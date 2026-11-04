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Sturm Graz vs. NK Celje: Anstoßzeit

Europa League - Spielwoche 4 5. Nov. 2026 - 15:00 Graz-Liebenau Stadium

Das Spiel zwischen Sturm Graz und NK Celje beginnt am 05.11.2026, 21:00.

Sturm Graz vs. NK Celje heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Themen der Woche: Was war bei Sturm Graz und NK Celje los?

Sturm Graz kommt mit einer gemischten Bilanz aus den vergangenen fünf Spielen: zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Zuletzt gab es ein 1:1 gegen Wolfsberger AC in der Bundesliga. Besonders positiv sticht der 1:0-Erfolg gegen Marseille in der Europa League heraus, während das 3:2 gegen Austria Lustenau im Pokal als Niederlage zu Buche schlug. In fünf Spielen erzielte Sturm Graz 13 Tore und kassierte sieben.

NK Celje präsentiert sich in ähnlich wechselhafter Verfassung: ein Sieg, drei Unentschieden und eine Niederlage aus den jüngsten fünf Partien. Das jüngste Spiel endete mit einem klaren 4:0 gegen Nafta in der slowenischen SNL. Das 2:2 gegen RB Salzburg in der Europa League bleibt das auffälligste Ergebnis – allerdings folgte danach eine 0:3-Niederlage gegen Omonia Nikosia. Celje erzielte in diesem Zeitraum sieben Tore und kassierte sechs.

Sturm Graz vs. NK Celje: Aufstellungen

Sturm Graz vs. NK Celje: Form

Sturm Graz vs. NK Celje: Bilanz direkte Duelle

Sturm Graz vs. NK Celje: Die Tabellen