In der österreichischen Bundesliga steigen die Partien des zweiten Spieltags in der Meistergruppe. Dabei bekommt es Sturm Graz am Sonntag (31. März) mit RB Salzburg zu tun. Das Titelduell beginnt um 17 Uhr.

Zudem dient die Merkur Arena als Schauplatz des Aufeinandertreffens zwischen den Blackies und den Mozartstädtern. Sturm Graz und RB Salzburg halten bei 26 und 28 Punkten. Die beiden Teams traten am 9. Februar beim Wiederauftakt gegeneinander an. Hierbei erreichte Sturm Graz bei RB Salzburg ein 1:1.

Sturm Graz vs. RB Salzburg, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Sturm Graz – RB Salzburg Wettbewerb Österreichische Bundesliga, Meistergruppe, 2. Spieltag Datum Sonntag, 31. März 2024 Uhrzeit 17 Uhr Ort Merkur Arena (Graz)

Sturm Graz vs. RB Salzburg im TV und LIVE STREAM schauen: Wer zeigt / überträgt das Topspiel heute?

Sturm Graz vs. RB Salzburg im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

Sturm Graz-News

Sturm Graz startete vor zwei Wochen mit einem 4:0 bei Austria Klagenfurt in die Meistergruppe.

Nach einem Doppelpack von Mika Biereth netzten Tomi Horvath und William Böving ein.

Damit feierte die Elf von Christian Ilzer den dritten Sieg binnen vier Bundesliga-Auftritten.

Nach einem 2:0 bei der WSG Tirol und einem 4:0 gegen den WAC war der Grunddurchgang mit einem 1:1 in Hartberg geendet.

Die Aufstellung von Sturm Graz:

RB Salzburg-News

RB Salzburg setzte sich am 17. März zuhause gegen den TSV Hartberg mit 5:1 durch.

Petar Ratkov, Mads Bistrup, Fernando, Oscar Gloukh und Sekou Koita zeichneten sich für die Tore verantwortlich.

Die Mannschaft von Gerhard Struber fädelte damit den vierten Sieg am Stück ein.

Zuvor hatte sich Red Bull mit einem 7:0 gegen Austria Lustenau, einem 1:0 gegen Austria Klagenfurt und einem 1:0 bei LASK Linz aus dem Grunddurchgang verabschiedet.

Die Aufstellung von RB Salzburg

Sturm Graz gegen RB Salzburg live im TV und LIVE STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 202 Siege Sturm Graz 66 Siege RB Salzburg 82 Unentschieden 54 Letztes Duell Sturm Graz vs. RB Salzburg 1:1 (Bundesliga, 9. Februar 2024)

