Nach Coronapause: Süper Lig soll am 12. Juni wieder starten

Seit Mitte März pausiert auch die türkische Süper Lig aufgrund der Corona-Pandemie. Im Juni soll der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden.

Die türkische Profiliga Süper-Lig nimmt ihren Spielbetrieb am 12. Juni wieder auf. Das gab der Verband am Mittwoch bekannt. "Wir haben die Entscheidung getroffen, die professionellen Ligen am 12., 13. und 14. Juni wieder aufzunehmen", sagte Nihat Özdemir, Präsident des türkischen Verbandes, in einem TV-Interview.

Wie genau der restliche Spielplan aussieht, soll nach einem Gespräch zwischen dem Verband und dem türkischen Wissenschaftsrat beschlossen werden.

Die Liga wurde am 19. März aufgrund der Corona-Pandemie vorerst ausgesetzt.

Mehr Teams

: Saison soll bis Ende Juli gespielt werden

Die verbleibenden acht Partien sollen bis zum 26. Juli gespielt werden.

Aktuell steht mit 53 Punkten an der Tabellenspitze, punktgleich mit Verfolger .