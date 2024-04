Sturm Graz trifft am Sonntag in der Bundesliga auf den LASK. Hier erfahrt Ihr, wo das Kräftemessen im TV und Livestream übertragen wird.

In der österreichischen Bundesliga finden die Partien des dritten Spieltags in der Meistergruppe statt. Dabei bekommt es Sturm Graz am Sonntag (7. April) mit dem LASK zu tun. Das Aufeinandertreffen beginnt um 14.30 Uhr.

Zudem dient die Merkur Arena als Kulisse der Begegnung zwischen den Blackies und den Linzern. Sturm Graz und der LASK halten bei 26 und 21 Punkten. Die beiden Teams traten zuletzt am 5. November gegeneinander an. Hierbei unterlag Sturm Graz beim LASK mit 1:3.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Sturm Graz vs. LASK im Livestream und TV anschauen könnt.

Sturm Graz vs. LASK, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Sturm Graz – LASK Wettbewerb Österreichische Bundesliga, Meistergruppe, 3. Spieltag Datum Sonntag, 7. April 2024 Uhrzeit 14.30 Uhr Ort Merkur Arena (Graz)

Sturm Graz vs. LASK im TV und Livestream: Die Bundesliga heute live sehen

Sturm Graz vs. LASK im TV, Livestream, TICKER: News und Aufstellungen

Sturm Graz-News

Für Sturm Graz kommt das Heimspiel gegen den LASK eine Woche nach einem 0:1 im Titelduell gegen RB Salzburg.

Zuvor hatte sich die Mannschaft von Christian Ilzer mit einem 4:0 in Klagenfurt in die Länderspiel-Pause verabschiedet.

Damit hatte Sturm Graz den dritten Sieg binnen vier Bundesliga-Auftritten gefeiert.

Die Aufstellung von Sturm Graz:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

IMAGO / GEPA pictures

LASK-News

Der LASK feierte am zweiten Spieltag in der Meistergruppe ein 1:0 gegen Austria Klagenfurt.

Dank eines Tores von Felix Luckeneder beendete das Team von Thomas Sageder eine Serie mit sechs sieglosen Liga-Partien.

In der jüngsten Auswärtspartie hatten die Linzer eine Nullnummer bei Rapid Wien verzeichnet.

Damit hatte der LASK exemplarisch zum fünften Mal binnen acht Liga-Partien die Punkte geteilt.

Die Aufstellung des LASK

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Sturm Graz gegen LASK live im TV und Livestream sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 158 Siege Sturm Graz 61 Siege LASK 57 Unentschieden 39 Letztes Duell LASK vs. Sturm Graz 3:1 (Bundesliga, 5. November 2023)

Sturm Graz vs. LASK live anschauen: Nützliche Links