Arteta mit Nachdruck. Kai Havertz glich in der 24. Minute aus, bevor Kapitän Martin Ødegaard früh in der zweiten Halbzeit traf und Arsenal mit neun Punkten aus drei Spielen makellos hielt.

Stadium-of-Light-atakes: Heimischer Abwehrblock gegen Titelkandidaten

Historisch gesehen stellen Besuche im Stadium of Light für Auswärtsteams eine physische Herausforderung dar. Sunderlands Defensivverbund um Kevin Danso und Granit Xhaka wird versuchen, Arsenals zentrales Aufbauspiel zu stören. Arsenal wiederum wird auf die kreative Bewegung von Martin Ødegaard und Bukayo Saka setzen, um durchzubrechen. Da schon früh in der Saison wichtige Ligapositionen auf dem Spiel stehen, verspricht das Duell am Samstag vom Anpfiff an ein intensiver Kampf zu werden.

Teamnews & Kader

Regis Le Bris hat vor dieser Partie keine bestätigten Verletzungs- oder Sperrensorgen, und Sunderland hat zu diesem Zeitpunkt noch keine voraussichtliche Aufstellung veröffentlicht. Weitere Updates werden näher am Anpfiff erwartet.

Arsenal muss verletzungsbedingt auf Jurrien Timber und William Saliba verzichten. Mikel Arteta hat noch keine voraussichtliche Startelf bestätigt, und die Teamnews werden aktualisiert, sobald sie verfügbar sind.

Form

Sunderland geht mit einer Bilanz von drei Siegen und einer Niederlage aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in die Partie, dazu kommt in diesem Lauf noch ein Sieg in einem Freundschaftsspiel. Das jüngste Ergebnis war ein 1:0-Sieg in der Premier League gegen Fulham am 30. August, zudem wurde Rennes in einem Testspiel der Saisonvorbereitung mit 2:1 geschlagen. Die Niederlage gab es gegen Ipswich Town, das am 22. August mit 2:1 im Stadium of Light gewann.

Arsenal hat seine vergangenen fünf Spiele in allen Wettbewerben gewonnen, dabei zehn Tore erzielt und nur eines kassiert. Der jüngste Auftritt war ein 1:0-Sieg bei Aston Villa am 31. August. Zudem besiegte Arsenal Coventry City zum Saisonauftakt mit 3:0 und schlug Manchester City im Community Shield mit 3:0. Zu dieser Formserie gehören auch zwei Premier-League-Spiele in Folge ohne Gegentor.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Teams fand am 7. Februar 2026 statt, als Arsenal Sunderland im Emirates Stadium in der Premier League mit 3:0 besiegte. Davor trennten sich die Teams im November 2025 im Stadium of Light 2:2. In den letzten fünf erfassten Duellen hat Arsenal drei Siege eingefahren, dazu kommen ein Unentschieden und eine Niederlage. Das Torverhältnis lautet 14:4 für Arsenal.