So seht Ihr Südkorea U17 gegen Neukaledonien U17 mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Dienstanbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet). Serverstandort auswählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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Mit dem Server verbinden . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

Südkorea U17 trifft in der Gruppenphase der FIFA-U17-Weltmeisterschaft auf Neukaledonien U17. Die Südkoreaner wollen an ihren starken Turnierstart anknüpfen.

Südkorea führt die Gruppe B an und geht nach einem 3:0-Sieg gegen Uganda U17 im jüngsten Spiel in guter Form in die Partie. Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie Tore erzielen und sich trotz eines anspruchsvollen Spielplans Ergebnisse erkämpfen kann.

Neukaledonien hat dagegen bislang ein schwieriges Turnier erlebt. Die Mannschaft steht auf Platz drei der Gruppe und hat auf diesem Wettbewerbsniveau noch nicht richtig Fuß gefasst. Im letzten Spiel verlor sie mit 0:1 gegen Ecuador U17.

Der Klassenunterschied zwischen den beiden Mannschaften spiegelt sich in der Tabelle wider. Von Südkorea wird erwartet, dass es seine Überlegenheit mit einem dominanten Auftritt ausspielt.

Für Neukaledonien ist es eine Gelegenheit, Widerstandskraft zu zeigen und den jungen Spielern wertvolle Erfahrungen auf der größten Bühne des Jugendfußballs zu ermöglichen.

Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr zur Übertragung dieses Spiels bei der U17-WM wissen müsst.

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