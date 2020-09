VfB Stuttgart gegen SC Freiburg heute live im TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen: Alle Infos zur Übertragung der Bundesliga

Am 1. Spieltag der Bundesliga trifft Stuttgart auf Freiburg. Goal erklärt, wo die Partie heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Der spielt heute gegen den . Die Partie wird um 15.30 Uhr in der Mercedes-Benz-Arena angepfiffen.

Der Aufsteiger VfB Stuttgart strebt in dieser Saison den Klassenerhalt an, der SC Freiburg möchte sicherlich wieder an den europäischen Plätzen schnuppern. Im Stadion werden ca. 12.000 Fans erlaubt sein.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo VfB Stuttgart gegen SC Freiburg heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem leifern wir Euch die Aufstellungen beider Teams.

VfB Stuttgart gegen SC Freiburg heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Details

Wettbewerb : (1. Spieltag)

: (1. Spieltag) Datum : Samstag, 19. September 2020

: Samstag, 19. September 2020 Uhrzeit : 15.30 Uhr

: 15.30 Uhr Ort : Stuttgart

: Stuttgart Zuschauer: 12.000

VfB Stuttgart gegen SC Freiburg heute live im TV

Der Pay-TV-Sender Sky darf die Samstagsspiele der Bundesliga übertragen und zeigt somit VfB Stuttgart gegen SC Freiburg heute live und exklusiv über die vollen 90 Minuten. Ihr könnt die Partie entweder im Einzelspiel oder in der Konferenz verfolgen. Sky geht ab 14 Uhr aus Unterföhring auf Sendung. Das Einzelspiel wird Jonas Friedrich auf Sky Sport Bundesliga 4 kommentiert. Die Konferenz läuft auf Sky Sport Bundesliga 1, dort sitzt Frank Buschmann am Mikro. Um Sky empfangen zu können, müsst Ihr den Sender abonniert haben und einen entsprechenden Receiver besitzen. Alle Infos zu den Details und Preisen findet Ihr auf der Webseite von Sky.

Christian Seifert zum bundeseinheitlichen Vorgehen hinsichtlich der Rückkehr von Stadionbesuchern ⬇️ pic.twitter.com/Xg6HxfJh1J — DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) September 16, 2020

VfB Stuttgart gegen SC Freiburg heute live im LIVE-STREAM

Ihr habt die Möglichkeit, die Bundesliga auch im LIVE-STREAM zu verfolgen, Sky stellt dafür zwei kostenlose Varianten zur Verfügung. Die Apps Sky Go und Sky Ticket gibt es als kostenlosen Download im Store. Der Inhalt des Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung.

VfB Stuttgart gegen SC Freiburg heute live im LIVE-STREAM: Sky Go

Alle Sky-Kunden haben automatisch Zugang zu Sky Go. Nach dem Herunterladen müsst Ihr nur noch die Zugangsdaten von Sky einpflegen – und schon kanns losgehen!

VfB Stuttgart gegen SC Freiburg heute live LIVE-STREAM: Sky Ticket

Wer Sky nicht abonniert hat, der hat über Sky Ticket trotzdem die Möglichkeit, die Bundesliga live zu sehen. Für 29,99 Euro im Monat könnt Ihr Euch das Ticket gönnen und sämtliche Sportevents von Sky im Stream verfolgen. Sky Ticket ist jederzeit kündbar.

VfB Stuttgart gegen SC Freiburg heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese öffentlich sind.

VfB Stuttgart gegen SC Freiburg heute live im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER

Über den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal verpasst Ihr nichts Wichtiges vom Spiel und erfahrt zudem auch interessante Statistiken von den anderen Partien – eine gute Alternative zum Bezahlfernsehen.

Quelle: Imago Images / Laci Perenyi

VfB Stuttgart gegen SC Freiburg heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights

Ihr habt am Samstag keine Zeit, um die Bundesliga zu schauen? Kein Problem, denn Ihr könnt Euch nur 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights der Spiele auf DAZN reinziehen.

DAZN ist ein Streamingdienst, der aktuell einige Sportarten und Ligen streamt, wie zum Beispiel die Bundesliga, La Liga, , , NFL, NHL, NBA, MLB, Boxen, Darts, Motorsport, Tennis. Nach dem Gratismonat fallen 11,99 Euro monatlich an. Alle Sparfüchse unter Euch können sich das Jahresabo für 119,99 Euro sichern – also umgerechnet für ca. Zehn Euro pro Monat. DAZN ist jederzeit kündbar.

VfB Stuttgart gegen SC Freiburg heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

VfB Stuttgart bisher 40 Spiele (wettbewerbsübergreifend) SC Freiburg 24 Siege 11 5 Remis 5 73 Tore 52 79,7 Mio. Euro Marktwert 102 Mio. Euro Nicolas Gonzales (12 Mio. Euro) wertvollster Spieler Philipp Lienhart (12 Mio. Euro)

VfB Stuttgart gegen SC Freiburg heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertagungen im Überblick