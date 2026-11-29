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Wann ist Anstoß bei Göztepe gegen Trabzonspor?

Süper Lig - Spielwoche 13 30. Nov. 2026 - 11:00 Gursel Aksel Stadium

Göztepe empfängt Trabzonspor im Gursel Aksel Stadium in Izmir. Es ist ein Spiel der Süper Lig, in dem der Tabellenzehnte auf den Zweiten trifft.

Die Gastgeber von Trainer Stanimir Stoilov haben vier ihrer jüngsten fünf Ligaspiele gewonnen. Zuletzt setzte sich Göztepe mit 1:0 gegen Erzurumspor durch.

Auch zuvor überzeugte die Mannschaft. Bei Fenerbahçe gewann Göztepe mit 2:1, gegen Corum gab es ein 2:0. Nur gegen Istanbul Basaksehir setzte es eine 1:2-Niederlage.

Trabzonspor reist mit Thomas Reis als Trainer an. Die Gäste gewannen zuletzt in der Conference League mit 2:1 bei CSKA Sofia.

In der Liga siegte Trabzonspor zuvor mit 1:0 gegen Eyupspor und mit 2:0 bei Alanyaspor. In der Conference League unterlag das Team Anfang November Freiburg mit 0:1.

Die Ausgangslage spricht damit für die Gäste, doch Göztepe hat Trabzonspor zuletzt geärgert. Im August gewann Göztepe ein Testspiel mit 2:1.

Wie Sie die Partie verfolgen können, zeigen die folgenden Informationen zu TV-Sender und Live-Stream.

Was war bei Göztepe und Trabzonspor zuletzt los?

Göztepe holte aus den vergangenen fünf Pflichtspielen vier Siege bei einer Niederlage. Das Torverhältnis lautet 8:4. Zuletzt gewann das Team 1:0 gegen Erzurumspor, davor gab es ein 2:1 bei Fenerbahçe und ein 2:0 gegen Corum. Gegen Corum und Erzurumspor blieb Göztepe ohne Gegentor.

Trabzonspor kommt in den fünf jüngsten Spielen auf drei Siege und zwei Niederlagen, bei 5:5 Toren. Zuletzt gewann die Mannschaft 2:1 bei CSKA Sofia in der Conference League. In dieser Serie steht auch ein 0:3 im Testspiel gegen Zenit St. Petersburg. Gegen Eyupspor und Alanyaspor blieb Trabzonspor ohne Gegentor.

Wie stellen Göztepe und Trabzonspor auf?

In welcher Form sind Göztepe und Trabzonspor?

Wie fällt die Bilanz der direkten Duelle aus?

Wo stehen Göztepe und Trabzonspor in der Tabelle?