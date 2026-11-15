So seht Ihr Sudan gegen Senegal mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet). Serverstandort auswählen. Wählt einen VPN-Server in einem Land aus, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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Mit dem Server verbinden . Schaltet das VPN ein und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

. Schaltet das VPN ein und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besucht die Website des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält, oder öffnet dessen offizielle Streaming-App.

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Spielvorschau

Sudan empfängt Senegal in der Qualifikation zum Afrika-Cup. Senegal will dabei seine Tabellenführung in Gruppe J behaupten.

Senegal reist in dominanter Form an: Erst vor wenigen Tagen gewann das Team das Hinspiel gegen Sudan mit 4:1. Die Mannschaft von Patrick Vieira zeigte sich in dieser Qualifikation äußerst konsequent und will sie mit einer weiteren überzeugenden Leistung abschließen.

Sudan steht auf dem vierten Platz der Gruppe und braucht dringend ein Ergebnis. Der Mannschaft von Kwesi Appiah mangelte es an Konstanz: Sie verlor vier ihrer letzten fünf Spiele und kassierte dabei viele Gegentore.

Der Abstand zwischen den beiden Teams war auch in ihren jüngsten Begegnungen deutlich. Senegal gewann die letzten drei Pflichtspiele gegen Sudan. In keinem dieser Duelle blieb Sudan ohne Gegentor.

Für Senegal ist es eine Gelegenheit, die Qualifikation zu sichern und vor der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 Schwung aufzunehmen. Dort trifft das Team in Gruppe I auf Frankreich, Norwegen und den Irak.

Im Folgenden erfahrt Ihr alles, was Ihr wissen müsst, um dieses Qualifikationsspiel zum Afrika-Cup live zu sehen.

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