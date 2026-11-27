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Wann und wo steigt Gaziantep FK gegen Amed Sportif?

Süper Lig - Spielwoche 13 28. Nov. 2026 - 11:00 Gaziantep Stadyumu

Gaziantep FK empfängt Amed Sportif im Gaziantep Stadyumu. Es ist ein Spiel der Süper Lig, und beide Teams gehen mit gegensätzlichen Vorzeichen in die Partie.

Gaziantep FK steckt tief in der Krise. Die Mannschaft von Trainer Volkan Demirel verlor zuletzt vier ihrer fünf Pflichtspiele. Am 21. November unterlag sie bei Gençlerbirliği mit 0:1, zuvor setzte es Niederlagen gegen Kasımpaşa (0:2) und Trabzonspor (0:2).

Nur im Pokal gegen Etimesgut Spor Kulubu gelang ein klarer 4:0-Erfolg. In der Liga steht Gaziantep FK auf Rang 16.

Amed Sportif reist als Tabellenvierter an. Das Team von Besnik Hasi gewann drei der vergangenen fünf Spiele, darunter ein 5:1 gegen Eyupspor und ein 1:0 bei Konyaspor.

Zuletzt gab es allerdings zwei Rückschläge. Amed Sportif verlor in einem torreichen Spiel mit 3:4 gegen Galatasaray und unterlag am 21. November Rizespor mit 0:2.

Gaziantep FK braucht dringend Punkte, Amed Sportif will oben dranbleiben. Wie Sie die Partie verfolgen können, zeigen die folgenden Angaben.

Wie lief die Woche bei Gaziantep FK und Amed Sportif?

Gaziantep FK holte aus den letzten fünf Pflichtspielen eine Bilanz von einem Sieg und vier Niederlagen bei 3:10 Toren. Zuletzt verlor das Team mit 0:1 bei Gençlerbirliği. Dazu kamen ein 0:2 gegen Kasımpaşa und ein 1:3 gegen Erzurumspor. Der einzige Erfolg war das 4:0 im Pokal gegen Etimesgut Spor Kulubu.

Amed Sportif gewann drei Spiele und verlor zwei, bei 13:8 Toren. Zuletzt unterlag die Mannschaft Rizespor mit 0:2. Zuvor gelang ein 5:1 gegen Eyupspor, und das Team gewann drei Ligaspiele in Folge, bevor die zwei Niederlagen folgten.

Wie stellen Gaziantep FK und Amed Sportif auf?

Wie gut sind Gaziantep FK und Amed Sportif in Form?

Wie fällt die Bilanz der direkten Duelle aus?

Wo stehen Gaziantep FK und Amed Sportif in der Tabelle?