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Europa League
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Sturm Graz vs. NK Celje heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Sturm Graz - NK Celje
Sturm Graz
NK Celje
Europa League

In der Europa League spielt Sturm Graz gegen NK Celje. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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Sturm Graz vs. NK Celje: Anstoßzeit

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Europa League - Spielwoche 4
Graz-Liebenau Stadium

Das Spiel zwischen Sturm Graz und NK Celje beginnt am 05.11.2026, 21:00.

Sturm Graz vs. NK Celje heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Themen der Woche: Was war bei Sturm Graz und NK Celje los?

Sturm Graz kommt mit einer gemischten Bilanz aus den vergangenen fünf Spielen: zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Zuletzt gab es ein 1:1 gegen Wolfsberger AC in der Bundesliga. Besonders positiv sticht der 1:0-Erfolg gegen Marseille in der Europa League heraus, während das 3:2 gegen Austria Lustenau im Pokal als Niederlage zu Buche schlug. In fünf Spielen erzielte Sturm Graz 13 Tore und kassierte sieben.

NK Celje präsentiert sich in ähnlich wechselhafter Verfassung: ein Sieg, drei Unentschieden und eine Niederlage aus den jüngsten fünf Partien. Das jüngste Spiel endete mit einem klaren 4:0 gegen Nafta in der slowenischen SNL. Das 2:2 gegen RB Salzburg in der Europa League bleibt das auffälligste Ergebnis – allerdings folgte danach eine 0:3-Niederlage gegen Omonia Nikosia. Celje erzielte in diesem Zeitraum sieben Tore und kassierte sechs.

SGR

SGR - Form

GAK
S6-1
OM
S1-0
RIE
U2-2
LUS
N3-2
WAC
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
12/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
CEL

CEL - Form

OMO
N0-3
MAR
U0-0
SAL
U2-2
OLJ
U1-1
NAF
S4-0
Tor erzielt (kassiert)
7/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Sturm Graz vs. NK Celje: Aufstellungen

Sturm Graz vs NK Celje Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • F. Ingolitsch

Sturm Graz vs. NK Celje: Form

SGR

SGR - Form

GAK
S6-1
OM
S1-0
RIE
U2-2
LUS
N3-2
WAC
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
12/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
CEL

CEL - Form

OMO
N0-3
MAR
U0-0
SAL
U2-2
OLJ
U1-1
NAF
S4-0
Tor erzielt (kassiert)
7/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Sturm Graz vs. NK Celje: Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Sturm GrazUnentschiedenNK Celje
2
1
0
Klub Freundschaftsspiele
Sturm Graz badge
Sturm Graz
SGR
2
NK Celje badge
NK Celje
CEL
0
END
Klub Freundschaftsspiele
Sturm Graz badge
Sturm Graz
SGR
6
NK Celje badge
NK Celje
CEL
2
END
Klub Freundschaftsspiele
Sturm Graz badge
Sturm Graz
SGR
1
NK Celje badge
NK Celje
CEL
1
END
9Erzielte Tore3
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/3
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/3

Sturm Graz vs. NK Celje: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Olympiakos PiräusOlympiakos PiräusOLY
431041+310
U
S
S
S
2
BenficaBenficaBEN
3300102+89
S
S
S
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
S
S
S
4
BournemouthBournemouthBOU
330081+79
S
S
S
5
FerencvarosFerencvarosFTC
330093+69
S
S
S
6
Royale Union Saint-GilloiseRoyale Union Saint-GilloiseGIL
321081+77
S
U
S
7
Juventus FCJuventus FCJUV
321093+67
U
S
S
8
BeşiktaşBeşiktaşBJK
321095+47
U
S
S
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
U
S
S
10
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
S
S
N
11
Omonia NikosiaOmonia NikosiaOMO
320154+16
N
S
S
12
RennesRennesREN
413043+16
U
U
S
U
13
LyonLyonOL
320156-16
N
S
S
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
S
U
N
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
U
N
S
16
Sp. PragSp. PragSPP
311153+24
N
U
S
17
PFK Levski SofiaPFK Levski SofiaLES
31113304
S
U
N
18
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
311134-14
N
S
U
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
S
N
U
20
NijmegenNijmegenNEC
311158-34
S
U
N
21
RB SalzburgRB SalzburgSAL
311136-34
U
N
S
22
RSC AnderlechtRSC AnderlechtAND
310243+13
S
N
N
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
S
N
N
24
AC MailandAC MailandMIL
310245-13
N
S
N
25
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
S
N
N
26
OFI KretaOFI KretaOFI
310234-13
N
N
S
27
BialystokBialystokJAG
310246-23
N
S
N
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
N
N
S
29
NK CeljeNK CeljeCEL
301227-51
U
N
N
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
N
N
U
31
LilleströmLilleströmLIL
301229-71
N
U
N
32
Lech PosenLech PosenLCH
301219-81
U
N
N
33
Viktoria PilsenViktoria PilsenVPL
300327-50
N
N
N
34
MarseilleMarseilleOM
300316-50
N
N
N
35
Celtic GlasgowCeltic GlasgowCEL
300339-60
N
N
N
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
N
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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