Suat Serdar vor Saisonstart optimistisch: "Vielleicht reicht es mit Schalke für Europa"

Suat Serdar ist optimistisch, dass Schalke in der neuen Saison eine gute Rolle spielen kann. Auf S04-Trainer David Wagner hält er große Stücke.

Nationalspieler Suat Serdar (23) hat in einem Interview die verkorkste letzte Saison von Schalke 04 Revue passieren lassen. Dabei erklärte er, warum es in der anstehenden Spielzeit besser laufen soll, wie seine persönliche Zukunft aussieht und warum David Wagner weiter der richtige Trainer der Knappen ist. Schalke 04 eröffnet die Saison heute Abend mit einem Gastspiel bei Meister Bayern München (20.30 Uhr live auf DAZN und im LIVE-TICKER).

16 Spiele ohne Sieg in Serie hatte Schalke in der Rückrunde verzeichnet, erst spät konnte man den Abstieg endgültig abwenden. Als Gründe dafür führt Serdar im Gespräch mit Sport1 unter anderem die Verletzungsmisere und die Corona-Pandemie an: "Die Negativserie hat sich dann weiter fortgeführt. Wir haben die Rückrunde aber mittlerweile aufgearbeitet und abgehakt." Es gehe wieder "bei null los. Ich bin guter Dinge, dass wir in der neuen Saison viele Spiele gewinnen werden."

Serdar: Schalke im Europapokal? "Im Fußball ist alles möglich"

Deshalb gehe er davon aus, dass das Team in der neuen Saison "nichts mit dem Abstieg zu tun haben" wird. Gerade in der Startelf sei Königsblau sehr gut besetzt, "mit Omar Mascarell und Salif Sane kehren zudem zwei wichtige Spieler zurück." Deshalb sei sogar das europäische Geschäft nicht ausgeschlossen: "Vielleicht reicht es ja sogar mit Schalke für Europa. Im Fußball ist alles möglich."

Er selbst wolle in Zukunft irgendwann spielen, betont Serdar. Sein Vertrag läuft noch bis 2022. Dennoch sei ein Abschied im kommenden Jahr noch keine beschlossene Sache: Er "werde in dieser Saison hier spielen. Am Ende wird man sehen, wie es weitergeht: Ob ich hier noch ein Jahr bleibe, den Vertrag verlängere oder etwas anderes mache."

Serdar: Wagner "nach wie vor der richtige Trainer" für S04

Trainer David Wagner ist auf Schalke nicht mehr unumstritten. Auch in der Vorbereitung tat sich der Klub gegen unterklassige Gegner teils sehr schwer. Serdar bricht dennoch eine Lanze für seinen Coach: "David Wagner gibt uns sehr viel Input. Wir haben bereits mehrfach gezeigt, dass wir mit ihm Erfolg haben können. Für das Verletzungspech in der vergangenen Saison konnte der Trainer ja nichts. Er ist nach wie vor der richtige Trainer für Schalke."

Er selbst wolle ebenfalls seinen Teil beitragen und vor allem mehr als Vorbereiter in Erscheinung treten: "Ich will in Zukunft auf jeden Fall mehr Vorlagen geben." Bislang steht in seiner -Karriere erst ein einziger Assist zu Buche.