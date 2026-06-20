Südafrika vs. Republik Korea: Vorschau auf die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 – alles, was Sie wissen müssen

Weltmeisterschaft - WM Gruppe A Monterrey Stadium

Das Spiel Südafrika gegen die Republik Korea beginnt am 25. Juni 2026 um 21:00 Uhr EST.

Hintergrundinformationen zum Spiel und Einblicke in den ersten Spieltag

Südafrikas Turnier begann mit einer 0:2-Niederlage gegen Mexiko, bei der der Schiedsrichter zwei Spieler des Teams vom Platz stellte. Am zweiten Spieltag holte die Mannschaft ein 1:1 gegen die Tschechische Republik; Trainer Hugo Broos nahm Lyle Foster aus der Startelf. Oswin Appollis überzeugte gegen die Tschechen und dürfte seinen Platz behalten, doch Mittelfeldmotor Teboho Mokoena fehlt wegen einer Gelbsperre. Für Trainer Hugo Broos ist das ein Rückschlag. Die Rechnung für die Bafana ist einfach: Am Donnerstag, 25. Juni, müssen sie Südkorea besiegen, um sich für die Runde der letzten 32 zu qualifizieren. Bei einer Niederlage oder einem Unentschieden endet ihre WM-Reise 2026.

Südkorea verlor 0:1 gegen Mexiko und braucht mindestens ein Remis, um die nächste Runde zu erreichen. Ein spannendes Spiel ist zu erwarten.

Getty Images

Südafrikas Schlüsselspieler und Trainer

Im Mittelfeld läuft alles über Teboho Mokoena, den Taktgeber der Mamelodi Sundowns. Sein Ausfall gegen Südkorea wird spürbar sein, daher dürfte Trainer Hugo Broos Yaya Sithole nach dessen Sperre gegen die Tschechen wieder in die Startelf beordern.

Der in den USA spielende Verteidiger Mbekezeli Mbokazi ist erst 20 Jahre alt, gilt aber schon als künftiger Kapitän der Bafana. Burnley-Stürmer Lyle Foster führt die Spitze mit seinem Pressing, seinen Läufen und seinem Kombinationsspiel an, obwohl er beim 1:1 gegen die Tschechen für den fleißigen Oswin Appollis auf der Bank saß. Viele fordern, dass der 21-jährige Star der Orlando Pirates, Relebohile Mofokeng, von Beginn an auflaufen soll, doch es bleibt abzuwarten, ob der risikoscheue Broos diesem Wunsch nachkommt.

Getty

Voraussichtliche Aufstellung der Bafana

Williams; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba; Mbatha, Adams, Sithole; Maseko, Mofokeng, Appollis.

Südkoreas Schlüsselspieler und Trainer

Der 26-köpfige Kader Südkoreas für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 führt die Ikone seiner Generation Son Heung-min, den Star des FC Bayern München Kim Min-jae und den Spielmacher von PSG Lee Kang-in auf. Trainer Hong Myung-bo setzt mit den "Taeguk Warriors" auf dieses europäische Kernteam, um Abwehr und Angriff zu verbinden.

Getty Images

Voraussichtliche Startelf Südkoreas

Kim; Lee, Kim Lee; Kim, Hwang, Paik, Seol; Lee, Lee; Son.

Der 26-köpfige Kader Südafrikas

Torhüter: Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns), Ricardo Goss (Siwelele), Sipho Chaine (Orlando Pirates).

Verteidiger: Khuliso Mudau, Aubrey Modiba, Khulumani Ndamane (alle Mamelodi Sundowns), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union), Bradley Cross (Kaizer Chiefs), Thabang Matuludi (Polokwane City), Nkosinathi Sibisi, Kamogelo Sebelebele (beide Orlando Pirates), Ime Okon (Hannover), Samukele Kabini (Molde FK), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire).

Mittelfeld: Teboho Mokoena, Jayden Adams (beide Mamelodi Sundowns), Thalente Mbatha (Orlando Pirates), Sphephelo Sithole (Tondela).

Stürmer: Oswin Appollis, Tshepang Moremi, Evidence Makgopa, Relebohile Mofokeng (alle Orlando Pirates), Lyle Foster (Burnley), Iqraam Rayners, Themba Zwane (beide Mamelodi Sundowns), Thapelo Maseko (AEL Limassol).

Getty Images

Der 26-köpfige Kader Südkoreas

Torhüter: Jo Hyeon-woo (Ulsan), Kim Seung-gyu (FC Tokyo), Song Bum-keun (Jeonbuk).

Verteidiger: Kim Moon-hwan (Daejeon), Kim Min-jae (Bayern München), Kim Tae-hyon (Kashima Antlers), Park Jin-seob (Zhejiang), Seol Young-woo (Roter Stern Belgrad), Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach), Lee Ki-hyuk (Gangwon), Lee Tae-seok (Austria Wien), Lee Han-beom (Midtjylland), Cho Wi-je (Jeonbuk).

Mittelfeld: Kim Jin-gyu (Jeonbuk), Bae Jun-ho (Stoke City), Paik Seung-ho (Birmingham), Yang Hyun-jun (Celtic), Eom Ji-sung (Swansea), Lee Kang-in (Paris St-Germain), Lee Dong-gyeong (Ulsan), Lee Jae-sung (Mainz), Hwang In-beom (Feyenoord), Hwang Hee-chan (Wolves).

Stürmer: Son Heung-min (LAFC), Oh Hyeon-gyu (Beşiktaş), Cho Gue-sung (Midtjylland).

Team-News & Kader

Der südafrikanische Nationaltrainer Hugo Broos hat noch keine voraussichtliche Aufstellung für dieses Spiel bestätigt. Derzeit liegen keine Informationen zu Verletzungen oder Sperren bei den "Bafana Bafana" vor. Aktuelle Informationen folgen kurz vor Anpfiff.

Auch Südkoreas Trainer Myung-Bo Hong meldete noch keine Verletzten oder Gesperrten und veröffentlichte keine Aufstellung. Weitere Mannschaftsnachrichten folgen vor dem Anpfiff.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Südafrika hat in den letzten fünf Spielen einmal gewonnen, zweimal unentschieden gespielt und zweimal verloren. Zuletzt verlor die Mannschaft am 11. Juni beim WM-Auftakt 0:2 gegen Mexiko. Im Mai gab es ein 0:0 gegen Nicaragua, im März ein 1:1 gegen Panama. Den einzigen Sieg holte das Team am 6. Juni, ein 1:0 gegen Jamaika. In diesen fünf Spielen erzielte Südafrika zwei Tore und kassierte drei Gegentreffer.

Südkorea zeigt sich in besserer Verfassung und gewann drei der letzten fünf Spiele. Das letzte Spiel war der 2:1-Comeback-Sieg gegen Tschechien am 12. Juni, zudem besiegte die Mannschaft am 31. Mai Trinidad und Tobago mit 5:0. Die beiden Niederlagen in diesem Zeitraum – ein 1:0 gegen Österreich und eine 4:0-Niederlage gegen die Elfenbeinküste – fielen in Freundschaftsspielen im März. Die "Taegeuk Warriors" erzielten in diesen fünf Spielen acht Tore und kassierten sechs Gegentreffer.

Direkte Begegnungen

Im aktuellen Datensatz liegen keine Informationen zu direkten Begegnungen zwischen Südafrika und Südkorea vor. Dieser Artikel erscheint mit historischen Daten zu den Duellen, sobald sie verfügbar sind.

Tabellenstand

In Gruppe A belegt Südkorea aktuell Platz zwei, Südafrika steht vor dem letzten Spieltag auf Rang vier.